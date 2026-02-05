Người xưa thường bảo "Thời thế tạo anh hùng". Có những năm tháng chúng ta cố gắng mãi vẫn thấy chông chênh, nhưng lại có những thời khắc "thiên thời, địa lợi" giúp mọi nỗ lực đều đơm hoa kết trái. Năm 2026 sắp tới chính là một năm đặc biệt như thế. Theo lịch can chi, đây là năm Bính Ngọ – năm của chú Ngựa Lửa nhiệt huyết và mạnh mẽ. Năng lượng của năm này được ví như ngọn lửa rực rỡ, có khả năng thiêu đốt những xui xẻo cũ kỹ và soi đường cho những cơ hội mới.

Năm 2026 mang thiên can Bính thuộc Hỏa, địa chi Ngọ cũng thuộc Hỏa. Hai ngọn lửa cùng gặp nhau tạo nên thế "Hồng Mã" – hay còn gọi là Ngựa Đỏ, một hiện tượng 60 năm mới lặp lại một lần. Trong sách cổ Tam Mệnh Thông Hội có nhắc đến, sự hội tụ này tuy nóng nhưng lại tạo ra thế chảy trôi mạnh mẽ, tượng trưng cho những cuộc cách mạng lớn trong đời người. Đừng vội lo lắng về những quan niệm cũ kỹ như "hạn này hạn kia", bởi dưới góc nhìn tích cực của phong thủy hiện đại, hỏa vượng chính là lúc năng lượng sống bùng nổ nhất. Với những ai biết nắm bắt, đây chính là lúc "cá chép hóa rồng". Và đặc biệt, trời đất dường như đang ưu ái dành riêng phần phước lành này cho 4 con giáp sau đây.

1. Tuổi Mùi: Phúc lộc song toàn, quý nhân nâng bước

Người ta vẫn thường nói "Mười người tuổi Mùi, chín người sướng", và câu nói này sẽ càng ứng nghiệm vào năm 2026. Trong vòng tròn 12 con giáp, Ngựa và Dê (Mùi) vốn là cặp đôi "Nhị hợp" tâm đầu ý hợp. Hơn thế nữa, ngọn lửa của năm Ngọ sẽ sinh sôi, bồi đắp cho hành Thổ của tuổi Mùi, tạo nên thế tương sinh vô cùng vững chãi.

Bước vào năm này, người tuổi Mùi sẽ cảm thấy mọi việc trôi chảy đến lạ thường. Nếu như những năm trước bạn cảm thấy mình cứ loay hoay, thì năm nay, con đường sự nghiệp bỗng trở nên thênh thang rộng mở. Những dự án ấp ủ bấy lâu nay bỗng gặp được người dẫn dắt, cơ hội thăng chức hay tăng lương không còn là giấc mơ xa vời. Đặc biệt với những chị em đang kinh doanh hay có ý định khởi nghiệp, tỷ lệ thành công năm nay cao hơn hẳn, tiền bạc cứ thế "chảy" vào túi một cách tự nhiên.

Không chỉ đỏ vận sự nghiệp, gia đạo của người tuổi Mùi năm 2026 cũng cực kỳ viên mãn. Vợ chồng hiểu nhau hơn, những khúc mắc cũ được xóa bỏ, thay vào đó là sự đồng lòng tát c biển Đông. Con cái cũng nhờ phúc khí của cha mẹ mà ngoan ngoãn, tấn tới trong học hành. Một lời khuyên nhỏ cho tuổi Mùi: Hãy thử đeo một món trang sức đá mã não đỏ hoặc thêm chút sắc đỏ vào trang phục để kích hoạt thêm may mắn từ năm "Ngựa Lửa" này nhé.





2. Tuổi Dần: Hổ mọc thêm cánh, thế như chẻ tre

Nếu cần tìm một con giáp có sức bật mạnh mẽ nhất trong năm 2026, đó chính là tuổi Dần. Nằm trong bộ ba "Tam hợp" Dần – Ngọ – Tuất, chú Hổ năm nay như được tiếp thêm sức mạnh từ ngọn lửa nhiệt huyết của Ngựa. Sách Uyên Hải Tử Bình có giảng, mộc của Dần sinh hỏa của Ngọ, lửa càng vượng thì quang minh càng rạng rỡ. Điều này báo hiệu một năm sự nghiệp của tuổi Dần sẽ sáng chói như mặt trời ban trưa.

Đây là năm của sự kết nối và lan tỏa. Người tuổi Dần nên bước ra khỏi vùng an toàn, tích cực tham gia các hoạt động tập thể hay những dự án cộng đồng. Chính ở những nơi đông người ấy, bạn sẽ gặp được quý nhân của đời mình. Đó có thể là một người sếp cũ, một đối tác mới, hay thậm chí là một người bạn vong niên, họ sẽ mang đến những cơ hội thay đổi hoàn toàn vị thế của bạn.

