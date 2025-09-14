Ngay khi mùa thu đến, bạn có thể thấy đủ loại nguyên liệu theo mùa trong các siêu thị và chợ rau: Củ sen, khoai lang, hạt dẻ... Nhưng đừng bỏ qua một nguyên liệu. Đó chính là khoai môn.

Nghe có vẻ bình dị nhưng khoai môn lại là một báu vật tuyệt vời cho việc bảo vệ sức khỏe mùa thu. Ăn khoai môn vào mùa thu giống như đắp một lớp màng bảo vệ lên cơ thể, giúp bạn hít thở dễ dàng, ăn ngon miệng hơn và cảm thấy thoải mái trong mùa thu.

Nhiều người cho rằng để làm ẩm phổi vào mùa thu, bạn nên ăn lê, hoa huệ hoặc củ sen. Nhưng bạn có thể không biết rằng, khoai môn cũng rất tốt trong việc nuôi dưỡng lá lách và dạ dày và giúp làm ẩm phổi.

Hôm nay chúng ta sẽ nói về lý do tại sao người ta nói "10kg củ sen mùa thu không bằng 1kg củ khoai môn".

Khoai môn: Thực phẩm bổ phổi tuyệt vời vào mùa thu

Không khí mùa thu dần trở nên khô hanh, đặc biệt là ở miền Bắc. Nhiều người thức dậy vào buổi sáng với cổ họng khô, ho thường xuyên và khó thở.

Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng "khô dễ gây tổn thương phổi". Phổi là cơ quan điều khiển hô hấp và dễ bị khô nhất. Vào thời điểm này, ăn khoai môn giống như bôi trơn phổi.

Về mặt dinh dưỡng, khoai môn rất giàu mucin và chất xơ.

Mucin có thể tạo thành lớp màng bảo vệ trong đường tiêu hóa và đường hô hấp, giúp làm giảm cảm giác khó chịu do khô hanh mùa thu gây ra. Trong khi chất xơ có thể cải thiện môi trường đường ruột, giúp bài tiết chất thải trao đổi chất dư thừa và giảm nhiệt cơ thể.

So với củ sen, khoai môn có năng lượng cao hơn và tạo cảm giác no lâu hơn, thích hợp để bổ sung năng lượng cho cơ thể trong mùa thu mát mẻ.

3 lợi ích sức khỏe chính của khoai môn

Tăng cường chức năng tỳ vị, cải thiện tiêu hóa

Khi mùa thu đến, nhiều người thường chán ăn và dễ bị khó tiêu. Khoai môn có tính trung tính, vị ngọt và cay, được Y học cổ truyền Trung Quốc tin rằng có tác dụng bổ tỳ, bổ vị, bổ khí.

Khoa học dinh dưỡng hiện đại còn phát hiện ra rằng, tinh bột trong khoai môn mềm, dễ tiêu hóa nên rất thích hợp dùng làm thực phẩm chính hoặc món ăn kèm cho người cao tuổi, người tỳ vị yếu.

Làm ẩm phổi và giảm ho, giảm khô họng mùa thu

Polysaccharides và mucin trong khoai môn có tác dụng giữ ẩm nhất định cho đường hô hấp, giúp làm giảm tình trạng khó chịu ở cổ họng do khô.

So với các loại lê và hoa huệ thông thường, ưu điểm của nó là không chỉ có tác dụng làm ẩm phổi mà còn cung cấp năng lượng, giúp con người cảm thấy khỏe mạnh hơn.

Bổ sung các nguyên tố vi lượng, nâng cao khả năng miễn dịch

Khoai môn chứa nhiều loại khoáng chất như kali, magie, kẽm... đặc biệt là kali rất hữu ích trong việc duy trì sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp.

Vào mùa thu, chênh lệch nhiệt độ giữa sáng và tối khá lớn, dễ mắc các bệnh tim mạch. Ăn nhiều thực phẩm giàu kali có thể giúp cơ thể chuyển đổi dễ dàng với những thay đổi theo mùa.

Ăn khoai môn đúng cách sẽ hiệu quả hơn cho việc bảo vệ sức khỏe

Nhiều người nghĩ rằng khoai môn khó chế biến, nhưng thực tế, chỉ cần chế biến đúng cách thì vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe.

Khoai môn hấp: Cách đơn giản nhất là gọt vỏ khoai môn và ăn trực tiếp sau khi hấp. Khoai môn vừa nguyên bản, thơm, dẻo và ngon.

Canh khoai môn: Hầm với sườn heo hoặc gà, vừa bổ dưỡng vừa giữ nước, rất thích hợp cho mùa thu.

Cháo khoai môn: Nấu chậm trên lửa nhỏ, khoai môn và gạo hòa quyện vào nhau, tạo nên món cháo thanh nhã, mịn màng, đặc biệt thích hợp cho người cao tuổi tỳ vị yếu.

Cần lưu ý rằng khoai môn phải được nấu chín kỹ, vì ăn sống có thể gây kích ứng miệng. Đồng thời, khoai môn chứa nhiều tinh bột, vì vậy bệnh nhân tiểu đường nên ăn vừa phải để tránh biến động đường huyết.

Lưu ý ăn khoai môn

Ăn khoai môn vào mùa thu là một bí quyết dinh dưỡng được truyền lại từ tổ tiên. Nó có thể làm ẩm phổi và giảm khô, tăng cường chức năng tỳ vị, bổ sung khoáng chất, giúp mọi người trải qua mùa thu một cách thoải mái hơn.

Nhưng chúng ta phải nhớ rằng khoai môn là một thành phần thực phẩm, không phải là thuốc và chúng ta không thể thần thánh hóa nó.

Ví dụ, ho thường xuyên, thở nhanh và thở khò khè rõ ràng có thể là biểu hiện của bệnh viêm phế quản, hen suyễn hoặc thậm chí là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, không thể giải quyết chỉ bằng cách ăn khoai môn. Bạn vẫn cần đến bệnh viện để khám và tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Sohu)