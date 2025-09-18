Dạo này ở chợ, cá đù vàng lúc nào cũng có hàng dài người xếp hàng. Hỏi thăm xung quanh, tôi mới phát hiện ra loài cá này thật sự rất đặc biệt! Giàu protein và bổ dưỡng, đặc biệt tốt cho người thiếu máu hoặc thường xuyên bị cảm lạnh. Một người bạn có nhắc đến việc nó được khuyến nghị trong hướng dẫn chế độ ăn uống mới của 1 chuyên gia dinh dưỡng vào năm ngoái, khiến tôi phải suy nghĩ. Cá đù vàng thực ra còn rẻ hơn và bổ dưỡng hơn cá mú hoặc cá chim!

Tại sao cá đù vàng lại đáng ăn? Các bác sĩ khuyên dùng vì nó là "loại cá bổ máu"

Tôi đã tìm kiếm thông tin trên mạng và thấy rằng, cá đù vàng rất giàu sắt và vitamin B12, thịt cá rất giàu myoglobin. Chẳng trách các bác sĩ huyết học khuyên những người bị thiếu sắt nên ăn nhiều cá đù vàng. Gia đình tôi gần như đã chuyển sang dùng cá đù vàng làm món cá thường xuyên. Cá này vừa rẻ lại vừa ngon khi hấp hoặc làm thịt viên. Cụ thể:

Bổ máu, cải thiện khí huyết

Một trong những công dụng của cá đù vàng được nhiều chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh là khả năng bổ máu. Với hàm lượng sắt và vitamin B12, cá đù vàng hỗ trợ sản sinh hồng cầu, cải thiện tình trạng thiếu máu, giúp cơ thể bớt xanh xao, mệt mỏi.

Phụ nữ sau kỳ kinh nguyệt hoặc sau sinh nếu bổ sung cá đù vàng trong chế độ ăn sẽ giúp hồi phục khí huyết nhanh hơn, da dẻ cũng hồng hào, tươi tắn hơn.

Tăng cơ, phục hồi thể lực

Với lượng protein chất lượng cao, cá đù vàng là thực phẩm tuyệt vời để xây dựng và phục hồi cơ bắp. Protein không chỉ nuôi dưỡng cơ mà còn giúp tái tạo mô sau tập luyện hoặc lao động nặng. Bên cạnh đó, omega-3 trong cá còn được chứng minh có tác dụng giảm viêm, cải thiện khả năng tổng hợp protein cơ bắp, nhờ đó hỗ trợ quá trình tăng cơ hiệu quả hơn.

Đây là lý do cá đù vàng được khuyên dùng cho người thường xuyên tập thể dục, vận động viên hoặc người cần phục hồi thể chất.

Tăng cường miễn dịch, bảo vệ cơ thể

Không chỉ bổ máu và tăng cơ, cá đù vàng còn góp phần nâng cao sức đề kháng. Thành phần omega-3, vitamin B, kẽm và selen trong cá hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả, giúp cơ thể chống lại viêm nhiễm và giảm stress oxy hóa. Ăn cá đù vàng thường xuyên sẽ giúp bạn duy trì thể trạng khỏe mạnh, ít ốm vặt hơn.

Tốt cho tim mạch

Cá đù vàng chứa axit béo omega-3 (EPA + DHA) - những loại chất béo có lợi giúp giảm viêm, hỗ trợ giảm triglyceride trong máu.

Ngoài protein và khoáng chất, cá này có khả năng giảm cholesterol trong cơ thể và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Hỗ trợ tiêu hóa, điều hòa huyết áp

Cá đù vàng có thành phần khoáng chất như kali, giúp điều hòa huyết áp, cân bằng natri. Ăn các loại thực phẩm giàu kali có liên quan đến việc giảm huyết áp cao.

Thịt cá dễ tiêu hơn so với các loại thịt đỏ (tùy cách chế biến), do đó tốt cho người có hệ tiêu hóa yếu.

Cung cấp vitamin và khoáng chất phong phú

Bên cạnh sắt và vitamin nhóm B, cá đù vàng cũng được báo cáo có các khoáng chất như kali, magie, phốt pho, kẽm… giúp cân bằng điện giải, hỗ trợ chuyển hóa xương, răng, chức năng thần kinh.

Loại cá này cũng rất giàu vitamin A, vitamin D. Vitamin A giúp tốt cho thị lực, da, miễn dịch; vitamin D giúp hấp thu canxi, hỗ trợ xương chắc khỏe.

Chọn cá đù vàng cần phải chú ý cẩn thận: Hãy nhớ phương pháp 3 bước "nhìn, sờ và ngửi"

Tuần trước tôi đã đến khu chợ cá ở Hà Đông và học được một số mẹo chọn cá từ chủ chợ:

Hãy nhìn vào đôi mắt: Đôi mắt lồi và lấp lánh là tươi tắn nhất

Sờ vào mang cá: Những con có màu đỏ tươi là tốt, không nên mua những con có màu đen.

Mùi: Cá tươi chỉ có mùi nước biển, đừng mua những con có mùi đất.

