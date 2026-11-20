Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây 6 năm, sau 8 năm chung sống. Chúng tôi không có con, cũng không xảy ra chuyện ngoại tình hay phản bội. Cuộc hôn nhân kết thúc đơn giản vì cả hai ngày càng khác biệt. Anh muốn về quê sống gần bố mẹ, còn tôi không muốn từ bỏ công việc đang ổn định ở thành phố. Sau nhiều lần cố gắng nhưng không tìm được tiếng nói chung, chúng tôi quyết định đường ai nấy đi.

Sau ly hôn, tôi gần như không liên lạc với anh. Thỉnh thoảng nghe bạn bè chung nhắc anh vẫn độc thân, tôi cũng không tò mò thêm. Bản thân tôi từng có vài mối quan hệ nhưng chưa đi đến đâu, hiện tại vẫn sống một mình và khá hài lòng với cuộc sống.

Vì thế, tôi rất bất ngờ khi một ngày nhận được tin nhắn từ số điện thoại cũ của anh. Anh gửi ảnh thiệp cưới, kèm lời mời tôi đến dự hôn lễ vào tháng tới. Tôi định bụng chỉ nhắn chúc mừng rồi từ chối, nhưng khi nhìn kỹ tên cô dâu, tôi bỗng sững người.

Người phụ nữ ấy là Hương, bạn thân của tôi từ thời đại học.

Ảnh minh họa

Tôi và Hương từng rất thân thiết, thậm chí cô ấy còn là người đứng ra hòa giải mỗi khi vợ chồng tôi xảy ra mâu thuẫn. Sau khi tôi ly hôn, Hương vẫn thường xuyên hỏi han, động viên. Hai năm trước, cô ấy chuyển công tác sang tỉnh khác, chúng tôi ít gặp nhau nhưng vẫn giữ liên lạc qua điện thoại.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi gọi cho Hương và hỏi thẳng. Cô ấy im lặng một lúc rồi thừa nhận đã quen chồng cũ của tôi hơn một năm. Hương nói hai người gặp lại trong một buổi họp lớp, sau đó thường xuyên trò chuyện. Ban đầu, cô ấy không có ý định tiến xa vì biết đó là chồng cũ của bạn thân, nhưng sau nhiều lần gặp gỡ, cả hai nảy sinh tình cảm.

Điều khiến tôi khó chịu không hẳn là chuyện họ đến với nhau. Tôi đã ly hôn, anh có quyền tìm người mới và Hương cũng có quyền lựa chọn tình cảm của mình. Nhưng tôi không thể không nghĩ đến việc suốt thời gian qua, cô ấy vẫn hỏi han chuyện tình cảm của tôi, thậm chí từng khuyên tôi nên mở lòng với người khác, trong khi bản thân đã bắt đầu mối quan hệ với chồng cũ của tôi.

Tôi hỏi tại sao cô ấy không nói sớm. Hương giải thích rằng cô sợ tôi tổn thương, nhất là khi mối quan hệ mới chỉ bắt đầu và chưa biết có đi đến hôn nhân hay không. Đến khi hai người quyết định cưới, cô ấy mới muốn nói rõ.

Tôi cũng gọi cho chồng cũ. Anh nói không muốn giấu tôi, thiệp cưới là lời mời nghiêm túc chứ không phải cố tình khiến tôi khó xử. Anh còn nói cả hai đã kết thúc từ lâu, mong tôi đừng xem chuyện này là sự phản bội.

Tôi hiểu điều anh nói, nhưng vẫn thấy có một khoảng trống khó gọi tên. Có thể tôi không còn tình cảm với chồng cũ, nhưng việc người bạn từng chứng kiến những ngày tháng hôn nhân của mình nay trở thành vợ anh ấy vẫn là điều không dễ tiếp nhận.

Tôi đang phân vân có nên đến dự đám cưới hay không. Nếu đi, tôi sợ bản thân sẽ trở thành người khách gượng gạo trong ngày vui của họ. Nếu không đi, liệu có phải tôi đang quá nhỏ nhen với một chuyện đã thuộc về quá khứ?