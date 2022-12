'Chữa cháy' thiếu giáo viên ở các trường chuyên biệt

Mặc dù, trường đã thông báo tuyển dụng nhưng không có giáo viên ứng tuyển. Để đáp ứng chương trình giảng dạy, các trường đã nỗ lực, linh hoạt với nhiều giải pháp.

Khó tuyển giáo viên

Tại Hội nghị tổng kết công tác giáo dục khuyết tật năm học 2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc chia sẻ, năm học 2021 - 2022, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều đơn vị thiếu nhân sự giảng dạy, phải chia nhau gánh công việc, ít nhiều ảnh hưởng tới hiệu quả. Một số cơ sở có giáo viên nhiệt tình nhưng lại chưa có kinh nghiệm, hoặc chưa nhạy bén để tiếp cận phương pháp dạy học mới…

Thực tế, nhiều trường chuyên biệt đối diện tình trạng thiếu nhân sự. Tại Trường Chuyên biệt Bình Tân (quận Bình Tân), học trò của trường đa phần bị khuyết tật trí tuệ như hội chứng Down, bại não; rối loạn phát triển như tự kỷ, rối loạn về cử chỉ, hành vi, ngôn ngữ và tăng động…

Năm học này, trường có 22 lớp bán trú với 230 học sinh, ngoài ra còn có 17 học sinh can thiệp ngoài giờ với 32 giáo viên giảng dạy. Theo cô Võ Thị Ngọc Điệp, Phó Hiệu trưởng Trường Giáo dục Chuyên biệt Bình Tân, trường đang thiếu 4 giáo viên. Trước đó năm 2021, trong quá trình tuyển dụng có 1 giáo viên trúng tuyển, nhà trường đã gửi thông báo nhưng sau đó ứng viên này không đến nhận nhiệm sở.

Tương tự, Trường Giáo dục Chuyên biệt Khai Trí cơ sở tại quận Bình Thạnh và huyện Củ Chi thời gian qua gặp không ít khó khăn vì thiếu nhân sự, đặc biệt là sau đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư. Cơ sở Bình Thạnh có sức chứa 150 học sinh, nhưng hiện chỉ nhận 110 em do sau dịch có gần 20 giáo viên nghỉ việc. Thời gian qua dù đã thông báo tuyển dụng nhưng cơ sở này vẫn không thể tuyển đủ giáo viên giảng dạy.

1 tiết học của học sinh tại Trường Chuyên biệt Bình Tân.

Cô Võ Thị Thùy, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Khai Trí, Hiệu trưởng Trường Giáo dục Chuyên biệt Khai Trí, cho biết: “Giáo viên tại trường đa phần ở các tỉnh, khi lên TPHCM phải thuê nhà. Trong khi đó dạy trẻ đặc biệt khó khăn hơn trẻ bình thường, mỗi giáo viên phải có kế hoạch giáo án riêng biệt. Trường phải đào tạo thêm về lý thuyết và thực hành mới có thể quản lý can thiệp trị liệu cho các em.

Hiện, cơ sở Bình Thạnh và Củ Chi thiếu 12 giáo viên, chưa tuyển dụng được. Tuy nhiên là trường tư thục nên tùy vào số giáo viên và cơ sở vật chất đáp ứng đến đâu thì tuyển sinh đến đó. Trong thời gian qua, chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng đào tạo nên không để lớp bị quá tải”.

Linh hoạt nhiều giải pháp

“Thời gian qua dù số lượng phụ huynh đến đăng ký cho con em học tập rất lớn nhưng do nhà trường không đủ khả năng để hợp đồng giáo viên. Giải pháp hiện tại, trường chỉ nhận đủ số lượng học sinh tương ứng với số lượng giáo viên hiện có”, cô Điệp cho hay.

Cũng theo chia sẻ của cô Võ Thị Ngọc Điệp, thiếu nhân sự là tình trạng hầu như các trường chuyên biệt đều gặp phải. Điều này được lý giải do áp lực công việc quá nặng, tính chất công việc và cách dạy của giáo viên dạy trường chuyên biệt giống cô giáo lớp mầm non nhưng lại vất vả hơn. Bởi không chỉ dạy, mà còn chăm lo, đảm bảo an toàn cho học sinh, do vậy, giáo viên dạy hệ đặc biệt này phải thực sự yêu nghề, yêu trẻ mới có thể trụ được.

Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (Quận 10) có 45 thầy cô và nhân viên. Tuy nhiên, theo chia sẻ của cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Huệ, gần 2 năm nay cơ sở thiếu 8 nhân sự gồm 7 giáo viên và 1 nhân viên y tế. Trong khi đó đợt tuyển dụng tháng 8/2022 vừa qua, trường không tuyển được thêm giáo viên nào.

“Hiện trường có 28 lớp chuyên biệt, kỹ năng và hòa nhập với tổng số 225 học sinh. Các lớp kỹ năng đa tật có nhiều dạng tật, tuy nhiên chỉ có 1 giáo viên đứng lớp nên gặp nhiều khó khăn. Thậm chí 1 giáo viên phụ trách 2 lớp. Cụ thể, giáo viên dạy tại lớp can thiệp sớm sẽ phụ trách luôn lớp kỹ năng; hay vừa dạy lớp kỹ năng vừa dạy lớp chuyển tiếp. Nếu 1 lớp vừa có học sinh khiếm thị vừa đa tật mà 1 giáo viên phụ trách lớp đó sẽ rất khó, bởi nhiều em bị nặng, giáo viên buộc chia sẻ với nhau cùng hỗ trợ các em”, cô Huệ chia sẻ.

Cũng theo cô Huệ, ngoài tổ chức các đợt tuyển dụng để bổ sung giáo viên còn thiếu, nhà trường đẩy mạnh tuyển giáo viên hợp đồng để có nguồn giáo viên, tăng thêm tiết dạy cho giáo viên (có trả phí). Bên cạnh đó, trường cũng kết hợp với Trường Đại học Sư phạm TPHCM tiếp nhận sinh viên năm 3 và 4 đến thực tập và kiến tập. Qua đó nhà trường truyền bá về hình ảnh, hoạt động của trường để sinh viên tìm hiểu, từ đó thu hút nguồn giáo viên về trường”, cô Huệ cho hay.