Chồng đưa 6 triệu mỗi tháng vẫn trách vợ tiêu hoang, so sánh “vợ nhà người ta để dành được cả cây vàng” khiến mạng xã hội dậy sóng

Mạng xã hội đang xôn xao trước bài chia sẻ của một người vợ trẻ về câu chuyện chi tiêu trong gia đình 4 người, khi chồng tháng nào cũng đưa 6 triệu đồng tiền sinh hoạt nhưng luôn miệng kêu ca rằng “không bao giờ dư”, “cả năm không tiết kiệm nổi 1 chỉ vàng”, rồi đem so sánh với “vợ nhà người ta” – những người vẫn để dành được cả cây vàng mỗi năm.

Theo chia sẻ nguyên văn của người vợ, gia đình chị gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ. Trong bối cảnh giá cả leo thang, chị thừa nhận bản thân cũng rất áp lực khi nghe chồng càm ràm đều đặn mỗi tháng. Điều khiến chị buồn hơn cả là cảm giác bị quy chụp là “tiêu hoang”, trong khi bản thân đã phải co kéo từng khoản chi tiêu rất chặt chẽ.

Chị liệt kê những chi phí cơ bản như tiền ăn uống 3 bữa mỗi ngày cho cả nhà đã khoảng 4 triệu đồng, và theo lời chị, đó là mức đã phải dè sẻn lắm rồi. Bỉm cho con nhỏ mỗi tháng từ 300–400 nghìn đồng. Sữa bột cho bé nhỏ dùng đều đặn 2 lon lớn khoảng 650 nghìn đồng. Bé lớn thì thêm sữa tươi, Milo, tổng cộng cũng gần 300 nghìn đồng. Chỉ tính riêng những khoản cố định này đã gần chạm mốc 6 triệu đồng mà chồng đưa.

Chưa kể đến các chi phí “lặt vặt nhưng không thể không có” như điện nước, dầu gội, sữa tắm, rau củ, thịt cá, hoa quả, quần áo, đồ dùng cho con. Người vợ cho biết hầu như tháng nào chị cũng phải bù thêm từ lương của mình vài triệu đồng để xoay xở cho đủ. Vì vậy, việc tiết kiệm được tiền hay mua vàng tích trữ gần như là điều ngoài khả năng.

Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều người đồng cảm, cho rằng mức chi 6 triệu đồng/tháng cho một gia đình 4 người, lại có 2 con nhỏ, là quá thấp so với mặt bằng chi phí sinh hoạt hiện nay. Không ít bà mẹ khẳng định chi tiêu gia đình họ cao hơn nhiều, dù đã rất tiết kiệm. Một số ý kiến khác thì cho rằng vấn đề không nằm ở chuyện “6 triệu đủ hay không đủ”, mà ở sự thiếu thấu hiểu và chia sẻ giữa hai vợ chồng. Việc so sánh vợ mình với “vợ nhà người ta” chỉ càng khiến mâu thuẫn thêm nặng nề.

Câu chuyện không chỉ phản ánh áp lực cơm áo gạo tiền trong các gia đình trẻ, mà còn gợi lên một thực tế quen thuộc: gánh nặng chi tiêu thường được đặt lên vai người vợ, trong khi sự vất vả, tính toán từng đồng lại ít khi được nhìn nhận đúng mức. Và câu hỏi mà người vợ đặt ra ở cuối bài viết cũng là điều khiến nhiều người suy nghĩ: với một gia đình 4 người có 2 con nhỏ, chi tiêu như vậy có thật sự là tiêu hoang, hay chỉ đơn giản là đang sống trong thời buổi mà 6 triệu đồng không còn đủ cho những nhu cầu tối thiểu?

Ảnh minh họa

Đừng để bài toán chi tiêu trở thành loại áp lực chỉ một người gánh

Bên cạnh những tranh luận xoay quanh con số 6 triệu đồng, nhiều người cũng chia sẻ thẳng thắn về cách chi tiêu và tiết kiệm trong gia đình có con nhỏ, muốn tiết kiệm thì trước hết hai vợ chồng phải ngồi lại với nhau, liệt kê rõ ràng từng khoản chi cố định và phát sinh, để cùng nhìn ra thực tế tiền đi đâu, về đâu, thay vì chỉ cảm tính rồi trách móc nhau. Có gia đình chọn cách chia phong bì: tiền ăn, tiền điện nước, tiền học hành – bỉm sữa của con, tiền dự phòng, nhờ vậy kiểm soát chi tiêu tốt hơn và đỡ áp lực tâm lý cho người giữ tiền.

Một số ý kiến khác nhấn mạnh, tiết kiệm không nhất thiết phải là vàng hay một khoản lớn nhìn thấy ngay. Với gia đình trẻ, nhất là khi con còn nhỏ, việc để dành được vài trăm nghìn mỗi tháng, hay đơn giản là không phải vay mượn khi có việc phát sinh, đã là một dạng “tiết kiệm”, có thể tận dụng khuyến mãi khi mua bỉm sữa, mua thực phẩm theo tuần thay vì theo ngày, hạn chế chi tiêu cảm xúc, ưu tiên nhu cầu thiết yếu trước, mong muốn cá nhân để sau.

Quan trọng hơn cả là sự đồng thuận giữa vợ chồng. Khi người chồng hiểu được áp lực chi tiêu hằng ngày và người vợ được chia sẻ, tôn trọng, việc tiết kiệm sẽ trở thành mục tiêu chung thay vì gánh nặng đổ dồn lên một người. Trong bối cảnh giá cả liên tục tăng như hiện nay, tiết kiệm không chỉ là bài toán tiền bạc, mà còn là câu chuyện của sự cảm thông và cùng nhau xoay xở để gia đình bớt căng thẳng.