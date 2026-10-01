Chồng nhất quyết bỏ bàn ăn, tôi từng mắng anh làm nhà cửa rối tung: Hoàn thiện xong mới hiểu căn hộ nhỏ nên làm thế này

Căn hộ của hai vợ chồng vốn không rộng, vì vậy ngay từ khi cải tạo, họ đã phải tính toán khá kỹ từng món nội thất. Trong đó, khu vực khiến cả hai đau đầu nhất lại là phòng ăn. Một bộ bàn ăn thông thường trông đẹp và quen thuộc, nhưng khi đặt vào căn hộ nhỏ, chiếc bàn dài cùng những chiếc ghế kéo ra kéo vào mỗi ngày nhanh chóng chiếm phần lớn diện tích giao thông giữa phòng khách và bếp.

Ban đầu, người vợ muốn chọn một chiếc bàn gấp nhỏ để tiết kiệm diện tích. Chồng cô lại đưa ra một phương án táo bạo hơn: bỏ hẳn kiểu phòng ăn truyền thống, thay chiếc bàn ăn lớn bằng hệ ghế băng sát tường kết hợp đảo bếp hoặc bàn nhỏ linh hoạt. “Lúc ấy tôi còn trách chồng làm mọi chuyện phức tạp. Nhà người ta đều có bàn ăn, tại sao nhà mình phải khác? Nhưng đến khi hoàn thiện, tôi mới hiểu anh ấy đã tính đúng”, cô chia sẻ.

Vì sao một chiếc bàn ăn có thể khiến căn hộ nhỏ càng chật?

Bàn ăn truyền thống không phải món nội thất bất tiện. Vấn đề nằm ở tỷ lệ giữa kích thước bàn và diện tích căn nhà. Một chiếc bàn dài khoảng 1,4m tưởng không lớn, nhưng khi cộng thêm diện tích ghế và khoảng trống cần thiết để kéo ghế, tổng không gian sử dụng có thể lên tới vài mét vuông. Với phòng ăn chỉ khoảng 8-10m², bộ bàn ghế gần như trở thành món đồ thống trị cả căn phòng.

Bất tiện thứ hai là lối đi. Ghế ăn không đứng yên ở một vị trí. Mỗi bữa ăn, ghế được kéo ra rồi đẩy vào; người ngồi phía trong phải nhường nhau khi đứng dậy; trong căn hộ có lối đi hẹp, chỉ cần một chiếc ghế đặt lệch cũng đủ cản đường từ phòng khách vào bếp. Qua thời gian, việc kéo ghế liên tục còn có thể làm sàn xuất hiện vết xước hoặc vết hằn.

Điều khiến hai vợ chồng băn khoăn hơn là chiếc bàn ăn thường chỉ phát huy hết tác dụng vài giờ mỗi ngày. Sau bữa cơm, một mặt bàn lớn tiếp tục chiếm chỗ nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp để làm việc, đọc sách hay uống trà. Chính vì vậy, người chồng muốn biến khu vực này thành một không gian có thể sử dụng từ sáng đến tối thay vì chỉ phục vụ ba bữa ăn.

Bỏ bàn ăn nhưng không có nghĩa là bỏ chỗ ăn

Khái niệm “phòng ăn không bàn” ở đây thực chất không phải xóa sạch mọi bề mặt để ngồi ăn, mà là bỏ bộ bàn ghế ăn truyền thống để thay bằng những cấu trúc gọn hơn.

Giải pháp được hai vợ chồng lựa chọn là một băng ghế dài kê sát tường. Ghế có tựa lưng, đệm ngồi và phần khoang phía dưới được tận dụng để lưu trữ đồ. Phía đối diện là đảo bếp có mặt bàn đủ rộng để ăn uống, pha cà phê hoặc làm việc.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là băng ghế không cần khoảng trống phía sau để kéo ra như ghế ăn. Nhờ áp sát tường, phần diện tích vốn dành cho việc kéo ghế trở thành lối đi. Với căn hộ nhỏ, chỉ vài chục centimet được giải phóng cũng đủ tạo cảm giác thông thoáng hơn đáng kể.

Tùy hình dạng căn phòng, băng ghế có thể bố trí theo nhiều kiểu. Với phòng ăn dài và hẹp, một băng ghế chạy dọc tường kết hợp đảo bếp là phương án dễ áp dụng nhất. Không gian gần vuông có thể làm ghế chữ L và đặt bàn tròn nhỏ ở giữa. Với một góc ăn uống độc lập, ghế chữ U kết hợp bàn gấp cũng giúp tận dụng được ba mặt tường.

