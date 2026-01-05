Chồng biệt tích, vợ đệ đơn ly hôn lên tòa án, phát hiện sự thật chấn động

Saostar cho biết, theo truyền thông Trung Quốc, năm 2014, một phụ nữ sống tại Trung Quốc đại lục (tên đã được thay đổi thành Pang Yujuan) quen biết một người đàn ông tên Jia Bin thông qua sự giới thiệu của người thân. Người đàn ông này tự nhận là đại tá thuộc lực lượng cảnh sát quân sự, có công việc đặc thù, thường xuyên phải tham gia các “nhiệm vụ mật”.

Với vẻ ngoài đĩnh đạc, lời nói thuyết phục cùng thân phận được tô vẽ hào nhoáng, Jia Bin nhanh chóng chiếm được lòng tin của Pang Yujuan. Hai người nảy sinh tình cảm và tiến tới hôn nhân chỉ sau một thời gian ngắn tìm hiểu.

Việc đăng ký kết hôn diễn ra suôn sẻ. Jia Bin xuất trình giấy chứng nhận sĩ quan quân đội, đủ để hoàn tất các thủ tục pháp lý. Pang Yujuan bước vào cuộc sống hôn nhân với niềm tin rằng mình đã kết hôn với một sĩ quan cấp cao, tương lai ổn định và đáng tin cậy.

Đám cưới chưa lâu chồng đã bỏ đi, vợ đau đớn phát hiện bí mật về danh tính của anh. Ảnh minh họa.

Nhưng ngay sau tuần trăng mật, Bin thường xuyên mất liên lạc, viện nhiều lý do như "phải chấp hành nhiệm vụ đặc biệt", "không thể tiết lộ vì liên quan đến thông tin cơ mật".

Tin rằng nghề nghiệp của chồng quả thực đặc biệt, Yujuan bắt đầu quen với cuộc hôn nhân như "ở góa", chịu đựng suốt sáu năm. Trong sáu năm đó, những lần Bin biến mất ngày càng thường xuyên, cho đến khi anh ta hoàn toàn biệt tăm tích.

Năm 2020, Yujuan quyết tâm ly hôn. Khi đệ đơn lên tòa án, cô được thông báo rằng người tên Jia Bin không hề tồn tại trong hệ thống đăng ký hộ khẩu.

Lúc Yujuan đang hoang mang, một cuộc điện thoại từ nhà tù hé lộ sự thật tàn khốc. "Jia Bin" thực chất họ Tu Jinli, là tội phạm giết người lẩn trốn nhiều năm, đã bị kết án tử hình nhưng hoãn thi hành án hai năm vì tội cố ý giết người và lừa đảo.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Tu Jinli đã lợi dụng thân phận là quân nhân giả mạo, bịa đặt lý do "làm nhiệm vụ bí mật" để chiếm được lòng tin của nhiều phụ nữ và thực hiện hành vi lừa đảo. Yujian chỉ là một trong số nhiều nạn nhân, theo VnExpress.

Đến năm 2025, Pang Yujuan khởi kiện cơ quan dân chính địa phương, yêu cầu hủy bỏ giấy đăng ký kết hôn vì được xác lập trên cơ sở gian dối. Ban đầu, yêu cầu này bị bác do đã quá thời hạn khởi kiện hành chính theo quy định năm năm. Tuy nhiên, dưới sự giám sát của viện kiểm sát và sau khi xác minh toàn bộ hồ sơ là giả mạo, cơ quan dân chính đã chính thức hủy bỏ cuộc hôn nhân.