Hành động “lạ” của đứa trẻ trong clip khiến hàng nghìn phụ huynh Việt rơi nước mắt: Con không sai nhưng phải gánh chịu tổn thương

Một đoạn clip ghi lại cuộc cãi vã gia đình đang lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người chú ý. Sau khi bị phàn nàn về việc chi tiêu một khoản tiền “đi lung tung”, người đàn ông đã trút giận bằng cách ném đồ đạc, làm nhiều vật dụng rơi vỡ.

Điều khiến người xem xót xa hơn cả là phản ứng của đứa trẻ ngồi gần đó. Ngay khi tiếng đổ vỡ vang lên, em vội lấy hai tay bịt chặt tai rồi tháo chạy khỏi nơi xung đột. Một hành động nhỏ nhưng đủ khiến bất kỳ người lớn nào cũng phải giật mình suy ngẫm. Đứa trẻ hoàn toàn vô can, không gây ra mâu thuẫn và cũng chẳng thể giải quyết vấn đề của người lớn. Vậy mà em vẫn phải bất đắc dĩ chứng kiến, lắng nghe và tự tìm cách bảo vệ mình trong nỗi sợ hãi.

Khi trẻ em trở thành người hứng chịu cuộc chiến của người lớn

Trong đời sống hôn nhân, mâu thuẫn là điều khó tránh. Song, cách người lớn giải quyết bất đồng lại để lại những tác động rất khác nhau lên con trẻ. Ngay cả một cuộc tranh cãi bằng lời nói cũng đủ khiến đứa trẻ căng thẳng; còn khi đi kèm tiếng quát tháo, đập phá và hành vi mất kiểm soát, cảm giác bất an càng rõ rệt. Trẻ có thể chưa hiểu nguồn cơn sự việc, nhưng chúng nhận diện được sự nguy hiểm qua âm thanh, nét mặt và hành vi hung hãn của người lớn.

Đáng nói, sợ hãi không phải lúc nào cũng bộc lộ qua tiếng khóc. Có em chọn ôm tai, bỏ chạy; có em chỉ biết ngồi im, nín lặng. Lâu dần, nhiều đứa trẻ hình thành phản xạ luôn cảnh giác trước các tiếng động lớn hay bầu không khí căng thẳng trong gia đình.

Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI để đảm bảo quyền riêng tư

Dưới đoạn clip, không ít người chia sẻ họ từng trải qua tuổi thơ tương tự. Một tài khoản kể lại bản thân từng chết lặng vì sợ hãi mỗi lần người lớn to tiếng; để rồi khi đã trưởng thành, tiếng va đập mạnh bất ngờ vẫn khiến tim người này “lặng đi một nhịp”. Một người khác lớn lên trong gia đình có bạo lực thì mang theo nỗi ám ảnh dai dẳng với cảnh nhậu nhẹt, la mắng và đập phá. Dù cha đã lớn tuổi, những cơn say kèm thói quen chửi bới, ném đồ vẫn tiếp diễn, buộc người mẹ phải chịu đựng suốt thời gian dài. Những câu chuyện ấy cho thấy điều đáng sợ không chỉ là cuộc cãi vã vài phút. Với một đứa trẻ, ký ức về những khoảnh khắc người lớn mất kiểm soát sẽ trở thành một phần vết hằn của tuổi thơ.

Đứa trẻ không có lỗi, nhưng có thể phải mang theo hậu quả

Người lớn rất dễ quên một thực tế: trẻ em không bao giờ là người ngoài cuộc trong xung đột gia đình. Dù cha mẹ không trực tiếp đánh mắng con, việc thường xuyên phải chứng kiến cảnh người lớn chửi bới, đập phá hay đe dọa nhau vẫn khiến trẻ mất đi cảm giác an toàn. Ngôi nhà vốn dĩ là chốn nương náu bình yên bỗng trở thành nơi buộc đứa trẻ phải nơm nớp đề phòng.

Vì thế, câu chuyện đáng bàn không phải là ai “thắng” ai, cũng chẳng phải ai có lý hơn trong chuyện tiền bạc. Điều cần nhìn thấy là đứa trẻ ngồi ngay bên cạnh đang phải gánh chịu hệ lụy từ cách hành xử thiếu kiềm chế của cha mẹ.

Sau cơn nóng giận, người lớn có thể nhanh chóng quên đi những lời cay nghiệt. Món đồ vỡ nát dưới sàn có thể dọn sạch chỉ sau vài phút. Thế nhưng, nỗi sợ hãi hằn sâu trong tâm trí đứa trẻ không thể biến mất dễ dàng như một căn phòng vừa quét dọn. Trẻ con không chọn được cha mẹ, cũng không chọn được môi trường mình sinh ra; các em càng không có trách nhiệm gánh thay bất hòa của người lớn.

Bất đồng hay tranh luận là điều bình thường trong hôn nhân. Nhưng một khi đã làm cha mẹ, cách ứng xử trong lúc căng thẳng đòi hỏi sự tỉnh táo và cân nhắc nhiều hơn. Bởi mỗi hành động mất kiểm soát hôm nay đều có thể trở thành trải nghiệm tổn thương mà đứa trẻ phải mang theo suốt đời.