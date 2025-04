Mới đây, nàng dâu hào môn Linh Rin đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô đã thành công mua được 2 hũ mật ong Manuka MGO 2000+. Đây là loại mật ong nổi tiếng về sự quý hiếm và đắt đỏ.

Trước khi làm dâu hào môn, Linh Rin được biết đến như một hotgirl nổi tiếng, người mẫu lookbook đắt show.

Mật ong Manuka được biết đến là thực phẩm "thượng hạng" chứa hàm lượng methylglyoxal (MGO) cao, một hợp chất mang lại cho mật ong này đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ. Tuy nhiên, mức MGO 2000+ là rất cao và hiếm gặp trên thị trường.

Mật ong Manuka còn là sản phẩm cao cấp được Hoàng gia Anh rất ưa chuộng, đặc biệt là Nữ hoàng Elizabeth II và Vua Charles III. Chính vì sự hiếm có, quy trình sản xuất cầu kỳ, độ tinh khiết cao và công dụng đặc biệt nên loại mật ong này có giá cao. Giá của nó có thể lên tới 5000 USD (gần 128 triệu đồng) cho 230g.

Nàng dâu hào môn đã sở hữu hai hũ mật ong thượng hạng, cực kỳ quý giá.

Hiện tại trên thế giới chỉ có 500 hũ và Linh Rin đã mua được 2 hũ trong bối cảnh nhiều người cạnh tranh. Điều này cho thấy "đẳng cấp" nàng dâu hào môn này, không tiếc chi ra số tiền lớn để sở hữu loại thực phẩm hiếm có.

Những lợi ích tuyệt vời của mật ong Manuka được giới thượng lưu ưa chuộng

- Hỗ trợ điều trị ung thư vú

Một nghiên cứu từ Trung tâm Ung thư Toàn diện Jonsson của UCLA cho thấy mật ong Manuka có thể ức chế sự phát triển của khối u ung thư vú dương tính với thụ thể estrogen (ER-positive) ở mô hình chuột, giảm tới 84% kích thước khối u mà không gây hại cho tế bào khỏe mạnh. Điều này cho thấy tiềm năng của mật ong Manuka như một phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư vú.

- Hoạt động kháng khuẩn mạnh mẽ

Mật ong Manuka với hàm lượng MGO cao có khả năng chống lại nhiều loại vi khuẩn, bao gồm cả các chủng kháng thuốc như Staphylococcus aureus kháng methicillin (MRSA). Nghiên cứu đã chỉ ra rằng hoạt động kháng khuẩn của mật ong Manuka tỷ lệ thuận với nồng độ MGO.

- Tăng cường khả năng chống oxy hóa

Mật ong Manuka chứa nhiều polyphenol, hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Một số nghiên cứu cho thấy mật ong Manuka với hàm lượng MGO cao có khả năng quét sạch các gốc tự do hiệu quả hơn, góp phần giảm stress oxy hóa trong cơ thể.

- Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa

Mật ong Manuka có thể giúp giảm triệu chứng của các rối loạn tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích (IBS) và viêm dạ dày, nhờ vào đặc tính kháng khuẩn, chống viêm. Theo chuyên gia dinh dưỡng Alyssa Northrop đến từ Hoa Kỳ, mật ong Manuka có thể giúp điều trị nhiễm trùng đường ruột do các chủng vi khuẩn như clostridium difficile gây ra . Một lợi ích là nó có vẻ như rút ngắn thời gian của các triệu chứng như tiêu chảy .

Mật ong Manuka có nhiều công dụng về sức khỏe.

Lưu ý quan trọng:

Mặc dù mật ong Manuka với hàm lượng MGO cao có nhiều lợi ích tiềm năng, nhưng mức MGO 2000+ là rất cao và có thể gây ra các tác dụng phụ chưa được nghiên cứu đầy đủ. Việc tiêu thụ hoặc sử dụng mật ong Manuka với mức MGO cao như vậy nên được thực hiện dưới sự hướng dẫn của chuyên gia y tế.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng hiệu quả của mật ong Manuka có thể thay đổi tùy theo cơ địa và tình trạng sức khỏe của từng người. Những ai bị dị ứng với ong hoặc mật ong thì tránh sử dung.

Những người mắc bệnh tiểu đường cũng cần phải cẩn thận về lượng đường trong máu khi tiêu thụ mật ong manuka vì nó có hàm lượng đường cao.

Bác sĩ cũng khuyến cáo không nên cho trẻ em dưới một tuổi sử dụng mật ong vì đôi khi nó có chứa vi khuẩn có thể gây bệnh nghiêm trọng cho trẻ sơ sinh.