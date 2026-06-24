Chồng mừng cưới bạn thân 1.5 cây vàng, vợ về nhà chất vấn ‘Anh chọn em hay chọn cô ấy?’

Nhưng càng bàn luận, nhiều người cho rằng câu chuyện không chỉ xoay quanh giá trị món quà, mà còn là cách mỗi người nhìn nhận về tình nghĩa, sự biết ơn và ranh giới trong hôn nhân.

Theo chia sẻ, người phụ nữ 33 tuổi cho biết cô vừa trải qua cuộc cãi vã lớn với chồng liên quan đến đám cưới của một người bạn thân của anh.

Người chồng và cô bạn này quen biết từ năm 14 tuổi, giữ mối quan hệ thân thiết suốt gần 20 năm. Theo lời kể, cách đây 8 năm khi vợ chồng cô tổ chức đám cưới, người bạn lúc đó đang sống ở nước ngoài nhưng vẫn bay về tham dự và mừng 1 cây vàng.

Mới đây, đến lượt người bạn kết hôn, chồng cô dành nhiều ngày phụ giúp công việc cưới hỏi như người trong gia đình. Tuy nhiên, điều khiến người vợ không thể chấp nhận lại xảy ra trong phần trao quà cưới.

Bạn bè thân thiết thường mừng cưới bằng vàng với nhau. Ảnh minh họa.

Theo đó, người chồng đứng lên phát biểu trước đông người, nói rằng anh luôn xem cô dâu như em gái ruột, cảm ơn vì những lần giúp đỡ trong quá khứ rồi tặng lại 1,5 cây vàng. Khoảnh khắc này khiến không khí buổi lễ trở nên xúc động. Cô dâu bật khóc, người chồng cũng nghẹn ngào, còn chú rể bước tới ôm và gửi lời cảm ơn.

Trở về nhà, người vợ chất vấn chồng và đặt câu hỏi: “Anh chọn em hay chọn cô ấy?” . Đáp lại, người chồng cho rằng vợ đang suy nghĩ hẹp hòi và không hiểu giá trị của một tình bạn kéo dài nhiều năm.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, câu chuyện nhanh chóng tạo ra hai luồng quan điểm rõ rệt. Một bên cho rằng điều khiến người vợ tổn thương không nằm ở số vàng, mà là cảm giác không được trao đổi trước về một khoản quà có giá trị lớn, cũng như cảm giác bị đứng ngoài một mối quan hệ được chồng ưu tiên về mặt cảm xúc.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, rất nhiều ý kiến lại cho rằng phản ứng của người vợ đang khiến câu chuyện về sự biết ơn bị hiểu theo hướng tiêu cực.

Một bình luận nhận được nhiều đồng tình viết: “Lúc khó khăn có người giúp mình thì phải nhớ. Có những thời điểm người khác quay lưng với bạn, nhưng cũng có những người lại sẵn sàng ở cạnh. Sau này có điều kiện đáp lại nhiều hơn cũng là chuyện bình thường.”

Một tài khoản khác chia sẻ: “Một gói khi đói bằng một nghìn gói khi no. Người ta giúp mình lúc khốn khó không tính toán thì sau này mình khá lên, mình báo đáp nhiều hơn cũng là sống có trước có sau.”

Nhiều người cho rằng nếu đúng người bạn từng hỗ trợ người chồng trong giai đoạn khó khăn và luôn hiện diện ở những cột mốc quan trọng của cuộc đời anh, thì việc tặng lại món quà lớn hơn không đơn thuần là chuyện tiền bạc mà là cách thể hiện sự trân trọng với một ân tình kéo dài nhiều năm.

Bạn bè thân thiết thường mừng cưới bằng vàng với nhau. Ảnh minh họa

Ở góc nhìn này, việc cô dâu xúc động hay chú rể bước lên cảm ơn cũng được xem là phản ứng tự nhiên trước một món quà mang ý nghĩa tình cảm hơn là giá trị vật chất.

Dẫu vậy, cũng có ý kiến trung dung cho rằng trong hôn nhân những quyết định lớn, đặc biệt liên quan đến tài chính và cảm xúc cần được chia sẻ và thống nhất cùng người bạn đời trước khi thực hiện.

Cuối cùng, điều khiến câu chuyện gây tranh cãi không hẳn là 1,5 cây vàng, mà là một câu hỏi quen thuộc nhưng khó trả lời, giữa tình nghĩa cũ và sự đồng hành trong hôn nhân, đâu là ranh giới để không ai cảm thấy mình bị đặt ra ngoài?