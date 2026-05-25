Chị chồng đùng đùng sang dọn dẹp nhà hộ tôi suốt một ngày, lúc ra về chị xin một chai nước lọc bỏ đá làm tôi nổi da gà

Từ ngày vợ chồng tôi mua được căn chung cư trả góp trên thành phố, chị chồng, một người vốn nổi tiếng lười biếng và sống thực dụng chưa từng bước chân đến chúc mừng. Ấy thế mà sáng thứ Bảy vừa rồi, chị lại đùng đùng xách theo "đồ nghề" kéo sang nhà tôi. Chị đon đả bảo: "Cậu mợ bận rộn đi làm cả tuần, hôm nay để chị dọn dẹp, lau chùi từ trong ra ngoài cho sạch sẽ, coi như chị đỡ đần" .

Suốt cả ngày trời, chị làm việc cật lực không ngơi tay. Từ lau dọn phòng khách cho đến cọ rửa nhà vệ sinh, chị đều giành làm hết, tuyệt đối không cho tôi động vào. Nhìn giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán chị, tôi vừa cảm động vừa tự trách mình bấy lâu nay đã nghĩ xấu cho chị.

Đến hơn 5 giờ chiều, khi nhà cửa đã sạch bong kin kít, chị bắt đầu thu dọn đồ đạc để ra về. Lúc đứng ở cửa, chị bỗng quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ rồi ngập ngừng bảo: "Mợ cho chị xin một chai nước lọc, nhớ thả vào mấy viên đá lạnh để chị đi đường uống cho mát" . Tôi vui vẻ chạy ngay vào bếp, lấy chiếc chai thủy tinh sạch, rót nước và bỏ đá vào rồi đưa cho chị.

Thế nhưng, khoảnh khắc chị nhận lấy chai nước đã khiến tôi run bắn người vì lạnh gáy. Thay vì mở nắp uống, chị lén lút cầm chai nước áp chặt vào ngực, mắt trợn trừng lẩm nhẩm một câu gì đó. Rồi nhanh như cắt, chị dốc ngược chai nước, đổ òa toàn bộ nước đá lạnh xuống ngay trước bậu cửa chính nhà tôi. Vừa đổ, chị vừa thì thầm: "Nước chảy đá tan, vận hạn ở lại, may mắn theo về" . Làm xong hành động kỳ quặc đó, chị hốt hoảng quay lưng chạy thẳng ra thang máy, bỏ mặc tôi đứng trân trân vì sợ hãi.

Cả đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ nổi vì cái hành động quái dị ấy. Sáng hôm sau, tôi sang nhà mẹ chồng lựa lời hỏi thăm thì mới rụng rời biết được sự thật kinh hoàng. Dạo này vợ chồng chị cả đang bể nợ, con cái lại đau ốm liên miên. Chị đi xem thầy phán rằng chị đang gánh cái hạn rất nặng, muốn thoát tai ương thì phải sang lau chùi sạch sẽ nhà mới của người thân để "trút hết uế khí" vào đó. Sau khi dọn xong, phải xin một chai nước đá lạnh của chủ nhà đổ ngay tại cửa để "đá tan nợ hết", để lại toàn bộ xui xẻo cho nhà người ta gánh thay.

Biết được sự thật, tôi nổi da gà vì sự ích kỷ đến tàn nhẫn của chị chồng. Hóa ra, sự nhiệt tình suốt một ngày trời không phải vì tình thương em út, mà là một màn kịch được tính toán tinh vi để đẩy tai ương sang đầu vợ chồng tôi. Chị muốn gia đình chị bình an bằng cách đem rác rưởi tâm linh đổ lên mái nhà của đứa em ruột vừa mới an cư lạc nghiệp.

Trên đời này, thứ đáng sợ nhất không phải là những trò mê tín dị đoan, mà là lòng người ích kỷ núp bóng tâm linh. Những kẻ nhân danh đức tin để làm tổn hại đến người khác, thực chất chỉ là những kẻ hèn nhát, không dám đối diện với nhân quả của chính mình. Sự bình yên của một gia đình phải được xây dựng trên sự tử tế và nỗ lực, chứ tuyệt đối không thể có được bằng việc rước họa cho người ruột thịt.