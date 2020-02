Chở hành khách có biểu hiện sốt từ Vĩnh Phúc đi Nghệ An, nhiều nhân viên xe khách bị yêu cầu cách ly, xét nghiệm Covid-19

Nhân viên xe khách bị yêu cầu cách ly, xét nghiệm vì nghi nhiễm virus Covid-19

Báo Giao thông đưa tin, sáng 14/2, ông Dương Văn Minh, Trưởng ban Quản lý Bến xe khách tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã có báo cáo về hiện tượng nghi lây nhiễm dịch bệnh do virus Covid -19 tại đơn vị gửi Sở GTVT Phú Thọ.

Cụ thể, theo báo cáo gửi Sở GTVT, Ban Quản lý Bến xe khách Phú Thọ cho biết vào khoảng 15h chiều 12/2 đơn vị tiếp nhận thông tin xe ô tô khách mang biển số 29B - 203.91 thuộc Công ty TNHH VTHK Vĩnh Chung có 2 nhân viên xuất hiện biểu hiện nghi nhiễm Covid-19.

Theo đó, ngày 1/2, xe ô tô khách trên đã đón 1 khách đi từ KCN Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đi về thị trấn Thái Hòa, Nghệ An. Ngày 3/2, hành khách này lại tiếp tục đi từ Thái Hòa, Nghệ An ra KCN Bình Xuyên (Vĩnh Phúc).

Đến trưa ngày 12/2, chủ xe nhận được thông báo của cơ quan y tế Vĩnh Phúc cho biết hành khách trên đã bị nhiễm virus Covid -19 do đã tiếp xúc với người nhà bị nhiễm bệnh.

Công văn của Ban quản lý bến xe khách Phú Thọ - Báo Nghệ An.

Cũng theo báo cáo của Ban Quản lý Bến xe khách Phú Thọ, trên ô tô khách 29B - 203.91 có 2 lái xe, 2 phụ xe, trong đó 1 phụ xe có biểu hiện sốt và ho khoảng 1 tuần, 1 lái xe có biểu hiện sốt, ho 2 ngày và đang được cơ quan y tế tỉnh Nghệ An cách ly, kiểm tra hiện tượng bệnh. Ngoài ra, đơn vị này cũng đã tiến hành cách ly 11 nhân viên của bến xe tại nhà sau khi có tiếp xúc lái xe nghi nhiễm Covid-19.

Nhà xe lên tiếng phản hồi, khẳng định các nhân viên đều có sức khỏe tốt



Liên quan đến sự việc trên, Công ty TNHH VTHK Vĩnh Chung đã có văn bản phản hồi công văn của Ban quản lý bến xe khách Phú Thọ.

Theo thông tin trên báo Nghệ An, Công ty Vinh Chung cho rằng thông tin lái và phụ xe của công ty nghi bị lây nhiễm Covid-19 và bị cách ly là hoàn toàn sai sự thật, làm ảnh hưởng tâm lý người dân và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty này cũng cho biết, toàn bộ nội dung trong công văn số 11 của Ban quản lý Bến xe khách Phú Thọ không phải do công ty hay chủ xe cung cấp mà do Ban quản lý tự xác minh và lấy thông tin bên ngoài.

Ngày 1/2, xe khách biển 29B - 203.91 của công ty có đón anh Phan Văn Thành về huyện Nghĩa Đàn. Sau đó anh Thành bị sốt và cách ly tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An. Anh Thành là người từng tiếp xúc với chồng bệnh nhân Covid - 19 tại Vĩnh Phúc... Đến chiều 13/2, kết quả xét nghiệm cho thấy, anh Thành âm tính với Covid -19.



Văn bản phản hồi của công ty Vinh Chung.

Cũng theo phía công ty Vinh Chung thì đến nay, lái và phụ xe vẫn làm việc và hoạt động bình thường, chưa có bất cứ biểu hiện ho, sốt hay hiện tượng lây nhiễm nào. Vì vậy, Công ty Vinh Chung đề nghị nhà chức trách Phú Thọ kiểm tra, đính chính lại thông tin trong công văn số 11 của Ban quản lý bến xe khách Phú Thọ.