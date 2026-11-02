Chồng tự hào khoe vợ nấu ăn ngon, bạn bè tuần nào cũng kéo đến, nhưng chuyện phía sau những mâm cỗ khiến tôi nghẹt thở

Chồng tôi làm ăn nhỏ, vốn liếng không quá lớn, nhưng nhờ có nhiều bạn bè, khách hàng quen biết nên công việc cũng khá thuận lợi. Tôi hiểu những mối quan hệ ấy rất quan trọng với anh, vì thế trước đây mỗi khi anh rủ bạn về nhà ăn uống, tôi đều vui vẻ chuẩn bị.

Nhóm bạn của chồng tôi khá đông, tuần nào cũng có một buổi tụ tập tại nhà. Khi thì mọi người góp tiền, mỗi người một ít, khi thì có người làm ăn được, đứng ra bao cả nhóm. Dù theo hình thức nào, họ cũng thường đưa tôi khoảng 1-2 triệu đồng để đi chợ, nhờ tôi nấu vài món ngon đãi mọi người. Tôi vốn nấu ăn khá tốt nên những buổi đầu ai cũng khen ngợi, chồng tôi cũng rất tự hào về vợ.

Thời gian đầu, tôi còn thấy vui. Với số tiền được đưa, tôi thường tính toán khéo léo, mua thực phẩm vừa đủ, nấu được một mâm cơm tươm tất mà vẫn dư ra vài trăm nghìn. Tôi nghĩ đó cũng là chút tiền công cho việc mình bỏ thời gian, công sức. Hơn nữa, bạn bè của chồng đều vui vẻ, quý mến tôi nên tôi chẳng có lý do gì để phàn nàn.

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Nhưng dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cuối tuần đáng lẽ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau cả tuần đi làm, nhưng với tôi lại trở thành những ngày bận rộn nhất. Có hôm phải chuẩn bị một mâm, có hôm lên đến hai mâm cỗ. Tôi phải tính toán thực đơn, đi chợ, sơ chế, nấu nướng, bày biện. Khi mọi người ngồi ăn uống vui vẻ, tôi vẫn phải chạy đi chạy lại xem còn thiếu món gì, có cần thêm đá, thêm bia hay không.

Hơn nữa cuộc vui thường kéo dài rất lâu. Có hôm nhóm bạn ngồi từ trưa đến tận chiều tối, thậm chí tối muộn mới ra về. Lúc ấy tôi lại tiếp tục thu dọn bàn ghế, rửa cả đống bát đĩa, lau dọn nhà cửa. Chồng tôi và các bạn thì thoải mái trò chuyện, còn tôi gần như mất trọn ngày nghỉ.

Tôi từng thử nói với chồng rằng tuần nào cũng tổ chức như vậy khiến tôi kiệt sức. Anh lại cho rằng bạn bè quý mến mới thường xuyên đến nhà, hơn nữa họ cũng đưa tiền chợ chứ đâu để tôi phải bỏ tiền túi. Anh còn bảo nhờ những buổi gặp gỡ này mà công việc kinh doanh của anh có thêm nhiều khách hàng.

Tôi hiểu điều đó, nhưng 1-2 triệu đồng tiền đi chợ đâu thể tính hết công sức của người đứng bếp, phục vụ rồi dọn dẹp. Tôi không muốn chồng mất đi những mối quan hệ tốt đẹp, chỉ mong anh hiểu rằng nhà mình không phải nhà hàng, còn tôi cũng không phải người có trách nhiệm phục vụ mọi cuộc vui của anh. Chẳng lẽ cứ vì bạn bè giúp đỡ chồng trong công việc mà cuối tuần nào tôi cũng phải gác lại nhu cầu nghỉ ngơi của mình?