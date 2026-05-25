Chồng "thay xe như thay áo", từ BMW đến Mercedes chỉ trong một cuộc gọi là chốt xong, vợ choáng váng đến mức khủng hoảng

Trong khi nhiều gia đình đau đầu vì chuyện chi tiêu thoải mái, tiết kiệm triệt để hay đầu tư mạo hiểm, thì có những khoản chi lại xuất phát từ một thứ rất khó cấm đoán: sở thích cá nhân. Đặc biệt với đàn ông, có người mê câu cá, có người mê đồng hồ, có người mê cây cảnh... Còn chồng của Thủy lại mê ô tô đến mức gần như... nghiện.

"Thay xe như thay áo"

Thủy năm nay 36 tuổi, sống cùng chồng và hai con tại Hà Nội. Chồng chị làm kinh doanh tự do, thu nhập khá tốt. Khi thuận lợi, gia đình tích lũy được vài trăm triệu đồng mỗi năm. Thế nhưng điều khiến Thủy đau đầu nhất không phải chuyện kiếm tiền, mà là chuyện giữ tiền.

Theo lời Thủy, cứ trong tay chồng có khoản dư ra là anh lại bắt đầu ngồi xem xe.

Ban đầu chỉ là lướt mạng, sau đó là gọi điện cho showroom quen. Rồi cuối tuần lại tranh thủ ghé xem xe. Cuối cùng là bán chiếc xe đang đi để đổi sang chiếc khác.

Điều đặc biệt là chồng Thủy không trung thành với bất kỳ hãng nào.

Có lúc anh đổi sang một chiếc Mercedes cũ vì thích cảm giác lái xe sang. Đi được vài tháng lại thấy một chiếc BMW đời cũ độc đáo nên đổi tiếp. Sau đó lại quay sang Honda vì nghe nhiều người đánh giá xe bền. Rồi đến Mitsubishi, Ford hay những mẫu xe ít gặp ngoài đường.

Anh không coi đó là mua xe để sử dụng mà giống như một thú vui trải nghiệm.

Mỗi lần đổi xe, chênh lệch giá mua bán, chi phí sang tên, bảo dưỡng, sửa chữa phát sinh đều khiến gia đình mất từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng.

Thủy từng ngồi cộng lại một lần và giật mình khi phát hiện chỉ trong hơn 3 năm, số tiền hao hụt vì việc đổi xe đã lên tới cả tỷ đồng.

Điều đó khiến chị vô cùng tiếc nuối.

Với số tiền ấy, gia đình có thể gửi tiết kiệm, đầu tư cho con học hành hoặc làm quỹ dự phòng. Thế nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện đó, chồng chị lại có cách nghĩ hoàn toàn khác.

Ảnh minh họa

Anh nói rằng cả đời mình chỉ có một sở thích lớn nhất là xe cộ. Anh không nhậu nhẹt, không cờ bạc, không tiêu tiền vào những thú vui khác. Việc được trải nghiệm những chiếc xe mới khiến anh có động lực làm việc hơn.

Thủy hiểu rằng chồng mình không phải người vô trách nhiệm. Anh vẫn lo đầy đủ cho gia đình, vẫn đóng học phí cho con, vẫn đưa tiền sinh hoạt đều đặn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy một khoản tiền lớn vừa tích lũy được rồi nhanh chóng biến mất sau một lần đổi xe, chị lại cảm thấy tiếc.

Điều khiến Thủy khó xử nhất là nếu phản đối quá gay gắt thì chồng tỏ ra mất hứng làm việc. Anh luôn nói rằng kiếm tiền mà không được sống với đam mê thì cuộc sống trở nên rất nhạt nhẽo, việc gì phải cố gắng kiếm tiền cho vất vả mà tiền lại ném một xó.

Còn nếu đồng ý hoàn toàn, chị lại lo gia đình sẽ bỏ lỡ nhiều mục tiêu tài chính quan trọng trong tương lai.

Giữa việc tôn trọng sở thích của chồng và bảo vệ túi tiền của gia đình, Thủy vẫn đang tìm một điểm cân bằng mà đến giờ chị chưa thực sự tìm thấy.

Sở thích tốn kém

Các chuyên gia tài chính cho rằng vấn đề không nằm ở việc có sở thích đắt đỏ hay không, mà nằm ở giới hạn dành cho sở thích đó.

Dưới đây là một số cách hạn chế những sở thích tốn kém, tăng cường tiết kiệm để đảm bảo an toàn tài chính cho gia đình.

1. Tách riêng "quỹ đam mê" khỏi ngân sách gia đình

Gia đình nên xác định rõ các loại quỹ riêng biệt như quỹ sinh hoạt, quỹ tiết kiệm, quỹ dự phòng, quỹ học tập cho con, quỹ sở thích cá nhân...

Chỉ khi các khoản quan trọng đã được trích đủ thì phần tiền còn lại mới được dùng cho sở thích. Cách làm này giúp người có đam mê không cảm thấy bị cấm đoán, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn tài chính cho cả nhà.

2. Đặt mục tiêu tài chính trước khi đổi xe

Thay vì cứ có tiền là đổi xe, hai vợ chồng có thể thống nhất các cột mốc cụ thể.

Ví dụ: Tiết kiệm đủ 500 triệu đồng dự phòng. Hoàn thành việc sửa nhà. Đóng trước học phí cho con một năm.

Sau khi đạt mục tiêu mới được dùng tiền cho việc đổi xe. Nhờ đó sở thích vẫn được duy trì nhưng không ảnh hưởng đến các kế hoạch lớn.

Ảnh minh họa

3. Quy định mức ngân sách tối đa mỗi năm

Nhiều người mê xe không nhận ra số tiền hao hụt thực sự vì mỗi lần chỉ mất vài chục triệu đồng.

Gia đình có thể thống nhất: Mỗi năm chỉ được chấp nhận hao hụt tối đa 50 triệu đồng hoặc 100 triệu đồng cho việc đổi xe.

Khi chạm ngưỡng này thì phải dừng lại đến năm sau.

4. Thử thỏa mãn đam mê bằng cách khác

Không nhất thiết phải sở hữu mới được trải nghiệm.

Một số người chuyển sang: Thuê xe ngắn ngày, tham gia hội nhóm xe, lái thử tại các sự kiện, đi cùng bạn bè có nhiều dòng xe khác nhau.

Chi phí thấp hơn rất nhiều so với việc liên tục mua rồi bán.

5. Minh bạch chi phí thực tế

Nhiều người chỉ nhìn vào khoản chênh lệch mua bán mà quên các chi phí phát sinh khác.

Gia đình nên ghi lại toàn bộ: Tiền chênh lệch khi đổi xe, chi phí sang tên, bảo hiểm, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp phụ kiện.

Khi nhìn thấy con số tổng cộng sau một năm, người mê xe thường có cái nhìn thực tế hơn về mức độ tốn kém của sở thích này.

Suy cho cùng, một gia đình hạnh phúc không phải là nơi mọi người đều từ bỏ sở thích của mình, mà là nơi các thành viên tìm được cách dung hòa giữa niềm vui cá nhân và mục tiêu chung. Với Thủy, bài toán khó nhất có lẽ không phải làm sao để chồng ngừng đổi xe, mà là làm sao để cả hai cùng cảm thấy số tiền kiếm được đang được sử dụng theo cách khiến họ hài lòng nhất.