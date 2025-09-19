Tháng 8/2025, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec liên tiếp thực hiện thành công hai ca ghép gan hiếm gặp, trong đó người hiến gan là chồng của bệnh nhân. Đây không chỉ là dấu mốc y khoa, mà còn là những câu chuyện xúc động về tình yêu, sự hy sinh và kỳ tích sống còn giữa lằn ranh sinh tử.

Ở tuổi 28, bác sĩ trẻ Dương Thị Mến (Hải Phòng) được chẩn đoán mắc xơ gan mất bù, chức năng gan suy giảm nghiêm trọng, tiên lượng xấu. Cơ hội sống ngày một thu hẹp.

Anh Tô Quang Hậu (33 tuổi) – chồng chị Mến – tình nguyện xét nghiệm hiến gan . Dù được cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn trong phẫu thuật, anh chỉ nói một câu khiến cả êkip y tế lặng người: "Nếu không thể cho em trọn vẹn hạnh phúc, tôi sẽ cho em một phần cơ thể, một phần cuộc đời tôi".

Ca phẫu thuật được thực hiện bằng kỹ thuật cắt gan nội soi kết hợp nhuộm huỳnh quang ICG hiện đại – công nghệ tiên tiến giúp giảm biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục. Sau nhiều giờ phẫu thuật, phần gan được ghép ổn định, sự sống của chị Mến được nối dài – không chỉ nhờ y học, mà nhờ cả tình yêu chân thành của người chồng.

Bác sĩ tư vấn sức khoẻ cho người bệnh sau ghép gan.

Ca bệnh thứ hai còn thách thức hơn. Chị Hoàng Thị Thu Hiền (44 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng nguy kịch: hôn mê gan, xuất huyết tiêu hóa nặng, nhiều bệnh nền như Wilson, xơ gan, tiền sử sảy thai liên tiếp. Bác sĩ đánh giá, chị chỉ còn 1% cơ hội sống.

Trước lựa chọn sinh - tử, anh Nguyễn Thế Hạnh – chồng chị quyết định hiến gan dù biết nguy cơ ca ghép cực kỳ cao. Ca ghép gan được tiến hành theo quy trình khắt khe, từ sàng lọc tương thích, đánh giá chức năng gan, đến phẫu thuật nội soi hỗ trợ ICG và chăm sóc hậu phẫu chuyên sâu tại ICU gan mật.

Nhờ sự phối hợp của đội ngũ bác sĩ và ý chí mạnh mẽ của bệnh nhân, chị Hiền đã qua cơn nguy kịch và đang phục hồi tích cực.

PGS.TS.BS Lê Văn Thành – Phó Tổng Giám đốc chuyên môn Khối Ngoại, Hệ thống Y tế Vinmec – nhận định, 1% cơ hội sống là vô cùng quý giá. Nhưng để biến nó thành hiện thực, cần tình yêu, sự hy sinh và niềm tin không bao giờ bỏ cuộc.

Những phần gan được trao đi không chỉ cứu sống hai người phụ nữ, mà còn thắp lên hy vọng cho hàng triệu gia đình. Trong những khoảnh khắc tưởng chừng tuyệt vọng nhất, tình yêu lại trở thành thứ thuốc nhiệm màu, giúp con người vượt lên chính số phận.