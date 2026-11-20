Có những người bước lên sân khấu để được nhìn thấy, nhưng cũng có những người chọn đứng phía sau ánh đèn để giúp người khác tỏa sáng. Với Hằng Sương, chủ nhiệm CLB nghệ thuật Sương Mai, hành trình trở thành một người thầy không bắt đầu bằng một kế hoạch nghề nghiệp được định sẵn. Đó là hành trình của một cô gái từng một mình lên Hà Nội theo đuổi giấc mơ nghệ thuật, phải gác lại ánh đèn sân khấu vì biến cố gia đình, rồi bất ngờ tìm thấy một con đường khác từ tình yêu thương của những người không cùng huyết thống.

Từ cô gái Hà Tĩnh một mình lên Hà Nội theo đuổi ánh đèn sân khấu

Có những ước mơ bắt đầu từ một tình yêu rất đơn giản, nhưng để đi đến cùng với nó, người ta đôi khi phải đánh đổi bằng những năm tháng cô độc và cả sự phản đối của những người thân yêu nhất. Với Hằng Sương, nghệ thuật múa từng là giấc mơ như thế.

Sinh ra ở Hà Tĩnh, Sương sớm dành tình yêu đặc biệt cho sân khấu và ánh đèn biểu diễn. Khi quyết định một mình ra Hà Nội theo đuổi con đường nghệ thuật, cô không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Điều kiện kinh tế khó khăn, quê nhà cũng chưa có môi trường đào tạo chuyên nghiệp phù hợp khiến con đường phía trước càng thêm chông chênh.

Có thời điểm, Sương buộc phải quay về quê để học thêm một năm, chuẩn bị cho kỳ thi vào trường chuyên nghiệp. Một năm ấy, cô gần như lầm lũi với lựa chọn của mình, kiên trì theo đuổi điều bản thân tin tưởng dù không có nhiều người đứng về phía mình. Cuối cùng, cô thi đỗ chuyên ngành Diễn viên múa tại Học viện Múa Việt Nam.

Cô Sương tự nhận: "Mình chưa lập gia đình nhưng có 1 đàn con thơ luôn yêu thương"

Cô chia sẻ: "Những ngày học tập ở Hà Nội, mình vừa học vừa tìm cách tự trang trải cuộc sống. Mình nhận làm mẫu ảnh để có thêm thu nhập, đóng học phí và duy trì việc học. Cũng có những lúc gặp tình huống nhạy cảm nhưng mình luôn dặn lòng phải vượt qua tất cả cám dỗ. Đi vào con đường này mình đã không được bố mẹ ủng hộ nên mình muốn chứng minh lựa chọn của mình là đúng. May mắn, trên hành trình ấy, mình cũng gặp được những người tốt bụng sẵn lòng giúp đỡ".

Thế nhưng, con đường nghệ thuật mà Sương từng nghĩ sẽ gắn bó lâu dài lại bất ngờ rẽ sang một hướng khác khi gia đình xảy ra biến cố. Bố cô đột ngột qua đời vì đột quỵ. Người trụ cột mất đi, Sương không chỉ phải đối diện với nỗi đau mất bố mà còn biết gia đình đang mang một khoản nợ lớn. Từ một cô gái chỉ cần lo cho ước mơ của mình, cô buộc phải trở thành người tự gánh vác nhiều trách nhiệm hơn.

Cùng thời điểm đó, Sương bắt đầu nhìn lại lựa chọn nghề nghiệp. Những năm làm diễn viên múa, bên cạnh tình yêu sân khấu, cô cũng từng phải đối diện với những lời đề nghị khiếm nhã và hành động vượt quá giới hạn. Có những tình huống khiến một cô gái trẻ phải tự mình xoay xở để bảo vệ bản thân. Việc chuyển hướng sang giảng dạy, huấn luyện và biên đạo múa vì thế vừa là lựa chọn để có nguồn thu nhập ổn định gửi về gia đình, vừa là cách cô tìm một con đường phù hợp hơn với mình.

