Chồng tôi về hưu, lương 8 triệu nhưng tiêu như thể 80 triệu, chỉ lo đi chơi: Nỗi sợ không có sức hưởng thụ tuổi già

Sau hàng chục năm làm việc, nghỉ hưu vốn được xem là khoảng thời gian để vợ chồng tận hưởng thành quả lao động, chăm sóc sức khỏe và bù đắp những tháng ngày bận rộn. Thế nhưng, không phải cặp vợ chồng nào cũng có cùng quan niệm về cuộc sống khi bước sang tuổi xế chiều. Người muốn tranh thủ lúc còn khỏe để đi đây đi đó, người lại muốn tiếp tục làm việc, tích lũy tiền bạc để phòng những năm tháng tuổi già. Câu chuyện của bà Lưu và ông Tường là một ví dụ điển hình cho sự khác biệt ấy.

Lương hưu 8 triệu nhưng tiêu như thể 80 triệu

Bà Lưu kể: Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, còn ông Tường, chồng tôi, vừa nghỉ hưu sau nhiều năm làm nhân viên nhà máy. Trước đây, ông đi làm có lương, còn tôi ở nhà làm bánh, bỏ mối cho các cửa hàng. Công việc tuy vất vả, phải dậy từ sáng sớm, chuẩn bị nguyên liệu, gói bánh rồi giao hàng, nhưng thu nhập hai vợ chồng cộng lại cũng đủ trang trải sinh hoạt, nuôi con trưởng thành và dành dụm được một khoản.

Tôi vốn quen với việc tay chân, lúc nào cũng muốn mình có việc để làm. Với tôi, kiếm được đồng tiền do chính mình làm ra vừa giúp cuộc sống chủ động hơn, vừa khiến mình cảm thấy còn có ích. Đến giờ, dù tuổi đã cao, sức khỏe vẫn tương đối tốt, khách quen vẫn đều đặn đặt hàng nên tôi chưa nghĩ đến chuyện nghỉ làm.

Ảnh minh họa

Từ ngày ông Tường nghỉ hưu, mọi chuyện trong nhà lại khác hẳn. Ông có lương hưu 8 triệu đồng mỗi tháng, không phải lo chuyện đi làm nữa nên chỉ muốn vợ chồng sống thong dong. Ông bảo tôi làm bánh bao nhiêu năm đã đủ vất vả rồi, giờ nên nghỉ ngơi, thỉnh thoảng hai vợ chồng đi chơi, thăm thú nơi này nơi kia cho khuây khỏa.

Tôi chẳng thấy hào hứng. Tôi không có nhu cầu đi du lịch thường xuyên, càng không thích ngồi không cả ngày. Trong khi tôi tất bật với những mẻ bánh, ông lại thong thả đạp xe đi chơi quanh vùng, có hôm đi từ sáng đến trưa mới về. Gần đây, ông còn tự mua vé xe khách để đi du lịch một mình, nói rằng tôi không muốn đi thì ông cứ đi trước, không cần phải chờ đợi nhau.

Nhìn chồng vui vẻ tiêu tiền cho những chuyến đi, tôi vừa bực vừa lo. Lương hưu 8 triệu đồng không phải khoản quá lớn, nhất là khi tuổi già còn nhiều thứ phải tính đến, thế mà ông không nghĩ tới chuyện tiết kiệm, chi tiêu như thể 80 triệu vậy. Trong khi tôi vẫn muốn có thêm tiền tiết kiệm để sau này đau ốm, cần chăm sóc hay phải thuê người hỗ trợ cũng không rơi vào cảnh bị động.

Mỗi lần nhắc chuyện tiền bạc, chồng tôi lại bảo mình đã làm lụng cả đời, giờ có lương hưu thì phải biết tận hưởng. Tôi hiểu ông cũng có lý, nhưng tôi không biết làm sao để ông hiểu rằng với tôi, sự an tâm về tài chính cũng là một cách tận hưởng tuổi già. Tôi không muốn đến lúc già yếu mới nhận ra những năm tháng còn khỏe mạnh đã trôi qua mà mình chưa chuẩn bị đủ cho tương lai.

Tiết kiệm và hưởng thụ tuổi già

Mâu thuẫn của ông Tường và bà Lưu xuất phát từ hai quan niệm khác nhau về tuổi già. Ông muốn tận hưởng những năm tháng còn khỏe mạnh, còn bà lại lo lắng về tài chính khi sức khỏe suy giảm, không thể tiếp tục kiếm tiền. Cả hai đều có lý, nhưng cần tìm được tiếng nói chung thay vì để sự khác biệt trở thành nguyên nhân gây bất hòa.

Trước hết, hai vợ chồng nên cùng tính toán chi phí sinh hoạt, tiền thuốc men, khám chữa bệnh và khoản dự phòng cần thiết. Với mức lương hưu 8 triệu đồng mỗi tháng, ông Tường cần biết gia đình có thể dành bao nhiêu tiền cho việc đi chơi sau khi đã bảo đảm các nhu cầu thiết yếu. Khi có kế hoạch tài chính rõ ràng, bà Lưu cũng sẽ bớt lo lắng mỗi lần chồng đi du lịch.

Ảnh minh họa

Về phía bà Lưu, nếu vẫn yêu thích công việc làm bánh và sức khỏe còn cho phép, bà có thể tiếp tục nhận đơn với số lượng vừa phải, không nhất thiết phải nghỉ hẳn. Tuy nhiên, bà nên giảm cường độ lao động, tránh vì muốn tích lũy thêm mà ảnh hưởng sức khỏe. Tiền bạc quan trọng, nhưng sức khỏe mới là điều kiện để bà tận hưởng thành quả lao động của mình.

Ông Tường cũng cần hiểu rằng vợ không phản đối chuyện đi chơi, mà lo sợ tương lai thiếu thốn. Ông có thể dành một khoản ngân sách riêng cho sở thích cá nhân, đồng thời chủ động chia sẻ việc nhà và cùng vợ lên kế hoạch chăm sóc tuổi già. Thỉnh thoảng, hai người nên cùng đi chơi gần nhà hoặc thăm bạn bè, dù không nhất thiết phải có chung mọi sở thích.

Sau cùng, vợ chồng cần thống nhất rằng nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc chỉ được hưởng thụ, cũng không có nghĩa phải tiếp tục làm việc đến khi kiệt sức. Tuổi già an nhàn cần cả tiền tiết kiệm lẫn thời gian nghỉ ngơi. Khi biết cân đối hai điều đó, ông Tường có thể tận hưởng cuộc sống mà không khiến vợ bất an, còn bà Lưu cũng có thể yên tâm làm công việc mình yêu thích mà không cảm thấy phải một mình gánh vác tương lai.