Một quyết định làm thay đổi cuộc chơi trong ngành kem chống nắng: Mỹ cuối cùng cũng chấp thuận hoạt chất chống nắng thế hệ mới

Khi mùa hè bắt đầu gõ cửa, nhu cầu bảo vệ làn da dưới ánh nắng gay gắt lại trở thành mối quan tâm hàng đầu. Tin vui cho người tiêu dùng là bên cạnh các lựa chọn quen thuộc, thị trường Mỹ vừa đón nhận một "tân binh" đầy hứa hẹn.

Ngày 9/6/2026, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã chính thức cấp phép lưu hành Bemotrizinol - thành phần kem chống nắng mới đầu tiên được phê duyệt cho người tiêu dùng sử dụng không cần kê đơn kể từ năm 1999.

Tuy nhiên, với phần còn lại của thế giới, Bemotrizinol không hề xa lạ. Người tiêu dùng tại châu Âu và châu Á đã tin dùng hoạt chất này suốt hàng chục năm qua. Vì vậy, việc FDA "bật đèn xanh" cho Bemotrizinol được xem là một bước tiến mang tính lịch sử, đáp ứng mong đợi từ lâu của giới chuyên gia và người dùng Mỹ.

Tại sao chúng ta cần chống nắng?

Dưới góc độ của một kỹ sư y sinh chuyên nghiên cứu về tác động của ánh nắng mặt trời, tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ da. Để hiểu cách Bemotrizinol hoạt động, trước hết cần nhìn nhận về cơ chế vật lý của ánh sáng mặt trời.

Mặt trời phát ra bức xạ với nhiệt độ bề mặt khoảng 10.000 độ F (khoảng 5.538 độ C). Dù bầu khí quyển trái đất đã ngăn chặn phần lớn bức xạ này, chúng ta vẫn tiếp xúc với:

50% tia hồng ngoại: Tạo cảm giác ấm áp trên da.

40% ánh sáng khả kiến: Chính là ánh sáng ban ngày.

10% tia cực tím (UV): Đây là loại tia có bước sóng ngắn nhất, cũng là loại gây hại nhất vì chúng vô hình và có khả năng phá hủy các mô sống.

Trong tia UV, tia UVA (315-400 nm) chiếm 95%, có khả năng xuyên sâu vào da, còn tia UVB (280-315 nm) chiếm 5% nhưng lại mang năng lượng cao hơn, là tác nhân chính gây bỏng nắng. Cả hai loại tia này đều có thể phá vỡ cấu trúc DNA và là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư da.

Cơ chế tự vệ tự nhiên duy nhất của cơ thể là melanin - lớp sắc tố mỏng trong biểu bì. Tuy nhiên, khả năng này là hữu hạn, đó là lý do vì sao việc dùng kem chống nắng là bắt buộc.

Bemotrizinol khác biệt thế nào?

Kem chống nắng hiện nay có hai loại chính:

Kem chống nắng hóa học: Hoạt động như một "miếng bọt biển", hấp thụ photon tia UV rồi chuyển hóa thành nhiệt năng vô hại. Bemotrizinol thuộc nhóm này.

Kem chống nắng vật lý: (Như kẽm oxit hoặc titan oxit) tạo lớp màng bảo vệ, phản xạ và hấp thụ một phần tia UV. Nhược điểm là thường để lại vệt trắng trên da.

Các loại kem chống nắng hóa học tại Mỹ hiện nay thường phải kết hợp nhiều thành phần như avobenzone, octinoxate, octocrylene… để che phủ phổ quang rộng. Tuy nhiên, các hoạt chất này dễ bị suy giảm tác dụng theo thời gian do các phản ứng hóa học diễn ra liên tục, buộc người dùng phải bôi lại thường xuyên.

Ưu điểm vượt trội của Bemotrizinol:

Cơ chế "tất cả trong một": Khác với các hoạt chất hiện tại, Bemotrizinol có khả năng lọc cả tia UVA và UVB một cách hiệu quả, không cần phối trộn thêm nhiều thành phần khác.

Độ bền quang học cao: Giúp bảo vệ da lâu hơn và ổn định hơn.

An toàn với da: Các phân tử Bemotrizinol có xu hướng nằm trên bề mặt da thay vì thẩm thấu vào máu. Điều này giải tỏa lo ngại về tác dụng phụ khi hoạt chất hóa học thấm sâu vào cơ thể - một vấn đề vốn khiến nhiều người tiêu dùng e ngại khi chọn kem chống nắng.

Lời khuyên từ chuyên gia: Dù chọn loại kem nào, hãy luôn ưu tiên các sản phẩm có chỉ số SPF từ 30 trở lên - mức khuyến nghị tối thiểu của các bác sĩ da liễu để bảo vệ làn da một cách toàn diện.

Việc Bemotrizinol chính thức có mặt tại thị trường Mỹ không chỉ mang lại lựa chọn mới, mà còn nâng cao tiêu chuẩn bảo vệ da cho người dân trước tác động ngày càng khắc nghiệt của tia cực tím.