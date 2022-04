Chuẩn bị xây nhà mới, chị hàng xóm qua chơi nói vui một câu, nào ngờ chồng tôi đùng đùng làm theo khiến tôi lo cuống cả lên

Tuần vừa rồi, chị hàng xóm sang chơi, vợ chồng tôi nói chuyện là sẽ đập nhà cũ đi, xây nhà mới, nếu có ảnh hưởng gì đến nhà chị mong thông cảm.



Chị My bảo vợ chồng tôi cứ xây thoải mái, chị không phàn nàn ca thán gì đâu. Sau đó chị nói vui: "Hay chị em mình đổi nhà cho nhau đi". Tôi cười gượng, không biết phải đối đáp thế nào cho hợp lý thì bất ngờ chồng tôi duyệt ngay.

Anh ấy bảo rất thích ngôi nhà của vợ chồng chị My và sẵn sàng đổi nếu gia đình đồng ý. Cả tôi và chị My đều sửng sốt. Ngay lập tức tôi phản đối, nhà chị My dù mảnh đất hơn 1000m2 nhưng ở phía sau nhà tôi, đất không đáng giá bằng. Còn nhà tôi đất chỉ có 120m2 nhưng là mặt tiền và rất giá trị.

Chồng bảo hai vợ chồng làm việc công ty, ở nhà mặt tiền không buôn bán gì, hít bụi và lau nhà mỗi ngày cũng đủ mệt. Chồng thích sau mỗi ngày làm việc vất vả được về nhà trồng cây và nuôi con gì cho thoải mái đầu óc.

Còn vợ chồng chị My là dân kinh doanh, cần ra mặt tiền để buôn bán, đi thuê mặt bằng như hiện nay cũng rất tốn kém. Đất nhà rộng không dùng đến để mọc cỏ cũng tiếc.

Chị My chớp ngay cơ hội và gọi chồng sang nhà tôi nói chuyện. Trong khi 3 người cùng quan điểm, chấp nhận đổi nhà thì tôi phản đối quyết liệt.

Lúc khách đã ra về, chồng tôi ngồi lại phân tích thiệt hơn với vợ. Anh bảo nhà có hai con trai, sau này có được mảnh đất rộng đó không lo phải mua đất cho các con nữa. Bây giờ mà xây nhà thì cũng phải tốn mất hơn 3 tỷ. Ngôi nhà chị My mới xây năm trước, rất đẹp và rộng rãi, nếu đổi đất chúng tôi không phải xây nhà nữa và tiết kiệm được một khoản tiền lớn.

Vợ chồng tôi phải chớp nhanh lấy thời cơ, kẻo có người gièm pha vào thì để tuột mất cơ hội tốt này.

Mấy hôm nay tôi thật sự đau đầu, không biết cách tính toán của chồng có ổn không? Tôi sợ đổi rồi sau này lại hối hận không kịp. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