Nhìn lại hành trình ấy, Sương không gọi đó là thất bại hay từ bỏ ước mơ. Bởi dù không còn đứng trên sân khấu với tư cách một diễn viên, cô vẫn được sống trong thế giới nghệ thuật mà mình yêu thích, chỉ khác ở vị trí của người truyền lửa.

Gia đình chính là động lực để Sương cố gắng mỗi ngày

Giỏ trứng gà ngày 20/11 và căn nhà 9 tỷ không lấy một đồng tiền thuê

Nếu có ai hỏi khoảnh khắc nào khiến Sương nhớ nhất về những ngày đầu đi dạy, có lẽ đó không phải một buổi biểu diễn thành công hay một thành tích nổi bật của học trò, mà là món quà rất đỗi bình dị trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đầu tiên của cô.

Năm đầu tiên đứng lớp, vào dịp 20/11/2016, Sương nhận được một giỏ trứng gà từ phụ huynh. Người tặng chỉ nhẹ nhàng nói rằng thấy cô giáo gầy quá nên muốn gửi chút quà để cô bồi bổ sức khỏe.

Món quà không đắt tiền, cũng chẳng được gói ghém cầu kỳ, nhưng lại khiến Sương xúc động vô cùng. Bởi khi ấy, cô là một người trẻ sống xa nhà, xa gia đình, đang tự mình xoay xở với cuộc sống và công việc. Một giỏ trứng gà cùng lời hỏi han chân thành bỗng khiến cô cảm thấy mình không còn đơn độc.

Sương bắt đầu nhận ra lớp học không chỉ là nơi cô truyền đạt kiến thức nghệ thuật. Nơi ấy còn có những đứa trẻ gọi mình là cô, có khi là mẹ, những phụ huynh quan tâm đến sức khỏe của mình và một cộng đồng đang dần trở thành gia đình thứ hai.

Bước ngoặt lớn hơn vào năm 2022, khi một phụ huynh có con theo học tại lớp đề nghị cho Sương mượn căn nhà trị giá khoảng 9 tỷ đồng (ở thời điểm đó) để mở CLB, hoàn toàn không lấy tiền thuê. Đây là sự hỗ trợ xuất phát từ lòng biết ơn của gia đình phụ huynh dành cho cô, bởi họ cảm nhận được những gì Sương đã giúp con mình đạt được trong quá trình học tập và rèn luyện.

Nhớ về mốc thời điểm ấy Sương chia sẻ: "Mình mừng đến phát khóc nhưng cũng không dám nhận luôn. Sau đó anh chị phụ huynh còn cho mình lời khuyên, mở đường, bảo mình sửa chỗ này đập chỗ kia để phù hợp với các bộ môn. Mình không nghĩ một người từng phải rẽ ngang khỏi con đường nghệ thuật mình lựa chọn lại có thể tìm thấy sự gắn bó sâu sắc đến vậy với nghề dạy múa".

Có lẽ, điều khiến câu chuyện này đặc biệt không nằm ở giá trị căn nhà, mà ở niềm tin mà một người phụ huynh dành cho cô giáo của con mình. Người ta có thể giúp đỡ nhau bằng tiền bạc, nhưng sẵn lòng trao một tài sản có giá trị lớn để người khác gây dựng sự nghiệp, không đòi hỏi lợi ích vật chất, là một sự tin tưởng không dễ có.

Từ nền tảng ấy, CLB Sương Mai dần ổn định, số lượng học viên ngày càng tăng. Khi điều kiện cho phép, năm 2025 Sương chuyển sang một địa điểm rộng hơn, được nhận lại từ người sếp cũ. Cuộc sống của cô cũng dần bước sang một trang mới khi đón mẹ lên Hà Nội sống cùng.