Điều khiến người vợ thay đổi suy nghĩ không chỉ là chuyện rộng hơn

Sau khi sử dụng, ưu điểm khiến gia đình hài lòng nhất lại nằm ở khả năng lưu trữ. Toàn bộ phần dưới băng ghế được thiết kế thành các ngăn kéo để cất khăn trải bàn, giấy ăn, đồ dùng ăn uống dự phòng và những món thường xuyên sử dụng. Thay vì phải đặt thêm một chiếc tủ rời, không gian ngồi đồng thời trở thành hệ tủ chứa đồ.

Khu vực này cũng được sử dụng nhiều hơn chiếc bàn ăn trước đây. Buổi sáng, hai vợ chồng có thể ngồi ăn nhanh tại đảo bếp. Ban ngày, đây là góc làm việc hoặc uống cà phê. Buổi tối, trẻ nhỏ có thể ngồi đọc sách, làm bài trong khi người lớn chuẩn bị đồ ăn ngay bên cạnh. Khi có khách, băng ghế dài thậm chí có thể chứa nhiều người hơn số lượng ghế ăn cố định.

Một ưu điểm khác là cảm giác thoải mái. Ghế băng có đệm và tựa lưng tạo cảm giác gần với một chiếc sofa nhỏ hơn là ghế ăn. Sau bữa cơm, mọi người không nhất thiết phải rời khỏi bàn ngay mà có thể tiếp tục trò chuyện, uống trà hoặc sử dụng điện thoại. Người vợ kể rằng khi hỏi chồng lấy ý tưởng từ đâu, anh chỉ trả lời đơn giản: “Những nhà hàng chúng ta thường đến đều ngồi như vậy”.

Muốn làm kiểu này, có 3 chi tiết không nên bỏ qua

Tuy nhiên, bỏ bàn ăn truyền thống không đồng nghĩa với việc cứ đóng một chiếc ghế dài sát tường là xong. Trải nghiệm sử dụng phụ thuộc khá nhiều vào thiết kế ban đầu.

Đầu tiên là tính linh hoạt của mặt bàn. Nếu căn nhà rất nhỏ, không nên thiết kế mọi thứ cố định hoàn toàn. Bàn phụ có thể dùng bánh xe, mặt bàn gấp hoặc dạng module để khi cần có thể kéo ra, mở rộng, khi không dùng lại thu gọn. Điều này đặc biệt quan trọng với những gia đình thỉnh thoảng có khách.

Thứ hai là ổ cắm điện. Một khu vực vừa ăn uống vừa làm việc chắc chắn sẽ cần sạc điện thoại, laptop, sử dụng đèn bàn hoặc các thiết bị gia dụng nhỏ. Vì vậy, ổ điện nên được tính từ khi thiết kế tủ và đảo bếp. Nếu gia đình có thói quen ăn lẩu, dùng máy pha cà phê hoặc nồi điện tại bàn, ổ cắm ở vị trí thuận tiện càng cần thiết.

Cuối cùng là cách thiết kế khoang chứa đồ dưới ghế. Kiểu nắp mở phía trên nghe có vẻ tiết kiệm nhưng rất bất tiện vì mỗi lần lấy đồ phải nhấc đệm và đồ đang đặt trên ghế. Ngăn kéo mở từ phía trước thường thực dụng hơn. Tuy nhiên, cũng cần tính chiều sâu hợp lý để ngăn không quá nặng và dễ sử dụng hằng ngày.

Sau khi hoàn thiện, người vợ thừa nhận điều khiến cô hài lòng nhất không phải căn nhà “khác người” hơn mà là từng mét vuông được sử dụng hiệu quả hơn. Một chiếc bàn ăn lớn từng được xem là món nội thất gần như bắt buộc giờ không còn là lựa chọn duy nhất.

Với căn hộ rộng rãi, một bộ bàn ăn truyền thống vẫn có vẻ đẹp và sự tiện nghi riêng. Nhưng nếu diện tích hạn chế, lối đi chật hoặc phòng ăn ít được sử dụng ngoài giờ ăn, ghế băng sát tường kết hợp đảo bếp, bàn nhỏ hay bàn gấp có thể là phương án đáng cân nhắc. Không nhất thiết phải sao chép hoàn toàn một thiết kế nào, nhưng đôi khi chỉ cần bỏ đi một món nội thất vốn được mặc định là “nhà nào cũng phải có”, không gian sống đã có thể thay đổi rất nhiều.