Chồng thường tăng ca về muộn, tôi thương anh cho tới khi phát hiện mọi chuyện từ câu nói: "Đêm nào chị cũng thấy chồng em đi qua làng chị"

Tôi kết hôn đã hơn 6 năm, chồng tôi làm ở một xưởng cơ khí cách nhà gần 20km. Công việc vốn bận nên chuyện tăng ca chẳng có gì lạ. Có tháng anh đi từ sáng sớm, tối gần 10 giờ mới về. Anh bảo đơn hàng nhiều, công ty đang chạy tiến độ nên ai cũng phải ở lại.

Lúc đầu tôi tin hoàn toàn. Thấy chồng về muộn, tôi chỉ thương. Tối nào cũng để sẵn cơm trong nồi, hâm lại thức ăn rồi chờ anh về ăn. Có hôm tôi ngủ gục trên ghế, tỉnh dậy đã thấy anh tắm rửa xong, lặng lẽ lên giường. Anh còn bảo cố làm thêm vài tháng để có tiền mua ô tô đưa vợ con đi chơi.

Nghe vậy, tôi càng không nỡ nghi ngờ. Cho đến một buổi chiều, chị dâu họ bên nhà chồng gọi điện cho tôi.

Chị lấy chồng ở một làng cách nhà tôi hơn chục cây số, trước giờ hai chị em cũng chỉ thỉnh thoảng hỏi han nhau. Giọng chị hôm ấy khá ngập ngừng. Chị bảo có chuyện này không biết nên nói hay không, vì sợ làm ảnh hưởng đến gia đình tôi.

Tôi linh cảm có điều chẳng lành nên bảo chị cứ nói. Chị kể gần một tháng nay, tối nào khoảng hơn 8 giờ cũng thấy chồng tôi chạy xe qua đầu làng. Ban đầu chị chỉ nghĩ anh có việc nhưng vì thấy ngày nào cũng đúng giờ ấy nên chị tò mò và một lần cố tình đi theo.

Ảnh minh họa

Chị bảo anh chạy thẳng vào cuối làng rồi dừng trước một căn nhà cấp bốn. Chủ nhà là một người phụ nữ làm nghề bán hàng online, chồng mất đã vài năm, hiện sống một mình cùng đứa con gái. Điều khiến chị nghi ngờ là chồng tôi không chỉ ghé một lúc rồi đi. Anh dựng xe trong sân, tự mở cổng bước vào như người quen, mãi gần 11 giờ mới ra về.

Nghe đến đó, tim tôi đập thình thịch, tôi vẫn cố biện minh cho chồng rằng có thể có hiểu lầm gì đó, chị dâu chỉ khẽ thở dài. Chị nói nếu chỉ một lần thì chị đã không gọi cho tôi. Đằng này chị để ý nhiều hôm đều như vậy nên mới quyết định nói, vì sợ tôi là người cuối cùng biết chuyện.

Tối hôm đó, chồng vẫn nhắn như mọi khi rằng công ty tăng ca, chắc hơn 9 giờ mới về.

Tôi nhìn dòng tin nhắn mà lòng rối bời. Khoảng 10 giờ tối, anh mới về. Người vẫn mặc bộ quần áo công nhân, trên tay còn cầm chiếc mũ bảo hộ như mọi lần. Anh vừa bước vào đã kể hôm nay tăng ca mệt quá, máy móc hỏng liên tục nên phải ở lại. Tôi ngồi đối diện, nhìn gương mặt quen thuộc ấy mà thấy xa lạ vô cùng.

Suốt đêm hôm đó, tôi gần như không ngủ. Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh chồng mình bước vào căn nhà của người mẹ đơn thân như thể đó đã là một thói quen. Tôi chưa có bằng chứng để kết luận anh phản bội, nhưng cũng không còn đủ niềm tin để tiếp tục coi những lần "tăng ca" chỉ đơn giản là vì công việc. Giờ tôi nên âm thầm tìm hiểu thêm hay đối diện hỏi thẳng chồng để biết sự thật?