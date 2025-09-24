Chồng cũ vay tôi 200 triệu để đưa vợ mới đi đẻ

Tôi và anh đã ly hôn hơn 5 năm, cả hai đều có gia đình riêng. Cuộc hôn nhân cũ kết thúc không ồn ào, chúng tôi chia tay trong bình lặng vì không còn tiếng nói chung. Sau khi ly hôn, tôi nuôi con, anh cũng thỉnh thoảng chu cấp, nhưng không đều đặn. Tôi không oán trách, cũng không mong chờ gì thêm.

Gần đây, anh tái hôn với một người phụ nữ khá giả. Gia đình vợ mới kinh doanh lớn, cuộc sống sung túc. Nghe bạn bè kể lại, ngày cưới anh tổ chức linh đình, rình rang gấp mấy lần đám cưới trước với tôi. Tôi cũng mừng thầm cho anh, nghĩ rằng từ nay anh sẽ sống đủ đầy, không phải chật vật lo toan nữa.

Thế nhưng, vài ngày trước, anh bất ngờ gọi điện cho tôi, giọng vừa ngập ngừng vừa khẩn khoản: “Em có thể cho anh vay 200 triệu không? Vợ anh sắp sinh, nhiều việc cần tiền gấp, anh hứa sẽ trả ngay khi xoay xở được.”

Tôi nghe mà chết lặng. Người đàn ông từng đầu ấp tay gối, nay lại tìm đến tôi trong lúc ngặt nghèo. Tôi hỏi lại: “Anh cưới vợ giàu, sao còn thiếu tiền? Chuyện đi sinh nở cũng đâu đến mức tốn kém vậy?”

Anh thở dài, thú nhận công việc làm ăn thời gian qua thua lỗ, nợ nần chồng chất. Nhưng vì muốn “giữ thể diện”, anh không dám để nhà vợ mới biết tình cảnh thật sự. Anh phải lo sinh nở cho vợ sau thật chu toàn để bên đó không coi thường. Nói rồi anh khẩn khoản: “Chỉ có em là hiểu anh, tin anh. Anh xin em giúp lần này, anh sẽ trả.”

Nghe vậy, trong lòng tôi dấy lên bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Một mặt, tôi thấy thương vì dù sao cũng từng gắn bó, anh lại đang túng quẫn. Nhưng mặt khác, tôi thấy buồn cười, thậm chí chua chát. Khi cưới vợ mới, anh phô trương hết mức, chẳng nhớ gì đến quá khứ. Giờ sa cơ lỡ vận lại tìm đến tôi – người vợ cũ, người mà anh từng lạnh nhạt buông tay. Thậm chí, đến tiền cho con anh còn không thấy "áp lực" như thế!

200 triệu với tôi không phải số tiền nhỏ. Tôi còn phải nuôi con, còn biết bao kế hoạch cho tương lai. Tôi có nên lấy tiền mồ hôi nước mắt của mình để giúp anh giữ thể diện với gia đình vợ mới? Nếu tôi cho vay, liệu anh có thực sự trả, hay rồi lại “quỵt khéo” như những lần trước từng thất hứa chuyện chu cấp cho con? Nếu tôi từ chối, có phải tôi quá nhẫn tâm?

Nhiều đêm tôi trằn trọc nghĩ đi nghĩ lại. Tình nghĩa cũ khiến tôi khó dứt khoát. Nhưng lý trí nhắc nhở rằng, chúng tôi đã ly hôn, mỗi người đã có cuộc đời riêng. Anh cần lo cho gia đình mới, còn tôi phải lo cho con mình. Tôi đâu thể mãi là “chỗ dựa bất đắc dĩ” để anh quay lại khi túng quẫn.

Thành thật mà nói, tôi không muốn mình bị biến thành chiếc “phao cứu sinh” cho sự sĩ diện hão của anh. Tôi càng không muốn đồng tiền của mình trở thành công cụ để anh che đậy sự thật trước nhà vợ mới. Nhưng đứng trước tình cảnh này, lòng tôi vẫn dao động.

Tôi viết những dòng này để trải lòng và cũng để xin lời khuyên. Liệu tôi có nên cho anh vay 200 triệu – để giữ chút tình nghĩa xưa, để anh không rơi vào cảnh khó xử với gia đình vợ mới? Hay tôi nên dứt khoát từ chối, vì giờ đây anh đã không còn là trách nhiệm của tôi nữa?