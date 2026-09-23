Mẹ đơn thân được chu cấp 8 tỷ mỗi tháng sau khi ly hôn

Đó là Jamie Chua (sinh năm 1973), đến từ Singapore. Câu chuyện của Jamie từng gây chú ý bởi con số trợ cấp hậu ly hôn, nhưng cuộc sống của cô sau đó cũng có nhiều chi tiết khiến người ta tò mò.

Vụ ly hôn chấn động châu Á với khoản trợ cấp gần 8 tỷ đồng/ tháng

Jamie Chua từng là tiếp viên hàng không của Singapore Airlines. Trong thời gian làm việc, cô gặp Nurdian Cuaca - doanh nhân người Indonesia trên một chuyến bay hạng thương gia.

Nurdian Cuaca hoạt động trong lĩnh vực vận tải và sở hữu nhiều tài sản giá trị. Sau cuộc gặp trên máy bay, cả hai tiến tới hẹn hò rồi kết hôn.

Jamie rời công việc tiếp viên hàng không sau khi lập gia đình. Hai người có với nhau một con trai và một con gái. Trong 15 năm hôn nhân, gia đình duy trì lối sống xa hoa với những chuyến du lịch nước ngoài, xe sang, bất động sản và các món đồ đắt tiền.

Cuộc sống của Jamie khi đó gắn với hình ảnh một người vợ, người mẹ trong gia đình giàu có. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc các con và tận hưởng những chuyến đi cùng gia đình. Năm 2011, cuộc hôn nhân kết thúc sau khi Jamie Chua phát hiện chồng ngoại tình.

Sau 15 năm chung sống, Jamie Chua và Nurdian Cuaca đưa nhau ra tòa. Vụ việc thu hút sự chú ý toàn châu Á vì khối tài sản của Nurdian Cuaca cũng như khoản tiền trợ cấp yêu cầu rất lớn.

Trong quá trình giải quyết, ban đầu Nurdian Cuaca không đồng ý nên Jamie yêu cầu phong tỏa khối tài sản 93 triệu SGD (tương đương 1.527 tỷ đồng, theo tỷ giá năm 2011) của chồng cũ. Cô cho rằng mình là người đồng hành cùng chồng cũ trong quá trình lập nghiệp nên việc yêu cầu số tiền trợ cấp lớn là chuyện hợp lý.

Hai bên sau đó đạt được thỏa thuận về tài chính và quyền nuôi con. Jamie được quyền chăm sóc hai con và nhận khoản trợ cấp khoảng 450.000 SGD/ tháng, tương đương gần 8 tỷ đồng theo tỷ giá tại thời điểm đó.

Cuộc sống sang chảnh sau khi ly hôn

Sau ly hôn, Jamie tiếp tục nuôi hai con và duy trì cuộc sống vốn đã quen với những tiêu chuẩn cao.

Hai người con của Jamie hiện đều đã trưởng thành. Con gái Calista Cuaca theo đuổi thời trang, thiết kế trang sức và hoạt động trên mạng xã hội. Con trai Cleveland Cuaca kín tiếng hơn và ít xuất hiện trước công chúng.

Jamie Chua cũng xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội, chia sẻ nhiều hơn về thời trang, làm đẹp, du lịch và đời sống riêng.

Nơi ở của cô cũng phần nào cho thấy cách phú bà duy trì cuộc sống sau ly hôn. Cô sống trong một căn biệt thự tại Sentosa Cove, khu vực nổi tiếng với những bất động sản đắt đỏ ở Singapore. Ngôi nhà rộng gần 800m², có ba tầng và được ước tính trị giá khoảng 1.600 tỷ đồng.

Không gian bên trong được chia thành nhiều khu vực phục vụ những nhu cầu khác nhau. Ngoài phòng khách và các khu sinh hoạt chung, biệt thự có phòng ngủ chính, hai phòng thay đồ, phòng massage, khu tập luyện thể thao và khu vực tắm ngoài trời.

Riêng phòng thay đồ rộng khoảng 65m². Đây là nơi Jamie dành để cất giữ bộ sưu tập thời trang của mình. Cô được cho là sở hữu hơn 200 chiếc túi Hermès cùng hàng trăm đôi giày cao cấp. Nhiều món đồ trong bộ sưu tập có giá trị lên tới hàng tỷ đồng.

Với Jamie, thời trang không chỉ là những món đồ được sử dụng trong các dịp xuất hiện trước công chúng. còn tham gia kinh doanh mỹ phẩm và hợp tác với các thương hiệu.

Căn biệt thự cũng có khu bếp mở, được chia thành khu vực quầy cà phê và bếp chính. Jamie thường tổ chức những buổi gặp gỡ, ăn uống tại nhà. Ngoài ra, cô dành thời gian chăm sóc cây cối và làm vườn.

Một trong những hình ảnh xa xỉ khác của Jamie Chua là đi du lịch ở nhiều quốc gia trên thế giới. Người đồng hành cùng cô là bạn trai hiện tại - Terence Koh, một luật sư người Singapore. Cặp đôi đã có nhiều năm công khai hẹn hò song không tiến đến hôn nhân.

(Ảnh: IGNV)