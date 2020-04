Phim của Song Seung Hun tung teaser cực hài sau lùm xùm bị tẩy chay

Sau lùm xùm Song Seung Hun bị khán giả kêu gọi tẩy chay vì không đeo khẩu trang khi xuất hiện trên một chương trình truyền hình giữa đại dịch Covid-19, mới đây nhà sản xuất Shall We Eat Dinner Together? đã tung ra teaser đầu tiên hé lộ nhưng phân cảnh hấp dẫn nhằm "gỡ gạc" những lùm xùm không đáng có

Mở đầu đoạn teaser, Kim Hae Kyung (Song Seung Hun) bất ngờ nhìn thấy Won Do Hee (Seo Ji Hye) đang có ý định nhảy xuống biển sau khi cô nàng chứng kiến cảnh người yêu ôm ấp người con gái khác.

Có lẽ vì quá lo lắng cho tính mạng của Won Do Hee mà Kim Hae Kyung không may lọt thỏm xuống biển, sau đó phải nhờ cô nàng Won Do Hee giải cứu mình.

Won Do Hee (Seo Ji Hye) đau khổ khi nhìn thấy người yêu hôn người con gái khác.

Kim Hae Kyung (Song Seung Hun) giải cứu cho Won Do Hee nhưng lại rơi xuống biển.

Won Do Hee lại trở thành người giải cứu cho Kim Hae Kyung.

Tiếp đến đoạn teaser chuyển đến phân cảnh khác khi cả hai bắt đầu trải qua những khoảnh khắc điên rồ vì bị người yêu cắm sừng. Sau những buổi ăn tối cùng nhau, mối quan hệ của cả hai trở nên khắng khít hơn.

Tuy nhiên ngay khi Won Do Hee và Kim Hae Kyung "dính" phải thính của nhau thì "hội người yêu cũ" bỗng dưng quay trở lại khiến cả hai cảm thấy vô cùng khó xử.

Hội người yêu cũ của Won Do Hee và Kim Hae Kyung bỗng dưng quay lại, muốn "nối lại tình xưa".

Shall We Eat Dinner Together? được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên, kể về hai con người đã không còn tin tưởng vào tình yêu sau những lần đổ vỡ. Thế nhưng khi ở cạnh nhau, dần dần tính cách và sự hài hước của đối phương đã thu hút họ, một lần nữa, tình yêu lại gõ cửa nhưng chẳng biết rằng mỗi người sẽ có ứng xử ra sao khi đối diện với tình yêu mới.

Shall We Eat Dinner Together? dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 5 tới đây trên đài MBC.