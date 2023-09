Choáng váng số tiền Yoo Ah In đổ vào chất cấm trong 3 năm: Lên đến 9,1 tỷ đồng!

Vào ngày 18/9, phía công tố viên Hàn Quốc đã xin lệnh bắt giữ nam diễn viên Yoo Ah In vì bê bối dùng ma túy. Vào tháng 5 năm nay, cảnh sát từng xin lệnh bắt giữ nhưng bị Tòa án trung tâm Seoul bác bỏ. Tính tới thời điểm hiện tại, nam tài tử Veteran bị cáo buộc dùng 8 loại chất cấm gồm Propofol, cần sa, Ketamin, Cocain, Zolpidem, Midazolam, Alprazolam và 1 chất kích thích không được phía cảnh sát tiết lộ cụ thể.

Kết quả điều tra cho thấy Yoo Ah In đã lạm dụng chất cấm khoảng 200 lần. Được biết, tài tử đình đám đã chi tổng cộng 500 triệu won (9,1 tỷ đồng) chỉ riêng cho chất cấm propofol, chưa tính các loại chất cấm khác. Số tiền này được chi trong khoảng 3 năm, từ 2020 đến 2023.

Kết quả điều tra cho thấy Yoo Ah In đã chi tới 9,1 tỷ đồng để sử dụng chất cấm propofol

Ngoài ra, Yoo Ah In còn bị cáo buộc ép 1 người bạn đồng hành cùng sử dụng cần sa ở nước ngoài. Cảnh sát cũng xin lệnh bắt tạm giam 1 CEO thương hiệu thời trang họ Park, ở độ tuổi 40 và là người quen của Yoo Ah In. Người này bị cáo buộc liên quan đến vụ án Yoo Ah In sử dụng chất cấm, giải mạo bằng chứng và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước đó vào tháng 2, công chúng đã rúng động trước vụ việc Yoo Ah In dương tính với 8 loại chất cấm. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ 4 người bạn có liên quan đến Yoo Ah In, do bị nghi ngờ giúp nam tài tử tiếp xúc và sử dụng ma túy. Đây đều là những người đã nhập cảnh cùng với Yoo Ah In khi nam diễn viên đến Mỹ vào ngày 5/2. Thời điểm đó, tất cả nghi phạm này đều đóng vai trò nhân chứng hỗ trợ điều tra cho cảnh sát nhưng giờ đây đã bị bắt giữ vì dương tính với cần sa.

Trong các phiên điều trần, tài tử sinh năm 1996 xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy, cúi đầu xin lỗi khán giả và truyền thông. Yoo Ah In được tại ngoại để điều tra, nhưng vào đầu tháng 9, nam diễn viên bất ngờ bị "bóc phốt" đang sống ung dung, thảnh thơi, không hề có thái độ ăn năn hối hận về những việc làm sai trái. “Ảnh đế” còn được cho là đã “đốt tiền” để tận hưởng cuộc vui ở hộp đêm sang chảnh nhất Gangnam (Seoul) và đặt chỗ ngồi đắt đỏ nhất tại đây. 1 nhân chứng khẳng định có trông thấy nam diễn viên Veteran xuất hiện trong hộp đêm này. Thông tin này khiến công chúng bức xúc, không ngừng chỉ trích Yoo Ah In.

Yoo Ah In bị công chúng chỉ trích vì không có thái độ ăn năn, hối cải

Nguồn: Koreaboo