Ung thư ngày nay đang đặc biệt nguy hiểm, vì nó có thể phát triển âm thầm trong thời gian dài mà không có triệu chứng rõ ràng, khiến nhiều người phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn. Khi đó, việc điều trị trở nên khó khăn hơn, tốn kém hơn và tỷ lệ chữa khỏi cũng giảm đáng kể.

Ngoài ra, lối sống hiện đại với chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, căng thẳng kéo dài và môi trường ô nhiễm cũng làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Dù y học ngày càng phát triển với nhiều phương pháp điều trị tiên tiến, nhưng cách tốt nhất vẫn là phòng ngừa sớm bằng lối sống lành mạnh.

Mãng cầu xiêm là loại quả có khả năng ngừa ung thư.

Theo các chuyên gia, một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, cũng như phòng ngừa bệnh tật chính là thực phẩm. Chỉ cần ăn uống một cách khoa học và lựa chọn thực phẩm tốt, cơ thể sẽ khỏe mạnh, ngừa bệnh tật hiệu quả hơn.

Một trong số những thực phẩm mà chúng ta nên tăng cường chính là mãng cầu xiêm, loại quả thơm ngon có mùi vị đặc trưng.

Lợi ích của mãng cầu xiêm

Mãng cầu gai, hay còn được gọi là mãng cầu xiêm, là cây ăn quả với phần thân có thể mọc nhiều nhánh xung quanh. Bề mặt cây nhẵn, lá có hình trái xoan và mọc so le nhau. Hoa mãng cầu gai có 6 cánh màu vàng. Quả hình trứng, có gai ở bên ngoài, hạt màu nâu đen, phần thịt màu trắng ngọt ở bên trong.

Hầu hết các bộ phận cây bao gồm rễ, hoa, lá, vỏ, quả, hạt đều đem đến lợi ích cho sức khoẻ. Đặc biệt, quả mãng cầu xiêm được rất nhiều người yêu thích bởi hương vị của nó. Nó cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng với sức khỏe con người như vitamin, chất béo tốt, chất xơ, khoáng chất…

Theo các chuyên gia, mãng cầu xiêm sở hữu hàm lượng vitamin C vượt bậc so với một số loại trái cây khác. Ước tính 100 gram thịt mãng cầu xiêm có thể cung cấp cho cơ thể 200 microgram vitamin C. Thông qua đó, hệ miễn dịch của cơ thể được tăng cường, đảm bảo hoạt động của các cơ quan.

Mãng cầu xiêm sẽ cung cấp nguồn năng lượng cho cơ thể bạn một cách nhanh chóng.

Bên cạnh đó, với lượng lớn carbohydrate, mãng cầu xiêm sẽ cung cấp nguồn năng lượng cho cơ thể một cách nhanh chóng. Nhờ vậy mà xua tan đi sự mệt mỏi của cơ thể, hỗ trợ cải thiện tinh thần hiệu quả. Lợi ích của mãng cầu xiêm còn được biết đến nhiều hơn như sau:

1. Hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa

Mãng cầu xiêm không chỉ là một loại trái cây thơm ngon mà còn có nhiều lợi ích cho hệ tiêu hóa. Loại quả này chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, giúp cải thiện quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn.

Ngoài ra, mãng cầu xiêm còn có các hợp chất kháng khuẩn tự nhiên, giúp bảo vệ đường ruột khỏi vi khuẩn có hại, giảm nguy cơ viêm nhiễm và hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. Đặc biệt, trong quả còn chứa enzym tự nhiên giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ dưỡng chất từ thực phẩm.

2. Giúp ngăn ngừa lão hóa da, làm trẻ đẹp hơn

Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, mãng cầu xiêm không chỉ tốt cho sức khỏe, mà còn là "thần dược" tự nhiên giúp ngăn ngừa lão hóa da và duy trì vẻ trẻ đẹp. Loại quả này giàu vitamin C – một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do, nguyên nhân chính gây ra nếp nhăn và lão hóa sớm.

Ngoài ra, mãng cầu xiêm còn chứa nhiều vitamin B, giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào và giữ cho da luôn căng mịn, tươi sáng. Hàm lượng nước và chất xơ trong quả cũng giúp duy trì độ ẩm cho da, ngăn ngừa tình trạng khô ráp, xỉn màu.

Mãng cầu xiêm còn chứa nhiều vitamin B, giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

3. Hỗ trợ răng và xương khỏe mạnh

Loại quả này chứa nhiều canxi, photpho và vitamin C – những dưỡng chất quan trọng giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa loãng xương. Canxi và phốt pho đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc xương, giúp răng chắc chắn hơn, giảm nguy cơ sâu răng.

Bên cạnh đó, vitamin C trong mãng cầu xiêm giúp tăng cường sản xuất collagen, một thành phần quan trọng trong mô nướu, giúp bảo vệ nướu răng khỏi viêm nhiễm và chảy máu. Ngoài ra, đặc tính kháng khuẩn tự nhiên của loại quả này cũng giúp bảo vệ răng miệng khỏi vi khuẩn gây hại.

4. Phòng ngừa ung thư hiệu quả

Mãng cầu xiêm được biết đến như một loại trái cây giúp phòng ngừa ung thư, nhờ chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa mạnh. Trong quả có acetogenin – một hoạt chất tự nhiên có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư mà không gây hại cho tế bào khỏe mạnh.

Ngoài ra, mãng cầu xiêm còn giàu vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi tác động của gốc tự do – nguyên nhân chính gây tổn thương tế bào và dẫn đến ung thư. Các hợp chất chống viêm trong mãng cầu xiêm cũng giúp giảm viêm, một yếu tố góp phần vào sự phát triển của nhiều loại ung thư.

5. Hỗ trợ giảm cân

Ít ai biết rằng, mãng cầu xiêm là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn giảm cân một cách tự nhiên và hiệu quả. Loại quả này chứa nhiều chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và kiểm soát lượng calo tiêu thụ trong ngày.

Ngoài ra, mãng cầu xiêm có hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu vitamin và khoáng chất, giúp cung cấp năng lượng mà không gây tích tụ mỡ thừa. Đặc biệt nhờ đặc tính thanh nhiệt, mãng cầu xiêm giúp cơ thể chuyển hóa chất béo hiệu quả hơn, ngăn ngừa tình trạng tích tụ mỡ dưới da.

Loại quả này chứa nhiều chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn.

Ăn mãng cầu xiêm thế nào cho đúng cách?

Tuy mãng cầu xiêm rất tốt nhưng nhiều người đang vô tình phạm phải một sai lầm khi ăn. Do loại quả này quá chua, hầu như ai cũng cho thêm nhiều đường sữa vào để làm dịu và dễ ăn hơn. Nhưng thói quen này lại làm bạn nạp thêm nhiều chất béo vào người, gây tăng cân cũng như ảnh hưởng tới sức khỏe.

Vậy nên khi ăn mãng cầu xiêm, tốt nhất là không nên cho đường, hoặc thêm một lượng vừa phải để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe. Có thể xay nhuyễn mãng cầu với một ít nước và đá thành sinh tố mát lạnh, giúp thanh nhiệt, bổ sung dinh dưỡng.

Dù tốt cho sức khỏe, nhưng ăn quá nhiều mãng cầu xiêm có thể gây rối loạn tiêu hóa hoặc làm giảm huyết áp. Chỉ nên ăn khoảng 100-200g mỗi ngày để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng. Ngoài ra, mãng cầu xiêm có tính axit nhẹ, có thể gây khó chịu cho dạ dày nếu ăn lúc đói.

Theo Indiatimes, Healthline