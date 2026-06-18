Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa vừa phát đi cảnh báo khẩn sau khi liên tiếp tiếp nhận các trường hợp ngộ độc nặng liên quan đến cá nóc và cá chình biển.

Đêm ngày 9/6, bệnh viện tiếp nhận 4 người trong cùng một gia đình tại phường Nam Nha Trang sau khi ăn cá nóc. Ba người lớn có biểu hiện ngộ độc nhẹ, riêng một bệnh nhi bị ngộ độc nặng. Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, trẻ đã không qua khỏi.

Ba ngày sau, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận hai anh em trú tại phường Bắc Nha Trang với các triệu chứng tê môi, mỏi tứ chi, chóng mặt và khó thở sau khi ăn cá chình biển. Một người bệnh diễn biến nặng, phải điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Theo BSCKII Nguyễn Thị Hương Thảo, Trưởng khoa Nội Tổng hợp Thần kinh, ngộ độc cá nóc và cá chình biển thường diễn tiến nhanh, nguy cơ tử vong cao do chứa các độc tố thần kinh cực mạnh.

Trong cá nóc, độc tố Tetrodotoxin tập trung nhiều ở gan, trứng, ruột và da. Chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng có thể gây liệt cơ hô hấp, suy hô hấp và tử vong. Hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu. Đáng chú ý, độc tố này không bị phá hủy khi nấu chín, phơi khô hay chế biến ở nhiệt độ cao.

Đối với cá chình biển, nguy cơ đến từ độc tố Ciguatoxin tích tụ qua chuỗi thức ăn trong môi trường biển. Độc tố có thể gây rối loạn tiêu hóa, tim mạch và thần kinh, với các triệu chứng kéo dài nhiều tháng. Ciguatoxin không màu, không mùi, không vị và cũng không bị loại bỏ bằng các phương pháp nấu nướng hoặc đông lạnh.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không đánh bắt, mua bán, chế biến hoặc sử dụng cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời cần thận trọng với cá chình biển và các loại hải sản lạ có nguy cơ chứa độc tố.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như tê môi, tê lưỡi, buồn nôn, chóng mặt, mỏi tay chân hoặc khó thở sau khi ăn hải sản, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, tránh bỏ lỡ "thời gian vàng" điều trị.