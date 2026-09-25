Mua nhà cho con xong, bố mẹ bị ép nghỉ hưu để chăm cháu

Mấy ngày trước, ông A Khiêm, 56 tuổi, ở Tân Trúc, Đài Loan (Trung Quốc) chia sẻ câu chuyện đau lòng của mình trên mạng xã hội, kể về sự vô ơn, ích kỷ, đòi hỏi vô độ của con trai lớn.

A Khiêm cho biết ông có hai con trai. Con trai lớn 30 tuổi, kết hôn năm ngoái và mới mua một căn nhà trị giá 24 triệu Đài tệ (khoảng 18,6 tỷ đồng) vào đầu năm nay. Vợ chồng ông A Khiêm đã tài trợ 700.000 Đài tệ (khoảng 542 triệu đồng) cho đám cưới và 6,5 triệu Đài tệ (hơn 5 tỷ đồng) cho khoản mua nhà.

Sau khi chi trả những khoản trên cho con trai cả, vợ chồng ông chỉ còn khoảng 9 triệu Đài tệ tiền tiết kiệm (khoảng 6,9 tỷ đồng) trong tài khoản. Họ dự định trong tương lai sẽ hỗ trợ con trai thứ với mức tương tự để đảm bảo sự công bằng.

(Ảnh minh họa)

Điều ông không ngờ là sau khi được bố mẹ cho tiền cưới vợ và mua nhà, con trai lớn của ông A Khiêm vẫn yêu cầu cha mẹ nghỉ việc để chăm sóc cháu. Lý do anh ta đưa ra là với mức lương hiện tại, một mình anh ta không thể lo cho gia đình và trả tiền thuê giúp việc kiêm bảo mẫu. Khi thấy bố mẹ già từ chối, người con cả cực kỳ khó chịu, có thái độ hỗn láo.

Thấy con mình vô ơn, chỉ biết đòi hỏi không ngừng, ông A Khiêm vô cùng thất vọng: “Tôi không dám nói là mình đã cho con cái lớn lên trong nhung lụa, nhưng ít nhất cũng đảm bảo ăn no mặc ấm. Nếu con cái có nhu cầu gì, trong khả năng của mình, tôi đều cố gắng đáp ứng. Ngay cả tiền mừng cưới con trai cả, tôi cũng để con tự giữ. Tôi 56 tuổi rồi, đã dành gần như tất cả tiền tiết kiệm cho con cái. Nếu tôi không đi làm, tiền sẽ từ đâu ra? Sau này vợ chồng tôi lấy gì mà dưỡng già? Tôi vô cùng thất vọng vì con trai cả”.

Bài đăng của ông A Khiêm thu hút sự chú ý và bình luận của cộng đồng mạng. Đa số bày tỏ sự đồng cảm và khuyên ông nên cứng rắn hơn, kiên quyết từ chối những yêu cầu quá đáng của con cái.

Bên cạnh đó, một số người nhấn mạnh rằng cha mẹ cũng cần lo cho cuộc sống của mình, không nên đáp ứng mọi đòi hỏi vô lý của con: “Bố mẹ cũng phải học cách từ chối, con cái cứ đòi hỏi và cho rằng đó là đương nhiên, cứ thế này thì tuổi già của ông bà sẽ rất khổ sở”, “Họ không chăm nổi em bé thì đừng sinh, không thể đương nhiên bắt bố mẹ già phải giúp trông con như vậy”...

Cũng có người nhắc nhở ông A Khiêm: “Nếu như đứa con trai út cũng đòi hỏi như thế thì ông xử lý sao cho công bằng? Bây giờ ông bà chỉ cần lo cho bản thân, ăn ngon ngủ kỹ, đừng đồng ý bất cứ đòi hỏi gì của con cả nữa”, “Bây giờ ông bà càng cho nhiều, con trai út càng có thể bắt chước. Đừng tự đào hố cho mình, hãy nghĩ cho bản thân và vợ mình đi”.