Cho thêm nguyên liệu này vào món thịt viên rồi đem hấp, vừa ngon lại giúp phòng ngừa ung thư và làm đẹp da

Củ cải là loại nguyên liệu được ví như "nhân sâm trắng mùa đông" nhờ những lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Củ cải chứa nhiều vitamin E, A, C, B6 và K cũng như các chất chống oxy hóa, chất xơ, kẽm, kali, phốt pho, magiê, đồng, canxi, sắt và mangan. Tất cả các chất này đều quan trọng để duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Uống nước ép củ cải mỗi ngày là một cách đơn giản để làm đẹp da, ổn định huyết áp, hỗ trợ hệ tiêu hóa... Củ cải có tác dụng như chất chống oxy hóa mạnh mẽ (nhờ giàu vitamin C) để ngăn chặn các tổn hại các gốc tự do - DNA bên trong các tế bào, do đó giúp ngăn ngừa ung thư...

Thịt viên là món ăn vốn rất gần gũi, dễ ăn và cách làm thịt viên không khó. Hôm nay hãy kết hợp củ cải với thịt băm để làm nên món thịt viên thơm ngon, hấp dẫn nhé!

300g thịt nạc vai, 2 cây nấm hương tươi loại lớn, 15 cồi sò điệp, 3 cây hành lá, 250g củ cải trắng, một chút bột ngũ vị hương, chút tiêu, lượng muối và xì dầu vừa đủ, 1 thìa tinh bột khoai lang, lượng dầu ăn vừa đủ.

Bước 1: Cồi sò điệp ngâm mềm rồi giã nát. Rửa sạch và cắt mỏng nấm hương rồi chần trong nước sôi cho chín. Củ cải bạn gọt vỏ, rửa sạch rồi đem nạo thành sợi mỏng. Sau đó cho một chút muối vào củ cải nhào cho ra nước. Tiếp theo dùng khăn vải vắt bớt nước củ cải.

Bước 2: Thịt lợn rửa sạch rồi băm nhỏ. Thêm vào một ít tiêu, một ít bột ngũ vị hương và một ít nước tương, dầu ăn. Trộn thật kỹ để các nguyên liệu đồng nhất. Đun nóng nồi, cho dầu ăn rồi thêm thịt vào xào đến khi chín thì cho nấm hương, cồi sò điệp và hành lá cắt nhỏ vào đảo đều.

Bước 3: Thêm củ cải trắng bào sợi và tinh bột khoai lang vào. Bạn lưu ý kiểm soát lượng tinh bột khoai lang cho vào để hỗn hợp các nguyên liệu có thể kết dính. Bạn tắt bếp và chờ nguyên liệu nguội bớt.

Bước 4: Tiếp theo bạn viên phần nguyên liệu thịt băm củ cải thành những hình tròn. Sau đó xếp vào đĩa và hấp chúng trong khoảng 15 phút là món ăn hoàn thành.

Thịt viên củ cải hấp với cách chế biến đơn giản mà hương vị thơm ngon vô cùng. Từng viên thịt mềm mềm ngọt ngon, củ cải được bào sợi sẽ tạo cảm giác ngon miệng khi nhai. Phần cồi sò điệp thơm, có độ mềm, dai nhẹ. Bên cạnh đó là hương thơm thoang thoảng của tiêu, ngũ vị hương. Món ăn được chế biến theo cách hấp nên rất tốt cho sức khỏe.

Củ cải được cắt thành từng sợi mỏng, xử lý độ ẩm bằng cách vắt khô sẽ giúp việc tạo hình cho viên thịt dễ dàng hơn và cũng giúp điều chỉnh lượng tinh bột trong món ăn, quá nhiều tinh bột sẽ không ngon. Thịt viên củ cải hấp hoàn thành đảm bảo kết cấu của thành phẩm tròn, kết dính các nguyên liệu. Món ăn có thể chấm kèm chút nước tương hay tương ớt đều ngon miệng.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món thịt viên củ cải hấp!