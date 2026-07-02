Cô giáo về hưu U60 được đích thân chồng cũ đưa đi tìm người mới, bị từ chối vì lý do không ngờ

Bà Hồ Thị Thùy Trang (SN 1968, giáo viên tiểu học về hưu, sống tại TP.HCM). Hiện tại, bà Trang vẫn đi làm gia sư tự do, đồng thời là HLV khiêu vũ, hay tham gia các hoạt động văn nghệ. Bà Trang từng trải qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn.

Cách đây 4 năm, vợ chồng bà ly hôn. Bà có một người con gái hiện 35 tuổi, đã lập gia đình. Vợ chồng con gái và cháu ngoại hiện ở riêng, còn bà sống cùng với anh chị kết nghĩa.

Dù đã “đường ai nấy đi”, bà Trang và chồng cũ vẫn là những người bạn, coi nhau như tri kỷ, cư xử văn minh. Thậm chí, chính chồng cũ là người đã chở bà đến tham gia chương trình Bạn muốn hẹn hò.

Bà Trang là người vui vẻ, hay cười, thích tham gia văn nghệ.

Hiện bà Trang vẫn đang làm việc và có nguồn thu nhập, có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân, không phụ thuộc con cái. Bà mong tìm được người đàn ông chân thành, thấu hiểu, có thể chăm sóc cho nhau lúc trái gió trở trời.

Người được mai mối cho bà Trang là ông Nguyễn Hoài Minh (SN 1958, hiện sống ở TP.HCM (Vũng Tàu cũ). Ông Minh trước đây làm nghề thợ mộc, hiện đã về hưu được 8 năm, gia đình có dãy phòng trọ cho thuê. Ông Minh cũng có hoàn cảnh giống bà Trang, từng đổ vỡ hôn nhân, có 4 người con hiện đều sống và làm việc ở TP.HCM.

Sống một mình hơi buồn nên ông muốn đi tìm mảnh ghép còn thiếu. Tiêu chí của người đàn ông U70 cũng khá đơn giản, đó là tìm được một người biết chia sẻ, chăm sóc cho nhau tuổi xế chiều. Ông không quan trọng chuyện ngoại hình, miễn sao 2 người sống có tâm với nhau, chăm sóc cho nhau là được.

Ông Minh hướng nội, ít nói.

Bà Trang là người khá vui vẻ, hay cười, thân thiện song ông Minh lại hướng nội, ít nói, ít cười. Đến tham gia chương trình, bà cũng gửi tặng mọi người một bài hát múa. Khi tấm rèm được mở ra, ông Minh hỏi quan điểm của đối phương về việc có thể về Vũng Tàu sinh sống hay không?

Đáp lại, bà Trang vui vẻ cho rằng đó là chuyện nhỏ. Các con của bà đã trưởng thành, vấn đề này bà có thể tự quyết định và tin rằng con cái sẽ ủng hộ mẹ. “ Quan trọng là anh có muốn đón em về hay không? ”, bà Trang bày tỏ.

Trong lúc trò chuyện, ông Minh cũng cho thấy sự thận trọng, không khẳng định điều gì và cho biết bản thân cần phải suy nghĩ thêm. Ông cũng cho rằng ngoài việc tìm người tri kỷ, chăm sóc cho nhau thì tình yêu, cảm giác rung động cũng rất quan trọng nhưng ông chưa cảm nhận được.

Ông Minh không bấm nút hẹn hò.

Về phía bà Trang, bà thấy ông Minh chưa mở lòng nên cũng chưa biết sắp tới sẽ như thế nào. Bà nghĩ trước mắt cả 2 cứ xem nhau như 2 người bạn.

Cuối chương trình, ông Minh không bấm nút hẹn hò. Chia sẻ về lý do, ông bày tỏ bản thân thích những người phụ nữ điềm đạm, không thích bạn gái tham gia múa hát. Ông nói nhà mình cũng gần nơi sinh hoạt văn nghệ nhưng vì không thích nên cũng không tham gia. Ông biết chơi đàn nhưng cũng chỉ chơi một mình.

Bà Trang bộc bạch, bà bấm nút cũng là xem ông Minh như một người bạn. Bà nghĩ ở tuổi của ông, có một người bạn để giao lưu thì cũng tốt, còn không có duyên thì cũng không sao. Bà cũng hiểu rằng phải đồng điệu thì mới có thể kết bạn được.

Nguồn: Bạn muốn hẹn hò