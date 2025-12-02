Mẹ chồng lương hưu 3 triệu nhưng mỗi tháng tiêu hết 30 triệu, đi du lịch tốn hàng trăm triệu, tôi thắc mắc tiền đâu thì ngớ người khi biết sự thật

Tôi về làm dâu mới được 4 tháng và vẫn chưa quen hết những thói quen trong căn nhà này. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn nhất lại là mẹ chồng. Lương hưu của bà chỉ có 3 triệu vì chính tôi là người từng đi nhận giùm bà, vậy mà cách bà tiêu tiền khiến tôi nhiều lúc giật mình.

Tuần nào bà cũng đặt hàng hiệu, túi xách, nước hoa, đồng hồ, giày dép, váy áo… toàn những món mà tôi phải ngắm cả năm mới dám mua nhưng bà chỉ cần thích là mua. Tôi thử cộng nhẩm chi tiêu một tháng của bà, cũng phải tầm 30 triệu là ít. Mỗi năm bà còn đi du lịch nước ngoài 1-2 chuyến, lần nào cũng sang chảnh, nhìn ảnh đăng lên mạng mà cứ ngỡ bà đang nghỉ dưỡng ở đâu đó dành cho giới nhà giàu. Tôi nghĩ mãi không hiểu bà lấy đâu ra tiền.

Những lần nhìn bà mở hộp hàng hiệu, tôi cứ phân vân mãi. Lương 3 triệu liệu sao gánh nổi? Hay bà đang giấu chuyện nợ nần? Hoặc có ai đó cấp tiền cho bà mà tôi không biết? Nghĩ đến đó tôi lại lo sợ, không dám hỏi trực tiếp. Nhà chồng ai cũng bình thản trước cách chi tiêu ấy, chẳng ai tỏ vẻ ngạc nhiên, thành ra tôi càng cảm thấy mình là người tò mò.

Mỗi lần ăn cơm, bà kể chuyện mua sắm món này đẹp, món kia đáng tiền, còn tôi chỉ gật gù, trong đầu thì đầy những dấu chấm hỏi. Đến mức có hôm tôi nằm trằn trọc, chỉ sợ một lúc nào đó mình phải trả nợ thay bà. Tôi vốn tính tiết kiệm, chi tiêu cái gì cũng cân nhắc, nay lại sống cùng người tiêu pha thoải mái như vậy, lòng không khỏi chộn rộn.

Ảnh minh họa

Một buổi tối cuối tuần, khi hai vợ chồng ngồi gấp quần áo, tôi mới đánh liều hỏi chồng. Anh vừa gấp áo vừa cười như chuyện tôi thắc mắc thật ngây thơ. Anh bảo mẹ anh không phải kiểu người tiêu bừa bãi vì thiếu hiểu biết, mà là người từng làm ra rất nhiều tiền nên biết cách hưởng thụ. Rồi anh kể, thời trẻ, mẹ anh có mấy năm làm môi giới bất động sản, chạy dự án, dẫn khách đi xem đất từ sáng đến tối. Sau đó, bà có vốn nên tự đầu tư vài chỗ. Gặp thời điểm thị trường lên, bà kiếm được kha khá. Anh bảo hồi đó bà nói đùa rằng tiền vào nhanh đến mức không kịp đếm.

Giờ bà vẫn còn 2 căn nhà mặt phố cho thuê, đều là những căn bà mua cách đây 14-15 năm với giá chỉ 4-5 tỷ, giờ thì mỗi căn giá trị đã hơn 30 tỷ. Tiền cho thuê hàng tháng cũng ổn định, đủ để bà tiêu xài thoải mái mà không đụng đến lương hưu. Mọi thứ bà dùng đều là từ tài sản của chính bà, không phải của ai khác, càng không phải gánh nợ như tôi lầm tưởng.

Nghe xong, tôi vừa ngỡ ngàng vừa thấy buồn cười cho những lo lắng của mình suốt thời gian qua. Hóa ra bà tiêu tiền vì bà đủ điều kiện để tiêu, còn tôi thì tự suy diễn thành cả ngàn vấn đề. Nhưng rồi nghĩ kỹ, tôi lại lấn cấn theo một cách khác. Sau này sống chung lâu dài, nếu thấy bà chi tiêu hơi thái quá, liệu tôi có nên góp ý, hay tốt hơn là im lặng vì đó là tiền của bà?