Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn phường Đạo Thạnh (Đồng Tháp), tối ngày 17/6, UBND phường Đạo Thạnh cho biết, tính đến 17h cùng ngày, số người có triệu chứng ngộ độc đã tăng vọt lên gấp hơn 4 lần so với con số 22 ca ghi nhận vào trưa ngày 16/6.



Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày (từ 19h ngày 16/6 đến 17h ngày 17/6), các cơ sở y tế trên địa bàn và khu vực lân cận liên tục tiếp nhận bệnh nhân nghi ngộ độc mới nhập viện.

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang tiếp nhận thêm 33 ca, Bệnh viện Quân y 120 tiếp nhận thêm 26 ca, và Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho thêm 10 ca.

Tiệm bánh mỳ Hồng Ngọc trên đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tính đến 17h ngày 17/6, tổng số nạn nhân trong vụ việc này đã lên tới 93 trường hợp. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng xuất hiện triệu chứng như: đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao, mệt mỏi, đau đầu và có trường hợp bị tê tai, tê tay. Dù phần lớn các bệnh nhân đã cơ bản ổn định sức khỏe, nhưng áp lực điều trị vẫn rất lớn.



Đã có 4 người được xuất viện, 88 người tiếp tục nằm viện theo dõi sát sao, và 1 trường hợp chuyển biến nặng đã phải chuyển lên TPHCM để điều trị tích cực.

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường Đạo Thạnh đã lập tổ liên ngành kiểm tra cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh mì Hồng Ngọc 37. Cơ quan chức năng đã yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động từ chiều 16/6.

Đến cuối ngày 17/6, các cơ sở y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm làm rõ nguyên nhân.