Sau những năm tháng tự mình gồng gánh, Sương đã có mẹ nấu cơm chờ mỗi ngày, có chị em hỗ trợ công việc và có một môi trường nghệ thuật mà cả học sinh lẫn phụ huynh đều dành nhiều tình cảm. Đó là những điều bình dị nhưng từng là niềm mong mỏi của cô gái trẻ năm nào.

Thành công không nhất thiết phải là ánh hào quang

Ở thời điểm hiện tại, khi được hỏi về thành tựu lớn nhất của bản thân, Hằng Sương không nhắc đến những con số hay danh hiệu. Cô nhìn nhận mình chưa đạt được điều gì quá lớn lao, nhưng đã có được một phần cuộc sống mà bản thân từng rất mong đợi.

Sương cho biết: "Với bản thân mình, mình đã có được một công việc mình tâm huyết và đam mê, một gia đình luôn yêu thương và ủng hộ mình vô điều kiện, và một môi trường nghệ thuật mà cả học sinh lẫn phụ huynh đều hết lòng tin tưởng. Với một cô gái từng có lúc tưởng như không đứng dậy nổi sau biến cố năm ấy, chừng đó đã là quá đủ để mình tự hào".

Điều khiến cô cảm thấy công việc có ý nghĩa nhất không phải là những lời khen dành cho mình, mà là sự trưởng thành của học trò. Một em nhỏ từng rụt rè trong buổi đầu đến lớp, sau một thời gian có thể tự tin đứng trên sân khấu, hay một tin nhắn cảm ơn từ phụ huynh cũng đủ khiến cô cảm thấy những nỗ lực của mình được đền đáp.

Có lẽ vì từng trải qua những năm tháng phải tự mình gánh vác quá nhiều trách nhiệm, Sương cũng có quan điểm khá rõ ràng về chuyện lập gia đình. Cô không phủ nhận hạnh phúc hôn nhân, nhưng tin rằng người phụ nữ nên có sự nghiệp và khả năng tự chủ trước khi bước vào một gia đình nhỏ.

"Chính vì bạn có đủ khả năng để vượt qua nên thử thách này mới xuất hiện", Sương luôn mỉm cười trước mỗi thử thách của cuộc đời

Sương quan niệm: "Vững vàng không có nghĩa là phải thật giàu có hay thật thành đạt. Nó có nghĩa là mình đủ độc lập để không phải dựa dẫm, đủ tự tin để không phải chấp nhận những điều mình không muốn, và đủ hiểu bản thân để biết mình cần một người bạn đời như thế nào".

Với cô, khi một người phụ nữ có thể tự đứng vững, cô ấy bước vào hôn nhân vì tình yêu chứ không phải vì cần một chỗ dựa. Đó cũng là lý do mẹ cô hiện tại không còn thường xuyên giục giã chuyện lập gia đình như trước. Sương muốn có thêm thời gian để hoàn thiện công việc, xây dựng cuộc sống và thực sự sẵn sàng cho một chặng đường mới.

Nhân ngày 20/11, câu chuyện của Hằng Sương gợi nhắc về một khía cạnh khác của nghề giáo. Đôi khi, người thầy không chỉ là người trao đi kiến thức, mà còn là người nhận lại những tình cảm rất đỗi chân thành từ học trò và phụ huynh. Có những món quà không thể quy đổi thành tiền, nhưng lại đủ sức nâng đỡ một người trong những giai đoạn khó khăn nhất.

Từ giấc mơ sân khấu từng phải gác lại, Sương đã tìm thấy một sân khấu khác cho riêng mình. Ở đó, cô không cần trở thành nhân vật chính, bởi niềm vui của cô là nhìn thấy những đứa trẻ tự tin bước ra dưới ánh đèn.

Có lẽ, một người thầy hạnh phúc nhất không phải là người được bao nhiêu học trò nhớ tên, mà là người từng được học trò và gia đình các em yêu thương đến mức, giữa những năm tháng tưởng như không còn chỗ dựa, họ đã cùng nhau trở thành một mái nhà.