Chồng tôi mất việc, cả nhà chồng ngơ ngác cho đến khi họ biết mỗi ngày tôi kiếm tiền kiểu gì

Chồng mất việc khiến cả nhà lo lắng vì thu nhập chính đột nhiên biến mất. Nhưng điều khiến bố mẹ chồng bất ngờ hơn là trong lúc mọi người còn đang tính xem phải cắt giảm khoản nào, cô con dâu vẫn đều đặn kiếm được tiền mỗi ngày từ một công việc trước đó chẳng ai trong nhà coi là “nghề”.

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Chồng mất việc, cả nhà lập tức lo chuyện tiền bạc

Linh kết hôn được 7 năm, có hai con nhỏ. Chồng cô làm kỹ thuật cho một công ty tư nhân, thu nhập khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng. Linh trước đây làm văn phòng nhưng sau khi sinh con thứ hai, cô nghỉ việc để chăm con.

Trong mắt gia đình chồng, Linh là người ở nhà nội trợ. Mỗi ngày cô đưa đón con, nấu cơm, dọn dẹp rồi tranh thủ làm gì đó trên điện thoại. Không ai nghĩ công việc ấy có thể tạo ra thu nhập đáng kể.

Cho đến một ngày, chồng Linh bất ngờ bị công ty cho nghỉ việc vì doanh nghiệp thu hẹp nhân sự.

Anh về nhà với vẻ mặt nặng trĩu. Hai vợ chồng ngồi tính lại các khoản phải chi: tiền nhà, học phí của hai con, tiền điện nước, sinh hoạt và một khoản vay mua ô tô.

Bố mẹ chồng biết chuyện cũng lo lắng. Mẹ chồng gọi con trai về nói chuyện, khuyên anh tạm thời tìm một công việc khác, còn gia đình sẽ hỗ trợ nếu hai vợ chồng thiếu tiền.

Trong bữa cơm, mẹ chồng hỏi Linh: “Thời gian này chắc phải tiết kiệm hơn. Con xem ở nhà có khoản nào cắt được thì cắt”.

Linh chỉ cười và nói: “Vâng, con biết rồi”. Cô không giải thích thêm.

Công việc mỗi ngày của cô con dâu khiến cả nhà bất ngờ

Thực tế, suốt gần 2 năm ở nhà, Linh không hoàn toàn chỉ làm nội trợ.

Cô bắt đầu bán đồ gia dụng trên các nền tảng thương mại điện tử. Ban đầu chỉ là vài món nhỏ phục vụ nhu cầu trong gia đình. Sau đó, thấy nhiều người hỏi mua, cô nhập thêm hàng và xây dựng một gian hàng riêng.

Mỗi ngày, sau khi đưa con đi học, Linh dành khoảng 3-4 tiếng để xử lý đơn, quay video sản phẩm, trả lời khách và đóng hàng. Buổi tối, khi các con ngủ, cô lại tranh thủ làm nội dung và kiểm tra đơn.

Thu nhập không cố định. Có ngày cô chỉ kiếm được vài trăm nghìn đồng, ngày cao điểm có thể hơn 1 triệu đồng tiền lãi. Sau khi trừ chi phí, trung bình mỗi tháng cô giữ lại khoảng 15-20 triệu đồng.

Điều quan trọng là Linh không tiêu hết số tiền đó.

Ảnh minh hoạ

Cô chia thành ba phần: một phần nhập hàng và duy trì công việc, một phần đóng vào quỹ tiết kiệm của gia đình, phần còn lại dành cho chi phí của hai con.

Chồng cô biết vợ có thu nhập nhưng trước đây cũng không nghĩ công việc này có thể trở thành nguồn tài chính đáng kể. Vì vậy, khi anh mất việc, Linh mới nói: “Anh cứ từ từ tìm việc phù hợp. Trong thời gian này, tiền sinh hoạt cơ bản để em lo”.

Chồng Linh ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều.

Cho đến cuối tháng, mẹ chồng tình cờ thấy hàng hóa được xếp kín một góc phòng. Bà hỏi mới biết con dâu mỗi ngày xử lý hàng trăm đơn.

Lúc ấy, bà mới hiểu những giờ Linh ngồi trước điện thoại không phải là “ngồi chơi bán hàng linh tinh” như mọi người vẫn nghĩ.

Không phải ai ở nhà cũng là người không kiếm ra tiền

Sau chuyện đó, bố mẹ chồng nhìn Linh khác hẳn.

Nhưng Linh không coi đây là dịp để chứng minh mình giỏi hơn ai. Cô chỉ nói với chồng rằng việc anh mất việc không phải chuyện đáng xấu hổ, cũng không có nghĩa cả gia đình lập tức rơi vào khủng hoảng.

Hai vợ chồng thống nhất trong thời gian anh tìm việc, Linh tiếp tục duy trì công việc kinh doanh, còn chồng phụ trách đưa đón con và việc nhà vào những thời điểm phù hợp. Khi anh có việc mới, hai người sẽ tiếp tục giữ nguồn thu nhập phụ này ở mức vừa phải.

4 tips để gia đình không bị động khi một người mất việc

1. Luôn có ít nhất một nguồn thu nhập dự phòng. Không nhất thiết phải là công việc thứ hai quy mô lớn. Một kỹ năng có thể kiếm tiền cũng là một dạng tài sản.

2. Người ở nhà nên duy trì một năng lực tạo thu nhập. Việc chăm con, nội trợ rất quan trọng nhưng nếu có thể, mỗi người vẫn nên giữ một công việc hoặc kỹ năng có khả năng chuyển thành thu nhập khi cần.

3. Khi một người mất việc, đừng vội cắt mọi khoản chi. Trước tiên cần rà lại quỹ dự phòng, các khoản bắt buộc và nguồn thu nhập còn lại để xác định gia đình thực sự có thể duy trì trong bao lâu.

4. Đừng đánh giá thấp những khoản tiền nhỏ. Một công việc ban đầu chỉ mang lại vài trăm nghìn đồng mỗi ngày, nếu được duy trì đều đặn và quản lý tốt, vẫn có thể trở thành một nguồn thu đáng kể sau một thời gian.

Mất việc có thể khiến một gia đình chao đảo, nhưng không nhất thiết phải biến thành khủng hoảng. Điều quan trọng là trước khi biến cố xảy ra, mỗi người đã có cho mình ít nhất một năng lực có thể tạo ra giá trị và một kế hoạch tài chính đủ linh hoạt để xoay xở.