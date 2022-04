Chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, vậy mà trước khi rời đi, chị hàng xóm tặng tôi 50 triệu, sự tình phía sau khiến tôi mềm nhũn người

Mấy tháng trước, cạnh nhà tôi có hàng xóm mới chuyển đến. Gia đình họ khá kín tiếng nên mỗi lần chạm mặt, chúng tôi chỉ chào hỏi vài câu xã giao. Mặc dù vậy, tôi vẫn biết gia đình đó luôn lục đục.



Hầu như ngày nào họ cũng cãi nhau. Thậm chí, tôi còn nghe rõ mồn một tiếng bát đĩa loảng xoảng cùng tiếng khóc nức nở của chị hàng xóm. Nhiều lần gặp chị, thấy cánh tay bầm tím, tôi có ý định hỏi nhưng rồi lại thôi.

Cho đến hôm ấy, tôi nghe tiếng cãi vã phát ra rất lớn từ nhà hàng xóm. Sợ có chuyện, tôi gọi ngay cho công an khu vực. Một lúc sau, tôi thấy công an đến gõ cửa nhà họ. Lúc ấy, tiếng tranh cãi mới kết thúc. Tôi cũng không rõ công an xử lý thế nào.

Bẵng đi hai tháng nay, tôi không còn thấy chị hàng xóm và con trai xuất hiện ở nhà nữa. Chồng chị ấy thì vẫn đi ra đi vào một mình. Thi thoảng, tôi còn bắt gặp anh ta về nhà trong tình trạng say rượu.

Chiều qua khi tôi đang nấu cơm, chị hàng xóm bỗng gõ cửa rồi vào nói chuyện. Thì ra trước đây, vì cam chịu nên chị đã giấu gia đình. Hôm ấy sau khi công an đến nhà, chị tự thấy bản thân khổ quá nên mới kể cho bố mẹ biết chuyện. Cả hai bên gia đình đồng ý cho chị ly hôn. Lúc nói chuyện với tôi, mắt chị sáng lên tia hy vọng:

"Chị được chia tài sản rồi, số tiền cũng không quá nhiều nhưng đủ làm lại cuộc đời. Có chuyện này chị muốn hỏi em. Hôm ấy em là người gọi công an phải không?".

Tôi gật đầu. Biết sự thật, chị để lại một túi quà để cảm ơn rồi ra về. Khi chị hàng xóm rời đi, tôi mở túi quà thì ngây người khi biết bên trong có 50 triệu. Thật lòng tôi chưa từng hy vọng chị ấy sẽ báo đáp mình bằng cách này. Dù vậy, kinh tế gia đình tôi cũng đang khó khăn. Theo mọi người, tôi nên làm thế nào với số tiền ấy đây?

(Xin giấu tên)

