Thu nhập của Nguyễn Quỳnh Anh - con gái cựu chủ tịch cưới Duy Mạnh

Nguyễn Quỳnh Anh (SN 1996) là một trong những nàng WAG quen mặt với người hâm mộ bóng đá Việt. Cô là con gái của ông Nguyễn Giang Đông - cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn và kết hôn với trung vệ Đỗ Duy Mạnh vào đầu năm 2020. Trước khi về chung nhà với nam cầu thủ, Quỳnh Anh đã có thời gian kinh doanh riêng, sau đó cùng chị gái Huyền Mi - vợ tiền đạo Văn Quyết phát triển công việc bán hàng thời trang, mỹ phẩm.

Dù xuất thân trong gia đình có điều kiện, Quỳnh Anh từng nhiều lần cho thấy cô không chỉ được biết đến với vai trò vợ cầu thủ mà còn trực tiếp kiếm tiền từ công việc kinh doanh.

Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh là gương mặt được nhiều người yêu mến (Ảnh: FBNV)

Tháng 5/2020, Quỳnh Anh từng chia sẻ hình ảnh cho thấy tổng số tiền bán hàng online của cô đạt hơn 240 triệu đồng/tuần, tương đương khoảng 1,7 tỷ đồng/tháng. Khi ấy, cô cho biết bản thân làm việc rất nhiều đến mức gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Ở thời điểm đó, Quỳnh Anh cũng đã nổi tiếng với những màn mua sắm hàng hiệu. Cô từng sở hữu nhiều mẫu túi đến từ Hermes, Chanel, Dior, cùng các món đồ của Louboutin... Có thời điểm, Quỳnh Anh còn chia sẻ việc mua một chiếc túi Hermes trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Hình ảnh doanh thu từng được Quỳnh Anh chia sẻ cách đây vài năm (Ảnh chụp màn hình)

Kinh doanh từ sớm, Quỳnh Anh cũng nhiều lần gây chú ý với những màn "đập hộp" đồ hiệu, tậu xế hộp,...

Trước khi kết hôn, Quỳnh Anh cũng từng thu hút sự chú ý khi tiết lộ đã tự mua nhà vào năm 2018 và mua Mercedes GLC 300 trị giá khoảng 2 tỷ đồng vào năm 2019 bằng tiền kiếm được từ công việc kinh doanh. Đến tháng 3/2024, công việc bán hàng của Quỳnh Anh tiếp tục thu hút sự chú ý khi cô đăng hình ảnh một xấp đơn hàng được chốt sau một ngày, ước tính lên tới hàng nghìn sản phẩm.

Dù không công khai chính xác thu nhập nhưng nhìn vào số doanh thu mà Quỳnh Anh từng chia sẻ, không ít người đoán rằng thu nhập của vợ Duy Mạnh cũng cực “khủng”. Song khác với nhiều người nổi tiếng, Quỳnh Anh không hoạt động mạnh trong lĩnh vực KOL hay nhận quảng cáo dù cũng sở hữu lượng lớn người theo dõi.

Cô chủ yếu tập trung vào việc kinh doanh, bán hàng online cùng chị gái. Vợ Duy Mạnh cũng tự nhận bản thân là người “ham công tiếc việc”, luôn chăm chỉ làm việc bất kể thời gian. Thậm chí trong khoảng gần 1 tháng sang Mỹ điều trị chấn thương cho Duy Mạnh, Quỳnh Anh dù bận rộn vẫn dành thời gian để livestream “chốt đơn” miệt mài.

Quỳnh Anh và Duy Mạnh cũng thường có những chuyến đi chơi, du lịch, tận hưởng cuộc sống

Hiện tại, sau 6 năm kết hôn, cuộc sống của Duy Mạnh và Quỳnh Anh hiện có thêm một dấu mốc đáng chú ý. Gia đình nam cầu thủ đã chuyển về sống tại căn nhà 5 tầng ở mặt phố tại khu vực trung tâm phố cổ Hà Nội từ dịp Tết 2026.

Căn nhà có mặt tiền cao 5 tầng, thiết kế theo phong cách hiện đại. Bên trong, không gian sử dụng các gam màu trầm và ấm, nội thất gỗ được sử dụng làm điểm nhấn. Gia đình còn lắp thang máy để thuận tiện di chuyển giữa các tầng. Những hình ảnh được Quỳnh Anh chia sẻ cho thấy căn nhà không chỉ được đầu tư về nội thất mà còn được thiết kế xoay quanh nhu cầu sinh hoạt của gia đình có hai con nhỏ.

Nếu những năm trước, Quỳnh Anh thường gây chú ý với hình ảnh chốt đơn, khoe túi hiệu hay những chuyến du lịch, thì hiện tại cuộc sống của cô phần nhiều xoay quanh gia đình và công việc. Hai vợ chồng vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên hai con trên mạng xã hội.

Ở tuổi 30, Quỳnh Anh hiện có cuộc sống ổn định, ai nhìn vào cũng “xin vía”. Cô có hôn nhân viên mãn, công việc kinh doanh duy trì trong nhiều năm với doanh thu tốt, nhà cửa hay xe cộ đều có đủ.

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