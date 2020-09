Tốn công nuôi chó bao nhiêu năm, bạn vô cùng yêu quý nó và nó cũng rất thấn thiết với bạn. Nhưng có những ngày, đầu óc bạn rối như tơ vò bởi vì không hiểu thú cưng nhà mình làm sao mà giận dỗi không ăn không uống, hoặc cau có ra mặt nhất quyết không cho bạn lại gần. Dỗ dành vỗ về nó thì chỉ nhận được những tiếng "gâu, gâu, gâu". Như vậy thì làm sao mà hiểu? Những lúc đó chỉ mong nó biết nói tiếng người và... Vietsub luôn cho thì càng tốt phải không nào!

Mới đây, một tài khoản Weibo tên là Một ngày, một tháng, cả năm, một đời đã chia sẻ bài dịch của mình với tiêu đề: "Nếu cho biết nói chuyện". Theo đó, người viết tưởng tượng ra những lời mà cô chó Ngáo giống Husky muốn thổ lộ với mình khi biết nói tiếng người.

Cùng xem nếu chó biết nói tiếng người nó sẽ nói những gì với bạn nhé!

Một ngày nọ, thanh socola nằm trong góc tủ lạnh bỗng va vào sự chú ý của cô chó, thế là nó đòi ăn bất chấp những cảnh báo của người chủ: "Tau muốn ăn socola, tau không muốn sống nữa, tau muốn ăn socola"

Có một cô chó biết nói tiếng người, bạn sẽ bị quản hơn vợ quản chồng. Chốc chốc điện thoại lại kêu ting ting. Mở tin nhắn ra chỉ toàn có tin nhắn của con Ngáo: "Bao giờ mày về?"

Cô chó thi thoảng cũng cảm thấy cô đơn vì đã hơn 2 mùa khoai mà cô chưa có mảnh tình vắt vai. Trong khi cô đẹp thế này. Lạ lùng nhở?

Biết nói tiếng người nhưng chỉ nói lúc cần và đủ. Còn lại vẫn cứ "gâu, gâu, gâu" nhé. Khôn như chó là có thật!

Ăn mảnh đừng hòng qua mặt cô chó tinh ranh nhé, chẳng qua cô có muốn ăn món đó của chủ hay không thôi?

Trong một tháng cũng có vài ngày cô chó cảm thấy khó ở, nhìn cái gì cũng cảm thấy thật ngứa mắt. Nhưng lúc này cô chỉ muốn cho hết vào mồm để gặm nát bét. Đó là lý do tại sao mọi đôi dép đi trong nhà, mọi cái chổi, ghế, đệm, thậm chí là túi xách của con sen... cái nào cũng dính nốt răng nham nhở của cô chó

Cô chó cứ nghĩ chó và người có cuộc tình một đêm. Để rồi trách cứ con sen vô tâm. Oan cho người chủ không cơ chứ? Đúng là suy nghĩ ngây thơ như chó!

Đôi khi cô chó cũng biết ghen nhé. Đừng tưởng cô hiền, nhưng mà cô không biết đang ghen với chính mình thôi.

Cô chó kiêu sa ngời ngời, nhưng cũng có nhiều lúc vứt hết liêm sỉ đi chỉ vì nhìn thấy 1 anh chó lông vàng tung tẩy cùng khu chung cư. Nhưng chỉ tiếc là...

Có một chú chó biết nói tiếng người thì vui thật nhưng nhiều lúc cũng đau đầu phải không? Nhất là cô chó đanh đá nhưng tâm hồn trẻ con như trên.

Thực tế trên thế giới cũng đã có 3 trường hợp chó biết nói tiếng người nổi danh, được báo chí ca tụng. Đó là một cô chó có tên Mishka giống Husky. Nó có vẻ bề ngoài dễ thương và đặc biệt gây ấn tượng với mọi người khi có thể phát âm được nhiều từ và câu khác nhau như: Hello, I'm hungry, I love you, How are you, How are you doing, Happy new year... và cả từ "Obama"!

Đặc biệt, cô chó còn có thể hát theo một chiếc iPad nữa đấy!

Trường hợp thứ 2 phải kể đến chú chó Blaze, cũng thuộc giống Husky. Anh chàng này có thể thốt lên từ "No" rất rõ ràng khi không vừa ý việc gì đó từ người chủ của mình.

Và nữa là Wendy biết nói nhiều thứ tiếng trên chương trình Britain’s Got Talent. Cô chó này biết chào bằng "Ní-hảo" (tiếng Trung Quốc), giả tiếng mèo kêu và đối thoại bằng tiếng Tây Ban Nha.

Chính vì vậy bạn có quyền hi vọng một sớm mai thức dậy, cục cưng 4 chân của mình chạy lại, nhe răng thè lười cười và thốt lên: "Ngủ ngon chứ em yêu".