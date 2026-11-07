Mới về làm dâu 3 tháng, tôi kinh hãi những bữa cơm như địa ngục, bố chồng biết chuyện liền tuyên bố đuổi thẳng con dâu

Tôi mới về làm dâu được ba tháng nhưng thú thật, nhiều lúc cảm giác như mình đã sống trong gia đình này vài năm. Không phải vì mẹ chồng khó tính hay chị em nhà chồng soi mói, mà bởi bố chồng tôi là người vô cùng độc đoán, nóng nảy và thích kiểm soát mọi thứ. Ông có thể nổi giận vì những chuyện rất nhỏ, từ bữa cơm ăn chậm, chiếc điều hòa 7 giờ sáng vẫn chưa tắt, đến việc con trai đi làm về muộn vài phút.

Mẹ chồng tôi hiền lành đến mức đôi khi khiến tôi thấy thương. Bà gần như không bao giờ cãi lại chồng, dù bị mắng oan hay bị nói những lời rất khó nghe. Mỗi lần bố chồng nổi nóng, bà chỉ cúi đầu im lặng, thỉnh thoảng tìm cách chuyển chủ đề để không khí bớt căng thẳng. Nhưng dường như sự nhẫn nhịn ấy chẳng có tác dụng gì. Ông càng được đà, càng cho rằng mình luôn đúng và mọi người trong nhà đều phải nghe theo.

Khổ nhất là những bữa cơm gia đình. Tôi cứ nghĩ bữa cơm sau một ngày làm việc sẽ là khoảng thời gian mọi người ngồi lại hỏi han nhau, nhưng ở nhà chồng, đó lại là lúc tôi căng thẳng nhất. Bố chồng có thể vừa ăn vừa mắng vợ, trách con trai không biết lo cho gia đình, rồi lôi cả những chuyện từ nhiều năm trước ra chì chiết. Có hôm chỉ vì chồng tôi nói cuối tuần muốn đưa tôi về thăm bố mẹ đẻ, ông cũng nổi giận, cho rằng con trai lấy vợ xong là quên hết gia đình.

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Tôi thường cúi mặt ăn cho xong bữa. Có những hôm chẳng muốn ăn thêm miếng nào nhưng vẫn phải ngồi đủ mâm, bởi đứng dậy trước khi bố chồng cho phép cũng có thể trở thành cái cớ để ông nổi nóng.

Chồng tôi thương vợ nhưng lại có tính nhẫn nhịn giống mẹ. Anh thường khuyên tôi bỏ ngoài tai những lời bố nói, tính ông từ trước đến nay vẫn thế, không ai thay đổi được. Nhưng tôi mới về làm dâu ba tháng, không thể cứ tự nhủ phải quen với cảnh sống như vậy suốt đời được.

Tôi từng đề nghị hai vợ chồng ra ở riêng. Chúng tôi đều có công việc, thu nhập đủ để thuê nhà hoặc trả góp một căn hộ nhỏ. Tôi chỉ muốn có không gian riêng, tối về được ăn một bữa cơm yên ổn, không phải nơm nớp nhìn sắc mặt người khác.

Vậy mà khi nghe chuyện, bố chồng lập tức nổi trận lôi đình. Ông cho rằng tôi vừa về làm dâu đã xúi giục con trai bỏ bố mẹ, còn nói nếu không thích sống chung thì cứ xách đồ ra khỏi nhà. Mẹ chồng ngồi bên cạnh chỉ biết khuyên tôi nhẫn nhịn, còn chồng lại im lặng.

Tôi thực sự không muốn chồng phải lựa chọn giữa vợ và bố mẹ. Nhưng chẳng lẽ muốn có một cuộc sống bình thường, vợ chồng được tự quyết những chuyện riêng tư cũng là một điều có lỗi? Tôi sợ nhất là vài năm nữa, mình cũng trở thành người phụ nữ chỉ biết cúi đầu im lặng trong những bữa cơm gia đình như mẹ chồng hiện tại.