Biết tôi quyết định tăng ca nhận lương gấp 3 lần, vợ đùng đùng xếp quần áo đưa con về quê

Nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày, công ty thông báo ai đi làm thêm thì được trả gấp 3 lần. Tôi nghe mà như mở cờ trong bụng, nghĩ bụng tranh thủ mấy ngày này cố cày cuốc, mỗi ngày bằng 3 ngày thường, dễ kiếm như vậy chẳng phải lúc nào cũng có đâu. Tôi còn đang trẻ, còn sức thì phải ráng, sau này có con cái, có khi lại tiếc quãng thời gian này. Nghĩ vậy, tôi hăm hở đăng ký đi làm.

Nhưng vừa nói với vợ thì cô ấy đã tròn mắt: "Nghỉ lễ thì để nghỉ ngơi, ai lại ôm việc vào người. Em còn tính về quê ngoại chơi với ông bà, bao lâu rồi chưa đưa con về, mà anh lại bận rộn làm gì cho khổ". Nghe vợ nói, tôi bật lại ngay: "Chơi thì lúc nào chả chơi được, tiền thì đâu dễ kiếm. Em không hiểu, bây giờ cố gắng thêm một chút thì sau này mới có cái mà lo cho con, cho gia đình. Mấy ngày đi làm thôi mà".

Vợ tôi cau mặt, giọng gay gắt, lên án tôi suốt ngày chỉ biết đến tiền, không coi trọng gia đình, không nghĩ tới vợ con và gia đình vợ. Tiền kiếm nhiều để làm gì khi vợ con không vui vẻ hưởng thụ. Ngày lễ, người khác đưa vợ con đi xem, đi dạo, đi chơi, còn chồng thì mải mê kiếm tiền, vợ con làm gì, đi đâu không quan tâm.

Tôi thấy tức nghẹn trong lòng. Cô ấy chỉ nghĩ tới chuyện đi chơi, đi thăm thú, còn tôi nghĩ xa hơn, không có tiền, lấy gì để lo tương lai? Tôi muốn tranh thủ nhưng chẳng lẽ vì thế mà thành người chồng, người cha vô tâm?

Mâu thuẫn dâng cao, vợ giận dỗi gói ghém đồ đạc, bảo nếu tôi đã không đi thì mẹ con cô ấy sẽ tự về quê. Tôi đứng nhìn mà lòng vừa bực vừa buồn. Nói mãi, vợ vẫn cho rằng tôi tham lam, chẳng biết nghĩ cho gia đình. Tôi thì thấy cô ấy trẻ con, chỉ nhìn ngắn hạn.

Cả tối hôm đó, không khí trong nhà nặng nề. Con cứ hồn nhiên hỏi: "Ba có đi với mẹ con con không?" mà tôi thấy bực bội. Tôi cũng muốn đi, cũng muốn ở bên con nhưng ý nghĩ mấy ngày làm bằng gần nửa tháng lương cứ ám ảnh tôi. Vợ thấy tôi im lặng thì càng sừng sộ, mỉa mai rằng chắc tiền quan trọng hơn vợ con, rằng có khi tôi đi làm còn vui hơn là về quê với cô ấy.

Sáng hôm sau, vợ dậy sớm xếp quần áo cho con, vừa làm vừa thở dài. Tôi thấy mắt vợ đỏ hoe nhưng lòng tôi cũng nóng ran, cảm giác bị kẹt. Tôi muốn vợ hiểu rằng tôi làm vậy là vì tương lai chung, nhưng càng giải thích cô ấy càng cho rằng tôi chỉ biết đổ lỗi cho "tương lai" để biện minh cho sự ham tiền.

Cuối cùng vợ và con bắt taxi về quê ngoại, còn tôi ở lại đi làm. Từ hôm đó tôi nhắn tin gọi điện, vợ không nghe, không trả lời. Tôi gọi điện cho bố vợ thì ông bảo vợ tôi đi chơi với đám bạn rồi. Tôi không biết mình có sai không hay vợ tôi quá trẻ con?