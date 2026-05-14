Ở tuổi ngoài 50, nhiều nam thần màn ảnh châu Á bắt đầu lộ dấu hiệu tuổi tác: Gương mặt chảy xệ, vóc dáng nặng nề, phong độ giảm sút. Thế nhưng Chung Hán Lương lại là trường hợp đặc biệt. Sinh năm 1974, nam diễn viên vẫn khiến khán giả kinh ngạc bởi ngoại hình trẻ trung, thân hình săn chắc và khí chất gần như không đổi sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật.

Mới đây, khi tái xuất trong bộ phim "Mật Ngữ Kỷ", Chung Hán Lương tiếp tục trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người không khỏi thắc mắc: Vì sao người đàn ông đã bước qua tuổi 50 vẫn giữ được vẻ ngoài "đóng ngôn tình không lệch nhịp" đến vậy?

Câu trả lời của anh thực ra gói gọn trong 4 từ rất đời thường: "bóp mồm bóp miệng".

"Bóp mồm bóp miệng" giúp Chung Hán Lương chống già

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Chung Hán Lương từng chia sẻ rằng anh kiểm soát ăn uống rất nghiêm khắc để giữ vóc dáng. Nam diễn viên không thuộc kiểu "ăn mãi không béo", càng không dựa hoàn toàn vào gen di truyền. Đằng sau vẻ ngoài trẻ trung ấy là một lối sống có tính kỷ luật rất cao.

"Bóp mồm bóp miệng" nghe vui tai nhưng thực chất là cách nói dân dã của việc tiết chế ăn uống, hạn chế nạp dư calo và giữ cân nặng ổn định trong thời gian dài. Điều khó nhất không phải giảm cân vài tuần, mà là duy trì điều đó suốt nhiều năm, đặc biệt sau tuổi 40.

Theo Mayo Clinic, khi bước vào tuổi trung niên, quá trình trao đổi chất của cơ thể bắt đầu chậm lại, khối cơ giảm dần trong khi mỡ nội tạng dễ tích tụ hơn. Nếu ăn uống buông thả như thời trẻ, cân nặng sẽ tăng rất nhanh, kéo theo tình trạng lão hóa thấy rõ trên gương mặt và vóc dáng.

Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia chống lão hóa cho rằng: Giữ cân nặng ổn định chính là một trong những "liều thuốc trẻ lâu" tự nhiên nhất.

Một cơ thể gọn gàng giúp giảm áp lực lên tim mạch, xương khớp và hệ chuyển hóa. Khi lượng mỡ thừa giảm xuống, gương mặt cũng bớt sưng nề, đường nét rõ hơn, da ít bị chảy xệ hơn. Không ít người sau khi giảm cân đúng cách thường được nhận xét là "trẻ ra vài tuổi".

Riêng với nam giới trung niên, việc giữ dáng còn khó hơn phụ nữ ở chỗ mỡ bụng rất dễ tích tụ do hormone testosterone suy giảm theo tuổi tác. Vì vậy, để duy trì ngoại hình săn chắc ở tuổi U60 như Chung Hán Lương, điều cần nhất không phải vài buổi tập gym ngắn hạn mà là khả năng kiểm soát bản thân mỗi ngày.

Nói cách khác, trẻ lâu đôi khi không đến từ mỹ phẩm đắt tiền hay công nghệ cao, mà bắt đầu từ việc dám từ chối những bữa ăn thừa thãi.

Kiểu ăn "nhiều rau ít thịt" giúp Chung Hán Lương giữ phong độ

Ngoài việc tiết chế ăn uống, Chung Hán Lương còn được biết tới với thói quen ăn nhiều rau xanh và hạn chế thịt đỏ. Đây là kiểu ăn đang được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao vì có lợi cho cả vóc dáng lẫn tốc độ lão hóa.

Rau xanh chứa nhiều chất xơ, vitamin C, beta-carotene và các chất chống oxy hóa giúp giảm tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra. Chất xơ còn giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá nhiều, điều rất quan trọng với người trung niên dễ tăng cân.

Trong khi đó, việc ăn quá nhiều thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn lại có liên quan tới tình trạng viêm trong cơ thể. Một số nghiên cứu đăng trên World Health Organization cũng từng cảnh báo việc tiêu thụ quá nhiều thịt chế biến có thể làm tăng nguy cơ bệnh mạn tính.

Kiểu ăn "nhiều rau ít thịt" của Chung Hán Lương vì thế không đơn thuần là để giữ dáng cho đẹp hình ảnh nghệ sĩ. Đó là cách giúp cơ thể vận hành nhẹ nhàng hơn, giảm gánh nặng chuyển hóa và hỗ trợ chống lão hóa từ bên trong.

Điều đáng ngưỡng mộ ở nam diễn viên không phải việc anh trẻ hơn tuổi thật bao nhiêu, mà là sự bền bỉ trong lối sống. Khi nhiều người bước qua tuổi 50 bắt đầu buông thả bản thân vì nghĩ "già rồi", Chung Hán Lương vẫn kiên trì ăn uống điều độ, kiểm soát cân nặng và giữ nhịp sống lành mạnh.

Có lẽ, bí quyết trẻ lâu đôi khi không nằm ở điều gì quá cao siêu. Chỉ là mỗi ngày biết tiết chế một chút, bền bỉ một chút và kỷ luật với chính mình hơn một chút.