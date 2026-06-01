Lệch pha chuyện ấy đáng sợ hơn một cô vợ không biết nấu ăn: Sự thực dụng tàn nhẫn của đàn ông hiện đại

Đàn ông khi ngồi với nhau trong các nhóm kín, hội nhóm kín trên Zalo, Telegram hay những nhóm kín anh em không ồn ào như những gì các chị vẫn tưởng tượng. Nó không phải là nơi để "flex" về tần suất hay khoe khoang kỹ năng như phim ảnh, mà đó là vùng an toàn để xả áp lực và đối diện với sự thật về hôn nhân một cách trần trụi nhất.

Để tôi kể các chị nghe, đây là cách đàn ông thực thụ nói chuyện về chuyện ấy, thực tế, logic và không hề mộng mơ.

1. Không ai khoe "kỹ năng", họ khoe "độ hợp"

Đàn ông càng có tuổi, càng từng trải, họ càng ít khi khoe khoang về thời gian hay kỹ thuật. Đó là chuyện của mấy gã trai mới lớn thích chứng tỏ cái tôi. Trong nhóm kín của đàn ông thực thụ, chủ đề này chỉ được nhắc đến dưới góc độ "độ hợp".

Họ sẽ không hỏi "Vợ ông thế nào?", họ sẽ hỏi "Vợ ông có chịu 'chill' cùng không?". Đàn ông coi sự hòa hợp tình dục là một phần của sự kết nối trí tuệ. Nếu một gã khoe vợ mình "nóng bỏng" nhưng lại chốt hạ một câu "về nhà như khúc gỗ", thì cả nhóm sẽ hiểu ngay đó là một cuộc hôn nhân đang "chết lâm sàng". Đàn ông hiện đại coi trọng sự chủ động và khả năng nắm bắt tâm lý của đối phương hơn là những tiểu tiết cơ học.

Thực ra, đàn ông chúng tôi không nói chuyện giường chiếu bằng bản năng thô kệch, mà nhìn nhận nó qua lăng kính tâm lý học. Thứ nhất là hiệu quả tự thân (Self-Efficacy) – khả năng tạo ra sự thỏa mãn cho người mình yêu. Đàn ông coi việc làm bạn đời thăng hoa là thước đo giá trị bản thân; khi vợ chỉ "diễn" hoặc thờ ơ, anh ta không chỉ mất hứng mà còn thấy mình thất bại hoàn toàn.

Thứ hai là khái niệm sự đồng bộ hóa (Synchrony). Chúng tôi cần một nhịp điệu chung, nơi sự gắn kết thể xác đóng vai trò như một trạm sạc năng lượng sau cả ngày đối mặt với sự mệt mỏi vì quyết định ngoài xã hội. Nếu không có được sự đồng bộ đó, mọi bữa cơm ngon hay việc nhà sạch sẽ cũng chỉ là sự sắp đặt khô khan mà thôi.

2. Chuyện ấy là ngôn ngữ giải tỏa áp lực, không phải thành tích

Trong các nhóm kín, khi nói về chuyện chăn gối, đàn ông thường đặt nó vào bối cảnh áp lực cuộc sống. Logic của chúng tôi rất đơn giản: Chuyện ấy là trạm sạc pin.

Chúng tôi sẽ nói với nhau về việc sau một ngày bị sếp mắng, chạy deadline đến kiệt sức, việc có một người vợ hiểu chuyện, biết "dẫn dắt" cuộc vui là liều thuốc duy nhất để làm lại cuộc đời vào sáng hôm sau. Khi đàn ông phàn nàn trong nhóm kín rằng "dạo này chán quá", họ không nói về việc vợ không còn hấp dẫn về ngoại hình, họ đang nói về việc mất đi sự kết nối sâu sắc nơi phòng ngủ – thứ giúp họ tái tạo năng lượng. Đó là sự thực dụng tàn nhẫn, vì đàn ông chúng tôi coi đó là nhu cầu sống còn để giữ vững tâm lý cho công việc.

3. Đàn ông không cần "bản sao" của mình, họ cần sự khác biệt

Ảnh minh họa

Một điều mà phụ nữ luôn sai lầm là cố gắng học những "chiêu trò" trên mạng để chiều chồng. Trong nhóm kín, đàn ông thường cười cợt với nhau về những thứ đó.

Logic của chúng tôi là: Sự chân thành trong thể xác quan trọng hơn kỹ thuật. Đàn ông không muốn vợ mình là một "bản sao" của cô A cô B hay các bài viết "bí kíp yêu". Chúng tôi muốn sự kết nối thật sự. Khi đàn ông bàn về chuyện ấy trong nhóm kín, họ sẽ chỉ trích sự khô khan và sự "diễn" của vợ nhiều hơn là sự thiếu kỹ năng. Sự lệch pha mà đàn ông sợ nhất chính là khi người vợ coi chuyện ấy là nghĩa vụ, là cách để "xong việc" rồi đi ngủ.

4. Tại sao đàn ông lại "sợ" sự lệch pha?

Trong các nhóm đàn ông trưởng thành, họ sẽ bàn về việc "lệch pha" như một vấn đề chiến lược. Nếu một người đàn ông thành đạt, có sự nghiệp ổn định, nhưng về nhà luôn bị vợ từ chối hoặc tỏ thái độ thờ ơ, họ sẽ không ngoại tình ngay lập tức. Họ sẽ tìm kiếm sự lắng nghe, sự thấu hiểu từ một người phụ nữ khác – người khiến họ cảm thấy mình vẫn là một "gã đàn ông" đúng nghĩa.

Đây là sự thực dụng mà các chị cần hiểu: Đàn ông không cần một người vợ hoàn hảo việc nhà, chúng tôi cần một người vợ "tương thích" về tư duy và nhịp điệu. Một gã đàn ông hiện đại khi nói về vợ mình trong nhóm kín với sự tôn trọng, đó là người vợ biết cân bằng giữa việc là một người mẹ, một người vợ giỏi giang và một người tình nồng cháy.

Tóm lại: Đàn ông trong nhóm kín không khoe khoang "chiến tích" như các chị tưởng. Chúng tôi bàn về sự hòa hợp, sự thấu hiểu và cách duy trì hôn nhân thông qua sự kết nối thể xác. Nếu các chị muốn biết chồng mình nghĩ gì, đừng nhìn vào việc anh ấy có về nhà đúng giờ hay không, hãy nhìn vào cách anh ấy nhìn các chị khi chỉ có hai người trong phòng ngủ. Đó mới là nơi diễn ra mọi sự thật.