Trong thời đại mọi thông tin gia đình đều có thể được cập nhật qua một nhóm chat, chuyện ai được thêm vào, ai đứng ngoài đôi khi cũng khiến người trong cuộc chạnh lòng. Đặc biệt, khi nhóm trò chuyện ấy quy tụ gần như toàn bộ họ hàng bên chồng, việc một nàng dâu không biết đến sự tồn tại của nhóm cho đến tận ngày đi ăn giỗ đã tạo ra cuộc tranh luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Câu chuyện được một cô gái chia sẻ trên mạng xã hội. Theo đó, gia đình chồng có một nhóm chat chung gồm anh chị em ruột và các thành viên đã kết hôn như cháu dâu, cháu rể. Cô không hề biết nhóm này tồn tại cho đến hôm về nhà ăn giỗ, khi nghe em chồng nhắc rằng mọi người đã đăng ảnh chuẩn bị cỗ trên nhóm, còn gia đình mình đến muộn nên không kịp tham gia.

Sau đó, cô hỏi chồng thì được xác nhận anh có ở trong nhóm. Tuy nhiên, khi vợ bày tỏ sự tò mò, người chồng lại cho rằng cô không cần thiết phải tham gia. Theo anh, gia đình chỉ cần một người nắm bắt thông tin là đủ, hơn nữa nhóm thường xuyên có những thông báo không cần thiết, khiến anh phải tắt thông báo để tập trung làm việc.

Cách giải thích của người chồng khiến cô gái băn khoăn không biết nên vui hay buồn. Bởi nếu nhìn theo hướng tích cực, cô không phải tham gia một nhóm chat đông người, không phải bận tâm đến những câu chuyện họ hàng hay áp lực phản hồi tin nhắn. Nhưng ở chiều ngược lại, việc tất cả mọi người đều có mặt, trừ mình, vẫn có thể tạo ra cảm giác bị đứng ngoài một phần đời sống gia đình chồng.

Ảnh minh họa

Người cho rằng nên vui, người lại thấy đó là sự phân biệt

Dưới bài đăng, nhiều bình luận thể hiện hai cách nhìn khá đối lập. Một ý kiến cho rằng: "Một gia đình mà phải phân công chồng vào nhóm để nắm thông tin, còn vợ thì không cần biết, nghe cứ như chế độ phân quyền nội bộ công ty. Vợ chồng là một nhà chứ có phải một người đại diện hộ khẩu đâu mà chỉ cần một người được tham gia".

Theo góc nhìn này, việc người vợ không được tham gia không đơn thuần là chuyện có thêm một nhóm chat hay không. Điều khiến họ băn khoăn nằm ở cảm giác người chồng được mặc định là đại diện duy nhất của gia đình nhỏ, còn người vợ không có quyền tiếp cận những thông tin chung của họ hàng. Nếu nhóm đã mở cho cả cháu dâu, cháu rể thì việc bỏ sót một người càng dễ khiến người trong cuộc cảm thấy mình không được xem là thành viên đầy đủ.

Tuy nhiên, không ít người lại nhìn chuyện này theo hướng nhẹ nhàng hơn. Một bình luận chia sẻ: "Nên vui á bà. Vô rồi phiền lắm. Đọc mà không thả icon hay phản hồi cũng bị nói. Nhận thông tin mà không hỏi thăm cái cũng bị nói. Thà không vào, ai nói gì, ai bị gì cũng không liên quan".

Thực tế, nhóm chat họ hàng không phải lúc nào cũng chỉ có những thông tin hữu ích. Ngoài chuyện giỗ chạp, cưới hỏi, thăm nom, các cuộc trò chuyện có thể kéo dài với đủ chủ đề, những lời hỏi han xã giao hoặc những kỳ vọng ngầm về việc phải tương tác. Một người chỉ muốn giữ cuộc sống riêng tư, không thích tham gia quá nhiều hội nhóm hoàn toàn có thể cảm thấy việc không có tên trong nhóm là một sự thoải mái.

Điều đáng quan tâm không nằm ở một nhóm chat

Nhìn rộng hơn, câu chuyện này không nên được đánh giá chỉ bằng việc người vợ có được thêm vào nhóm hay không. Bởi mỗi gia đình có cách tổ chức và duy trì kết nối khác nhau. Có nhà coi nhóm chat là nơi mọi thành viên cùng cập nhật thông tin, có nhà chỉ cần một người đại diện nhận thông báo rồi truyền đạt lại cho những người còn lại. Không có một quy tắc chung bắt buộc mọi nàng dâu, chàng rể đều phải tham gia tất cả nhóm trò chuyện của họ hàng.

Tuy nhiên, điều quan trọng là người trong cuộc có cảm thấy được tôn trọng hay không. Nếu người vợ chủ động muốn tham gia nhưng chồng gạt đi bằng câu nói "em không cần thiết phải vào", cô hoàn toàn có thể cảm thấy mong muốn của mình không được coi trọng. Ngược lại, nếu chính cô cũng không thích những hội nhóm đông người và chỉ cần chồng cập nhật những thông tin liên quan đến gia đình nhỏ, việc không tham gia chẳng có gì đáng buồn.

Người chồng cũng có thể giải quyết đơn giản hơn bằng cách hỏi ý kiến vợ thay vì tự quyết định thay cô. Anh có thể nói rõ nhóm chủ yếu dùng để thông báo những việc gì, đồng thời để vợ tự lựa chọn có muốn tham gia hay không. Nếu cô không vào nhóm, những thông tin quan trọng liên quan đến giỗ chạp, cưới hỏi hay việc chung vẫn cần được chia sẻ đầy đủ, tránh để vợ rơi vào tình huống đến nơi mới biết mọi người đã bàn bạc từ trước.

Sau cùng, một nàng dâu có được xem là thành viên trong gia đình hay không không thể chỉ căn cứ vào việc tên cô có nằm trong một nhóm chat. Nhưng cách gia đình đối xử với mong muốn, cảm xúc và quyền được biết thông tin của cô lại là điều đáng để suy nghĩ. Có những nhóm chat không tham gia thì nhẹ đầu, nhưng cũng có những lần bị bỏ ngoài cuộc khiến người ta nhận ra khoảng cách giữa mình và gia đình chồng vẫn chưa thực sự được thu hẹp.