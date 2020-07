Chồng đánh vợ đến điếc tai, xâm hại 3 con gái suốt hàng năm trời, nạn nhân đi tố cáo thì bị từ chối giúp đỡ vì nghề nghiệp của kẻ ác

Vụ án gây bức xúc này từng được xuất hiện trên chương trình I Want To Know That của đài SBS. Trong đó, những người con lần lượt lên tiếng tố cáo hành vi không thể chấp nhận được của ông bố mà họ miêu tả là "quái vật, ác quỷ", hành hạ họ về mặt tinh thần lẫn thể chất trong những năm tháng tuổi thơ của họ mà phải đến gần đây, họ mới dám vạch trần mọi chuyện.

Han Dong Ju (tên giả, 36 tuổi) sinh sống ở Mỹ trong suốt 14 năm qua mới đây đã trở về Hàn Quốc để đệ đơn kiện chính bố đẻ của mình về những việc làm mất nhân tính của ông đối với cô và 2 người em gái. Theo lời 3 chị em, bố thường sử dụng ống sắt và dây mềm để đánh đập họ. Người đàn ông này còn còng chân 3 chị em trước khi cởi đồ họ và thực hiện hành vi đồi bại trong nhiều giờ. Sau khi 3 con gái ngất đi, gã đàn này ông dội nước lạnh vào người họ cho tỉnh lại rồi tiếp tục hãm hại họ.

Chân dung vị quản ngục có nhiều thành tích.

Mọi chuyện không dừng lại ở đây. Mỗi đêm, ông bố bí mật lẻn vào phòng các con, lục tìm đồ lót và dùng tay sờ vào vùng nhạy cảm của 3 đứa trẻ. Thời điểm đó, 3 chị em của Han Dong Ju đều đang học tiểu học. Khi các con lên trung học, ông bố này đòi tắm cho các con và lợi dụng điều này để giờ trò đồi bại.



Cô con gái thứ 2 xinh đẹp và luôn ngoan ngoan từng cố gắng trốn khỏi nhà nhưng không may bị bố bắt lại và sau đó, cô lại còn bị tấn công một cách nghiêm trọng hơn.

Khi đã không thể chịu đựng nổi nữa, 3 con gái thay nhau tìm cách bỏ trốn ra ngoài. Có đêm họ không dám về nhà và phải ngủ ở công viên hay phòng tắm công cộng.

Mẹ của 3 cô gái thực chất cũng là nạn nhân bị bố họ tấn công tình dục đến nỗi mang thai vào năm 18 tuổi. Khi đó, bà không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải kết hôn với kẻ hãm hại mình. Sau khi trở thành vợ chồng, người mẹ vẫn không thoát khỏi những trận đòn roi của chồng và quyết định rời đi. Thời điểm chương trình I Want To Know It được ghi hình, người mẹ đã gặp tổ sản xuất và chia sẻ rằng bà từng bị chồng cũ đánh vào má mạnh đến nỗi khiến một bên tai của bà bị điếc.

Sau khi nghe các con nói về việc làm đồi bại của chồng, người mẹ đang cầm con dao trên tay thật muốn chạy đến xé xác người đàn ông cầm thú kia. Theo lời con gái út Han Dong Ju, mẹ cô từng có ý định treo cổ tự tử bằng cà vạt trong phòng nhưng may mắn một người chị họ khi đó đang đến chơi nhà đã phát hiện và lao vào ngăn cản.

Khi đó, Han Dong Ju đang học cấp 2 đã tìm đến đồn cảnh sát để tố cáo bố mình. Thế nhưng, khi cô cho biết bố mình làm quản ngục, là công viên chức từng nhận được nhiều bằng khen trong công việc thì cảnh sát tại đây lại xin lỗi và nói rằng họ không thể giúp cô. Lúc này, Han Dong Ju nhận ra sự thật nghiệt ngã rằng dù đi đến đâu, cô cũng không thể đòi lại công bằng hay được bảo vệ an toàn. Thế là cuối cùng, cô quyết định di cư sang Mỹ để rồi nhiều năm sau trở về với mục đích vạch mặt bố ruột của mình.

(Nguồn: Insight, Busan Ilbo)