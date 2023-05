Chú rể chơi lớn đón dâu bằng "siêu xe", đổi hẳn tên tuyến xe buýt

Câu chuyện về một cặp vợ chồng mới cưới ở Trung Quốc biến một chiếc xe buýt công cộng thành "xe cưới" đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội đại lục.

The Paper đưa tin, cặp đôi đến từ tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc đã khởi đầu một xu hướng mới sau khi họ đặt một chiếc xe buýt làm xe cưới vào cuối tuần trước. Kể từ đó, Công ty Giao thông Công cộng Shiyan đã đổi tên tuyến xe buýt thành "No 520", đồng âm với "I love you" trong tiếng Quan thoại.

Trong một đoạn video được đăng kèm theo câu chuyện, chiếc xe buýt được trang trí bằng bóng bay màu đỏ, ruy băng và biển hiệu đám cưới để chúc phúc cho đôi trẻ. Khi xe đang chuyển bánh, những vị khách ngồi phía sau được nhìn thấy cùng nhau chia vui còn chú rể thì đứng giữa xe ca hát.

"Tôi rất xúc động", chú rể nói với The Paper

Lý do họ chọn xe buýt làm "xe cưới" cô dâu cho biết: "Hầu hết xe buýt ở Trung Quốc ngày nay là xe điện nên việc giảm sử dụng năng lượng là mối quan tâm chính của chúng tôi".

Sự quan tâm của công chúng đối với việc lựa chọn xe cưới của cặp đôi nằm ngoài dự đoán. Chú rể cho biết các nhân viên tại công ty xe buýt đã làm mọi thứ có thể để mang đến cho họ một đám cưới đáng nhớ.

"Tôi rất xúc động", chú rể nói với The Paper.

Cô dâu cho biết nhân viên trang trí xe buýt rất dễ thương. Cô chia sẻ: "Nó mang lại cảm giác hân hoan như lễ hội, giống như Tết Nguyên đán vậy".

Công ty xe buýt cũng rất ngạc nhiên trước phản ứng tích cực của công chúng và được truyền cảm hứng để ra mắt dịch vụ xe buýt đám cưới mới. Mặc dù công ty xe buýt đã cung cấp các dịch vụ đặt trước cho các doanh nghiệp và trường học, nhưng điều này chưa bao giờ mở rộng sang các dịch vụ đám cưới.

"Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều cặp đôi chọn xe buýt làm xe cưới", một nhân viên giấu tên của công ty cho biết.

Bà cũng xác nhận, công ty có kế hoạch tạo ra tuyến xe buýt số 520 đặc biệt dành cho các cặp đôi kỷ niệm ngày tình yêu và cho phép họ lựa chọn mẫu xe, biển số, thiết kế nội ngoại thất.

Người dùng internet đại lục đã bị cuốn hút bởi câu chuyện ý tưởng thân thiện với môi trường này.

Một người bình luận: "Đúng là sáng tạo mà lại tiết kiệm".

Người khác bình luận: "Khoảnh khắc thật đáng nhớ, cô dâu chú rể sẽ nhận được nhiều lời chúc phúc hơn".