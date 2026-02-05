Chọn bạn mà chơi tuổi trung niên: 3 kiểu người mang năng lượng "độc hại" cần block ngay để bảo toàn phúc khí

Tuổi trẻ người ta dễ chơi vì vui, vì hợp gu, vì sợ cô đơn. Nhưng đến trung niên, đa số đều đã nếm đủ mệt mỏi từ cơm áo gạo tiền, gia đình, sức khỏe và những trách nhiệm không tên. Lúc này, một người bạn tốt không cần nói chuyện quá hay, không cần lúc nào cũng xuất hiện, chỉ cần ở bên mà không khiến mình thấy nặng lòng. Ngược lại, có những kiểu người càng tiếp xúc lâu càng hút cạn năng lượng sống, khiến tinh thần uể oải, tâm trí bất an, làm gì cũng thấy trục trặc. Dân gian hay gọi chung đó là “người mang năng lượng độc hại”, và dưới đây là 3 kiểu phổ biến nhất mà người trung niên nên học cách tránh xa.

Kiểu người thứ nhất: Luôn than vãn, nhìn đâu cũng thấy tiêu cực

Kiểu người này xuất hiện rất nhiều trong các mối quan hệ lâu năm. Họ không xấu, không hại ai trực diện, nhưng điểm chung là lúc nào cũng than. Than công việc, than gia đình, than xã hội, than cả những chuyện nhỏ nhặt không đáng để bận tâm. Ngồi với họ một lúc, câu chuyện chưa kịp vui đã bị kéo về những bức xúc, bất công, mệt mỏi.

Ban đầu mình còn lắng nghe, còn an ủi, lâu dần chính mình cũng bị cuốn vào vòng xoáy tiêu cực ấy. Điều nguy hiểm là sự bi quan có tính lây lan, nó âm thầm làm mình mất dần niềm tin vào cuộc sống, vào người khác, thậm chí vào chính bản thân. Ở tuổi trung niên, tâm trạng không ổn định kéo theo sức khỏe đi xuống rất nhanh, nên tránh xa kiểu người này không phải ích kỷ, mà là tự cứu mình.





Kiểu người thứ hai: Luôn so sánh và gieo cảm giác thua thiệt

Có những người gặp lại là thấy mình… kém đi hẳn. Câu chuyện của họ lúc nào cũng xoay quanh việc ai giàu hơn, ai giỏi hơn, ai con cái thành đạt hơn. Họ không khoe trực tiếp, nhưng luôn khéo léo đặt mình vào thế phải so sánh. Nghe nhiều, tự nhiên trong lòng sinh ra cảm giác thiếu thốn, thua thiệt, dù trước đó mình đang sống khá ổn. Tuổi trung niên là giai đoạn cần sự bình tâm và chấp nhận, nếu cứ ở cạnh những người thích đong đếm hơn thua, mình rất dễ rơi vào vòng xoáy lo âu không đáng có. Phúc khí cũng từ đó mà hao hụt, vì lòng không an thì làm sao giữ được vận tốt lâu dài.





Kiểu người thứ ba: Chỉ xuất hiện khi cần, biến mình thành chỗ xả

Đây là kiểu người rất dễ bị nhầm là “bạn thân”, vì họ chia sẻ nhiều chuyện riêng tư, tâm sự đủ điều. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy họ chỉ tìm đến khi họ cần: Cần than, cần nhờ vả, cần một nơi để trút hết áp lực. Khi mình gặp khó khăn, họ lại bận, lại im lặng, hoặc đơn giản là biến mất. Ở tuổi trung niên, việc để mình trở thành “thùng rác cảm xúc” cho người khác là một sự tiêu hao nghiêm trọng. Mình không còn đủ sức để gánh thêm những cảm xúc không thuộc về mình nữa. Một mối quan hệ chỉ một chiều cho đi, sớm muộn cũng làm lòng mình cạn kiệt.

Nhiều người sợ mang tiếng “bạc”, “lạnh”, nên cố giữ những mối quan hệ đã không còn phù hợp. Nhưng thực tế, tránh xa những nguồn năng lượng độc hại không có nghĩa là cắt đứt hay thù ghét, mà chỉ là học cách đặt lại khoảng cách an toàn. Ít gặp hơn, ít chia sẻ hơn, bớt kỳ vọng hơn. Khi mình bình an, cuộc sống tự khắc nhẹ nhõm. Tuổi trung niên không cần quá nhiều bạn, chỉ cần vài người khiến mình thấy dễ chịu khi ở cạnh. Giữ được điều đó, cũng chính là giữ cho mình một phần phúc khí về sau.