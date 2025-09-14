Lý Nhược Đồng cơ bụng số 11 săn chắc nổi rõ múi ở tuổi trung niên, 60 tuổi trẻ đẹp hơn 30 nhờ 1 thói quen duy trì hơn 2 thập kỷ

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc rộ lên loạt ảnh chụp tại một khu chợ đêm vì Lý Nhược Đồng - nữ diễn viên nổi tiếng với vai Tiểu Long Nữ trong "Thần điêu đại hiệp". Dù đã 59 tuổi, cô vẫn dễ dàng khiến cả khu chợ "náo loạn" khi xuất hiện trong trang phục crop top khoe vòng eo săn chắc cùng quần cạp trễ.

Điều khiến cư dân mạng bàn tán không ngớt chính là cơ bụng số 11 nổi rõ như được điêu khắc. Trong bức ảnh do người qua đường chụp vội, nhan sắc của Lý Nhược Đồng vẫn rạng ngời với làn da mịn màng, mái tóc dày và phong thái trẻ trung, khiến nhiều người khen ngợi: "60 tuổi mà trẻ đẹp hơn cả tuổi 30".

Hơn 20 năm Lý Nhược Đồng đều giữ một thói quen: Tập luyện cường độ cao

Khác với nhiều nghệ sĩ cùng thời chọn cách sống an nhàn, Lý Nhược Đồng kiên trì duy trì thói quen tập luyện suốt hơn 20 năm qua. Chính cường độ tập luyện đều đặn và đa dạng là bí quyết để cô sở hữu cơ bụng săn chắc, vóc dáng thon gọn và sức khỏe dẻo dai.

Ba hình thức tập luyện quan trọng nhất trong chế độ của Lý Nhược Đồng bao gồm: Tập gym, nâng tạ và chạy nước rút. Đây không chỉ là những bài tập xây dựng hình thể mà còn có tác dụng toàn diện đối với sức khỏe phụ nữ, đặc biệt ở độ tuổi trung niên.

1. Tập gym

Tập gym không chỉ giúp đốt cháy calo, giảm mỡ thừa mà còn kích hoạt nhóm cơ trung tâm (cơ core), bao gồm cả cơ bụng, cơ lưng và cơ liên sườn. Theo nghiên cứu từ Mayo Clinic (Mỹ), tập luyện đều đặn có thể giúp phụ nữ trung niên duy trì mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương và cải thiện sự cân bằng cơ thể.

Với các bài tập plank, gập bụng, xoay eo hay squat, Lý Nhược Đồng không chỉ xây dựng vòng eo thon mà còn giữ cơ thể luôn vững vàng, linh hoạt. Đây là lý do dù sắp sang tuổi 60, cô vẫn có thể di chuyển nhanh nhẹn, dáng đi uyển chuyển và hiếm khi lộ dấu hiệu tuổi tác.

2. Nâng tạ

Nhiều phụ nữ e ngại rằng nâng tạ sẽ khiến cơ bắp trở nên thô cứng. Nhưng thực tế, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), rèn luyện sức mạnh với tạ không chỉ giúp cơ thể săn chắc mà còn đốt mỡ nội tạng hiệu quả, đặc biệt ở vùng bụng.

Khi nâng tạ, cơ thể phải sử dụng nhiều năng lượng để phục hồi cơ sau tập, từ đó thúc đẩy quá trình trao đổi chất ngay cả khi nghỉ ngơi. Đây chính là "chìa khóa" để Lý Nhược Đồng duy trì cơ bụng số 11 sắc nét, không bị lớp mỡ che phủ. Đồng thời, nâng tạ còn giúp cải thiện sức mạnh xương khớp - một trong những yếu tố quan trọng để phụ nữ lớn tuổi phòng ngừa loãng xương và gãy xương.

3. Chạy nước rút

Nếu gym và nâng tạ giúp tạo khối cơ, thì chạy nước rút là bài tập "đốt cháy" mỡ thừa cực kỳ hiệu quả. Một nghiên cứu trên Journal of Obesity cho thấy, chạy nước rút kết hợp nghỉ ngắn (HIIT) có thể giảm mỡ bụng nhanh gấp đôi so với chạy bộ thông thường.

Lý Nhược Đồng áp dụng bài tập này để tăng nhịp tim, cải thiện sức bền tim mạch và đẩy nhanh tốc độ trao đổi chất. Đặc biệt, chạy nước rút giúp cơ bụng hoạt động mạnh mẽ để giữ thăng bằng, từ đó khiến đường cơ bụng nổi rõ và săn chắc. Với phụ nữ trung niên, hình thức tập này còn giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường type 2 - những căn bệnh thường xuất hiện sau tuổi 50.

Bài học sức khỏe từ cơ bụng "thần tiên" của Lý Nhược Đồng

Nhìn vào Lý Nhược Đồng, không khó để nhận ra cơ bụng đẹp không phải phép màu mà là kết quả của sự kiên trì. Duy trì tập luyện cường độ cao hơn 20 năm, cô đã chứng minh rằng tuổi tác không phải rào cản cho sắc đẹp và sức khỏe.

Ở tuổi gần 60, cơ bụng của Lý Nhược Đồng không chỉ là biểu tượng thẩm mỹ mà còn là minh chứng cho sức khỏe xương khớp, tim mạch và nội tiết tố ổn định. Đây cũng là lời nhắc nhở cho phụ nữ trung niên: Thay vì chạy theo các phương pháp giảm cân cấp tốc, hãy chọn con đường bền vững - tập luyện khoa học và lâu dài.

(Nguồn ảnh: Internet)