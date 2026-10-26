Chủ tịch hãng hàng không Việt SN 1995 tiết lộ về người phụ nữ vừa xinh vừa giàu đứng sau mình

Mới đây, doanh nhân Đỗ Vinh Quang đăng tải hình ảnh chụp cùng vợ Đỗ Mỹ Linh trên trang cá nhân, kèm dòng trạng thái hài hước: "Tấm hình kỉ niệm với nhà tài trợ iPhone Duo".

Cụm từ "nhà tài trợ" nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nhân vật được vị chủ tịch nhắc đến chẳng ai khác ngoài người vợ Hoa hậu Việt Nam 2016 của mình. Trước đó, Đỗ Mỹ Linh đã đăng tải đoạn clip ghi lại màn tặng quà bất ngờ dành cho chồng, với món quà là chiếc iPhone Duo màn hình gập mới ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Đỗ Vinh Quang đăng ảnh và gọi vợ là "nhà tài trợ" khiến netizen thích thú thả tim (Ảnh chụp màn hình)

Trong clip, Đỗ Mỹ Linh rủ chồng cùng quay video bắt trend. Khi Đỗ Vinh Quang đang tập trung thực hiện các động tác theo kịch bản, nàng hậu bất ngờ lấy chiếc điện thoại đã chuẩn bị sẵn ra tặng. Nam doanh nhân ban đầu không giấu được vẻ ngỡ ngàng, sau đó vui vẻ đón nhận món quà và trao vợ một nụ hôn ngọt ngào.

Màn tặng quà vừa đáng yêu, màn "bóc danh tính nhà tài trợ" sau đó cũng khiến dân mạng thích thú. Nhiều người dành lời khen cho Đỗ Mỹ Linh, hài hước nhận xét Đỗ Vinh Quang có người đồng hành quá chất lượng: vừa xinh đẹp, vừa có điều kiện kinh tế, lại còn tâm lý với chồng.

Clip: Mỹ Linh tặng iPhone Duo cho chồng viral khắp MXH (Clip: TikTok nhân vật)

Khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi (Ảnh chụp màn hình)

Không ít bình luận cũng chú ý đến cách Đỗ Vinh Quang công khai gọi vợ là "nhà tài trợ", cho thấy sự thoải mái, vui vẻ của hai người khi tương tác trên mạng xã hội.

Một số bình luận của netizen:

- "Nhất chủ tịch rồi, có nhà tài trợ tặng quà xịn, chống lưng này vừa xinh vừa giàu".

- "Nhà tài trợ xinh thế này thì chủ tịch không chịu cũng phải chịu".

- "Vợ chồng này đáng yêu quá, xin vía, xin vía nha".

- "Chủ tịch được vợ tặng cả trăm triệu, sướng nhất rồi".

Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh kết hôn vào tháng 10/2022. Sau đám cưới, nàng hậu dần hạn chế các hoạt động giải trí, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và công việc kinh doanh. Trong khi đó, Đỗ Vinh Quang tiếp tục đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái doanh nghiệp T&T Group, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội và Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines.

Dù lịch trình công việc bận rộn, cặp đôi vẫn thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Từ các chuyến du lịch, những đoạn clip bắt trend cho đến màn đối đáp hài hước giữa hai vợ chồng, mỗi lần xuất hiện chung, họ đều nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Điểm khiến nhiều người thích thú là Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang không chỉ xuất hiện cùng nhau trong những sự kiện trang trọng mà còn khá thoải mái với những tương tác có phần tinh nghịch ngoài đời.

Cuộc sống hôn nhân đời thường của cặp đôi cực viên mãn, hạnh phúc (Ảnh: FBNV)

Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh cũng có những thay đổi đáng kể trong nhịp sống. Từ hình ảnh một Hoa hậu Việt Nam thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, giải trí, cô chuyển hướng tập trung nhiều hơn vào gia đình và hoạt động kinh doanh. Người đẹp hiện tham gia công việc tại T&T Retail, bên cạnh việc chăm sóc tổ ấm nhỏ.

Về phía Đỗ Vinh Quang, doanh nhân trẻ dù bận rộn với lịch trình công việc dày đặc nhưng cũng luôn dành thời gian rảnh cho gia đình. Anh từng bày tỏ từ khi có con, anh luôn muốn đặt hết ưu tiên cho vợ con, sẽ về nhà thay vì đi chơi thể thao để cùng chăm sóc con cái. Bên cạnh đó, Đỗ Vinh Quang luôn dành những lời yêu thương, cảm ơn đến Đỗ Mỹ Linh vì đã làm hậu phương vững chắc cho mình.