Ngày 14/9, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông trực tiếp giúp vợ sinh con ngay trên taxi giữa ngã tư đông đúc ở Hà Nội. Clip nhanh chóng thu hút gần 10 triệu lượt xem, hơn 72.000 lượt tương tác cùng hàng nghìn bình luận cảm thán về tình huống hi hữu, khen ngợi phản ứng nhanh chóng của người chồng và chúc mừng gia đình mẹ tròn con vuông.

Người đàn ông trong clip là anh Nguyễn Lý Huỳnh, 30 tuổi, hiện sinh sống tại Hưng Yên. Sản phụ là chị Như Ý, 28 tuổi.

Anh Huỳnh đỡ đẻ cho vợ trên taxi. (Ảnh: Đ.X.)

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, anh Huỳnh cho biết, tối 11/9, chị Ý chưa có dấu hiệu chuyển dạ, cả nhà dự định chiều hôm sau mới đi khám và đo cơn co thắt. Thế nhưng mọi chuyện diễn biến nhanh hơn dự tính. Sáng sớm 12/9, sản phụ lên cơn đau bụng dữ dội, anh Huỳnh vội vàng gọi taxi đưa chị đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, lúc đó là khoảng 5h30.

Xe taxi anh gọi là của Công ty vận tải Huy Hưng, địa chỉ tại thôn Như Phượng Thượng, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Quãng đường từ nhà anh đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội gần 40km, khi xe đến ngã tư Láng Hạ – Thái Hà thì cơn đau chuyển dạ trở nên dữ dội.

Nhìn vợ liên tục lên cơn co thắt, mồ hôi vã ra, anh Huỳnh hiểu rằng không thể chờ thêm. Với kinh nghiệm từ hai lần sinh trước, anh bình tĩnh dìu vợ nằm xuống ghế sau, một tay giữ đầu, một tay dìu phần bụng. Khi bé trai cất tiếng khóc đầu tiên, anh Huỳnh xúc động đến mức bật khóc.

“Lúc đó tôi run lắm, nhưng phải giữ bình tĩnh. Tôi chỉ biết động viên vợ hít thở đều, rồi dùng hết sự can đảm để giúp con ra đời. Khi nghe tiếng khóc của con, tôi vừa khóc vừa cười, thực sự không biết diễn tả cảm xúc bằng lời”, anh xúc động nói.

Tài xế Nguyễn Việt Hưng bật đèn cảnh báo, liên tục xin đường, mong sớm đưa sản phụ tới bệnh viện. (Ảnh: Đ.X.)

Tài xế trong hành trình đặc biệt này - anh Nguyễn Việt Hưng, 33 tuổi, nhân viên Công ty vận tải Huy Hưng- kể, ngay khi nhận khách, anh đã được thông báo rằng chị Như Ý có dấu hiệu chuyển dạ nên lập tức bật đèn cảnh báo, liên tục xin đường.

“Trên xe, tôi nghe tiếng chị ấy rên đau, tiếng anh chồng dỗ dành liên tục. Khi thấy tình hình căng thẳng, tôi càng cố gắng nhấn ga, mở còi xin mọi người nhường đường. Nhiều người đi đường cũng hiểu, tự giác tấp xe vào lề, điều đó giúp tôi chạy thuận lợi hơn”, anh Hưng nói.

Khoảnh khắc em bé cất tiếng khóc đầu đời, tài xế Hưng mới thở phào nhẹ nhõm. “ Chạy taxi bao năm, tôi chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Thật sự khó quên ”, anh nói.

Các bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhanh chóng tiếp nhận, hỗ trợ sản phụ và bé sơ sinh trong điều kiện an toàn nhất. (Ảnh: Đ.X.)

Khi mẹ và bé được đưa tới Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận, cắt dây rốn cho trẻ, kiểm tra sức khỏe cho hai mẹ con. Bé trai nặng khoảng 3kg, hoàn toàn khỏe mạnh, sản phụ hồi phục nhanh chóng. Đến trưa 13/9, hai mẹ con được xuất viện trong niềm vui của gia đình.

Anh Huỳnh xúc động gửi lời cảm ơn: “Tôi vô cùng biết ơn bác tài và những người đi đường đã giúp đỡ. Nếu không có họ, vợ chồng tôi đã rất khó khăn trong khoảnh khắc ngặt nghèo đó. Tôi cũng xin cảm ơn đội ngũ bác sĩ đã chăm sóc tận tình cho mẹ và bé”.

Sau khi clip lan truyền, nhiều người lo rằng tài xế taxi có thể bị phạt nguội vì chạy nhanh, bật tín hiệu khẩn cấp trên đường. Tuy nhiên, Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng xác minh, chủ động liên hệ với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội, cung cấp thông tin ô tô biển kiểm soát 89H-043.12 đưa người đi cấp cứu để không bị xử phạt nguội, vì đây là trường hợp đặc biệt, cần đặt tính mạng người dân lên hàng đầu.