Mùa hè đến, các hội nhóm làm đẹp lại rầm rộ chia sẻ bí kíp chống nắng để giữ làn da trắng sáng. Nhiều bạn trẻ sẵn sàng bôi các lớp kem dày đặc, mặc áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít không hở một centimet da nào khi ra đường. Liệu việc chống nắng quá mức này có tương đương với hành vi tự phá hoại xương hay không?

Câu trả lời từ các bác sĩ chỉnh hình là hoàn toàn có thể. Việc trốn nắng tuyệt đối đang vô tình triệt tiêu nguồn dưỡng chất cốt lõi để nuôi dưỡng hệ xương khớp của chính bạn.

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Bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình Teng Jiasong (Trung Quốc) giải thích rằng nhiều người nghĩ chỉ cần uống nhiều sữa hay bổ sung canxi là đủ để xương chắc khỏe. Tuy nhiên, nếu cơ thể thiếu hụt vitamin D thì ruột không thể hấp thụ được canxi. Lượng canxi nạp vào sẽ bị đào thải hoàn toàn ra ngoài cơ thể. Đáng chú ý, có đến 80-90% lượng vitamin D được tổng hợp nhờ da tiếp xúc trực tiếp với tia cực tím B (UVB) trong ánh nắng. Việc chống nắng một cách cực đoan sẽ cản trở chu trình tự nhiên này, làm sụt giảm mật độ xương và dẫn đến nguy cơ loãng xương sớm.

Dưới đây là 4 sai lầm phổ biến khi bảo vệ da và chăm sóc xương mà rất nhiều người đang mắc phải.

1. Che phủ toàn thân khiến da hoàn toàn không tiếp xúc với ánh sáng

Sai lầm lớn nhất của nhiều người là biến mình thành người bí ẩn với những lớp vải dày từ đầu đến chân mỗi khi ra ngoài. Các phụ kiện chống nắng này có tác dụng cản triệt để tia UVB, khiến làn da không có cơ hội tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để tự tổng hợp dưỡng chất. Tình trạng thiếu hụt ánh sáng kéo dài liên tục làm cơ thể mất đi nguồn vitamin D tự nhiên.

Thay vì che chắn quá mức, các bác sĩ khuyên bạn nên để một phần da tay hoặc chân tiếp xúc với ánh sáng dịu vài phút mỗi ngày.

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2. Bôi kem chống nắng có chỉ số quá cao vào mọi khung giờ

Nhiều bạn trẻ có thói quen bôi kem chống nắng có chỉ số SPF rất cao từ SPF 50 trở lên liên tục ngay cả khi chỉ ra ngoài vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Thực tế, kem chống nắng có chỉ số SPF 30 đã có khả năng ngăn chặn tới 97% tia UVB. Việc lạm dụng kem bảo vệ có chỉ số quá cao vào những khung giờ nắng dịu sẽ triệt tiêu hoàn toàn cơ hội sản sinh vitamin D tự nhiên của làn da.

Để cân bằng, bạn có thể để da trần đón ánh nắng từ 15 đến 30 phút vào khung giờ an toàn để giúp xương chắc khỏe mà không lo bị đen sạm hay lão hóa.

3. Thói quen ngồi trong nhà đón ánh nắng qua cửa kính

Ngồi cạnh cửa sổ phòng làm việc để đón ánh nắng là thói quen của không ít nhân viên văn phòng vì vừa muốn tốt cho xương lại vừa sợ đen da.

Tuy nhiên, đây là một kiến thức sai lầm vì các loại kính cửa sổ hiện nay ngăn chặn hầu hết các tia UVB có lợi, nhưng lại để tia UVA gây lão hóa và sạm da đi qua. Việc tắm nắng qua kính thực chất hoàn toàn vô tác dụng đối với hệ xương khớp. Để bảo vệ sức khỏe, bạn bắt buộc phải ra không gian mở ngoài trời để đón ánh sáng trực tiếp.

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4. Tự ý uống vitamin D liều cao vượt ngưỡng an toàn để thay thế ánh nắng

Vì tâm lý sợ đen da khi chống nắng, nhiều người chọn cách tự mua các loại viên uống vitamin D nồng độ cao để bổ sung liên tục hằng ngày. Các bác sĩ cảnh báo giới hạn an toàn tối đa cho người trưởng thành chỉ là 4.000 đơn vị quốc tế (IU) mỗi ngày.

Việc lạm dụng thực phẩm chức năng liều cao vượt ngưỡng này một cách mù quáng không hề giúp xương khỏe hơn mà còn có nguy cơ gây ngộ độc. Tình trạng này kéo dài dễ dẫn đến tăng canxi máu, đi tiểu nhiều và trực tiếp gây ra sỏi thận.

Sở hữu một làn da đẹp và một hệ xương chắc khỏe hoàn toàn có thể song hành cùng nhau nếu bạn biết bảo vệ cơ thể đúng cách. Việc kết hợp một chế độ ăn giàu cá biển sâu, lòng đỏ trứng và dành vài phút tiếp xúc với ánh nắng nhẹ hằng ngày là chìa khóa vàng cho sức khỏe.