Về phương diện gia đình, đây là thời điểm tuyệt vời để tuổi Dần nghĩ đến những kế hoạch lớn như tậu trâu, cưới vợ, làm nhà. Việc đầu tư vào tổ ấm trong năm nay không chỉ thuận lợi mà còn mang lại cảm giác hạnh phúc, an yên. Sự đồng lòng của các thành viên trong gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất để tuổi Dần yên tâm chinh chiến và gặt hái thành công.

3. Tuổi Tuất: Bình yên đón lộc, trong ấm ngoài êm

Cũng nằm trong thế "Tam hợp" với nhà Ngựa, nhưng cách đón nhận may mắn của tuổi Tuất lại mang màu sắc bình ổn và chắc chắn hơn. Dân gian xưa nay vẫn tin rằng "Chó giữ nhà, Ngựa chạy xa", sự hiện diện của tuổi Tuất mang đến sự an tâm, vững chãi cho năm Ngọ đầy biến động.

Xét về ngũ hành, tính Thổ của tuổi Tuất như một kho chứa, giúp dung hòa và giữ lại sức nóng của năm Hỏa, tránh tình trạng "bốc hỏa" thái quá. Nhờ vậy, cuộc sống của người tuổi Tuất trong năm 2026 diễn ra rất êm đềm, ít sóng gió. Tài chính không phải kiểu bùng nổ một đêm rồi vụt tắt, mà là sự tích lũy bền vững, "kiến tha lâu cũng đầy tổ".

Tin vui lớn nhất cho người tuổi Tuất trong năm nay thường đến từ hỷ sự trong gia đình. Có thể là tin vui về đường con cái, chuyện cưới hỏi của bản thân hoặc người thân, hay con cái thi cử đỗ đạt cao. Không khí trong nhà lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Sự nghiệp của bạn cũng sẽ có những bước tiến đáng kể nhờ sự tín nhiệm của cấp trên và sự ủng hộ của đồng nghiệp. Đây là năm mà "hữu xạ tự nhiên hương", năng lực của bạn sẽ được công nhận một cách xứng đáng mà không cần phải kèn trống phô trương.





4. Tuổi Thìn: "Rồng gặp mây", chuyển mình ngoạn mục

Nhiều người sẽ thắc mắc Rồng và Ngựa thì có liên quan gì? Thế nhưng, sự kỳ diệu nằm ở chỗ cân bằng. Năm 2026 hỏa khí rất vượng, rất cần một hành Thổ ẩm ướt để làm mát, để dung hòa, và Thìn (Rồng) chính là kho Thổ ấy. Sự xuất hiện của tuổi Thìn giúp năng lượng của năm trở nên hài hòa, "Hỏa đắc Thổ nhi an".

Hơn nữa, Rồng vốn tượng trưng cho sự biến hóa khôn lường. Gặp năm Ngựa năng động, đây là tín hiệu vũ trụ gửi đến tuổi Thìn: Đã đến lúc phải thay đổi! Năm 2026 cực kỳ thích hợp cho những người tuổi Thìn đang muốn nhảy việc, chuyển ngạch kinh doanh, hay đi du học, nâng cao kiến thức. Đừng ngại ngần bước ra khỏi lối mòn cũ, bởi sự chủ động thay đổi (ứng với quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân) sẽ mang lại những thành quả bất ngờ.

Những cơ hội mang tính đột phá sẽ xuất hiện dồn dập, đòi hỏi tuổi Thìn phải nhạy bén nắm bắt. Đó có thể là một lời mời hợp tác từ phương xa, một ý tưởng kinh doanh táo bạo. Song song với sự thăng hoa của sự nghiệp, gia đạo của tuổi Thìn cũng đón nhận luồng sinh khí mới, gắn kết và thấu hiểu nhau hơn sau những biến động của cuộc sống.

Tử vi hay vận hạn, suy cho cùng cũng là những dự báo của người xưa để chúng ta có thêm niềm tin và sự chuẩn bị. Năm Bính Ngọ 2026 đang đến gần với nguồn năng lượng rực rỡ và mạnh mẽ. Dù bạn thuộc con giáp nào, hãy nhớ rằng "Đức năng thắng số", may mắn chỉ là cơn gió đẩy thuyền, còn người cầm lái vẫn chính là bản thân bạn.

Hãy bắt đầu lên kế hoạch gieo trồng những hạt giống tốt lành ngay từ bây giờ dù là trong công việc hay cách đối nhân xử thế. Để khi "mùa xuân" 2026 tới, chúng ta sẽ cùng nhau gặt hái một vụ mùa bội thu, trọn vẹn cả tình lẫn tiền. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có một hành trình rực rỡ phía trước!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)