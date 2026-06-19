Trong khi hàng nghìn nạn nhân rơi vào cảnh mất tiền tiết kiệm, cạn quỹ dưỡng già, thậm chí thế chấp cả tài sản tích cóp nhiều năm vì tin vào những lời hứa đầu tư và nghỉ dưỡng hấp dẫn, thì một bộ phận nhân sự trong đường dây lại phô bày hình ảnh cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội: xe sang, đồ hiệu, những buổi ăn uống, tập luyện, check-in như biểu tượng của “thành công tuổi trẻ”.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, có nạn nhân ký tới 42 hợp đồng, thiệt hại khoảng 8,5 tỷ đồng. Không ít người được cho là đã sử dụng tiền tiết kiệm, tiền hưu trí, thậm chí tài sản tích lũy cả đời để tham gia các gói “sở hữu kỳ nghỉ” với kỳ vọng sinh lời hoặc chuyển nhượng.

Hình ảnh được cho là nhân viên sale trong các công ty "hợp đồng kỳ nghỉ".

Càng khiến dư luận bức xúc là hình ảnh cuộc sống xa hoa mà một số nhân sự bán hàng liên quan thường xuyên thể hiện trên mạng xã hội và trong nội bộ. Những đoạn video khoe thưởng doanh số, cầm xấp tiền mặt, mua vàng tích trữ, nhận thưởng nóng sau khi chốt hợp đồng, check-in xe sang, hàng hiệu… được xây dựng như biểu tượng của thành công và “thu nhập không giới hạn”.

Hình ảnh được cho là nhân viên sale trong các công ty "hợp đồng kỳ nghỉ".

Không khí cạnh tranh doanh số được đẩy lên bằng các màn vinh danh, trao thưởng công khai, công bố số lượng hợp đồng chốt trong ngày, tạo cảm giác nghề nghiệp này mang lại tốc độ đổi đời chóng mặt. Trong khi đó, phía sau những con số ấy, nhiều khách hàng theo phản ánh đã liên tục được thuyết phục ký thêm hợp đồng với kỳ vọng sinh lời hoặc chuyển nhượng trong tương lai.

Hình ảnh được cho là nhân viên sale trong các công ty "hợp đồng kỳ nghỉ".

Tính đến ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét 193 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các nghi phạm liên quan vụ án.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng tạm giữ 11 ô tô, nhiều con dấu doanh nghiệp, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng số lượng lớn hợp đồng mua bán kỳ nghỉ, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt và phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan.

Song song đó, công an đã áp dụng biện pháp tạm dừng giao dịch đối với nhiều tài sản đứng tên các doanh nghiệp trong vụ án. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ước tính tổng số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng lên tới hơn 2.700 tỷ đồng.

Khi đại án dần được bóc tách, khoảng cách giữa vẻ ngoài hào nhoáng và cái giá mà nhiều người phải trả khiến dư luận không khỏi bức xúc.