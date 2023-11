“Chiếm đoạt”: Bộ phim ngập tràn cảnh nóng đáng quên của điện ảnh Việt

Những bộ phim giật gân có thêm yếu tố gợi cảm (erotic) là không mới. Thậm chí, điện ảnh Việt cũng những tác phẩm chất lượng thuộc thể loại này như Chị chị em em (2019) hay Bẫy ngọt ngào (2022). Song, Chiếm đoạt lại không tạo ra điểm sáng nào về mặt nội dung, thậm chí còn lạm dụng cảnh nóng quá đà.

Chiếm đoạt bắt đầu khi My (Miu Lê) - một cô gái trẻ vừa ra trường xin vào làm bảo mẫu cho đôi vợ chồng Sơn (Lãnh Thanh) và Hà (Phương Anh Đào). Sơn là con trai của một ông chủ tập đoàn bất động sản lớn còn Hà là chủ nhân một nhà hàng nổi tiếng. Ngay từ đầu, My tỏ rõ mục đích phá vỡ hạnh phúc của gia đình này. Nghĩ là làm, cô từ từ tiếp cận Sơn và thành công đưa được anh lên giường. Thế nhưng, mọi chuyện không hề đơn giản khi My dần bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa Sơn, cậu bạn thân Hoàng (Karik) và chị gái Như (Lương Thùy Linh). Những bí mật đằng sau vỏ bọc hạnh phúc của gia đình tài phiệt cũng dần hé lộ.

Cảnh nóng thừa thãi

Với một nội dung đánh mạnh vào chuyện ngoại tình thì những cảnh nóng trong Chiếm đoạt rõ ràng là cần thiết. Tuy nhiên, chúng lại xuất hiện với tần suất dày đặc, đôi khi chẳng với mục đích gì. Lẽ ra, phim chỉ cần vài ba cảnh nóng để thể hiện việc Sơn và Hà “lệch pha” trong chuyện chăn gối khiến tay công tử nhà giàu thường xuyên bị ám ảnh bởi My hay ở bên người tình trẻ giúp anh “thăng hoa” ra sao. Song, những cảnh nóng trong phim lại không làm được điều đó.

Hành trình để Sơn lọt vào “bẫy tình” của My bị ngó lơ dù đóng vai trò then chốt. Trong phim, cô bảo mẫu tán tỉnh Sơn chỉ bằng cách… đứng nhìn với vẻ mặt nguy hiểm hoặc tỏ ra dễ thương, nói vài câu thoại nhí nhảnh là đủ. Chỉ bằng vài tình huống đơn giản, ngồi cạnh nhau nói bâng quơ mà một người đàn ông có thể sa ngã như thế thì có lẽ cả thế gian đều ngoại tình. Bộ phim gần như không tạo ra được chất xúc tác gì khiến việc Sơn mê muội My trở nên hợp lý.

Không những thế, những cảnh nóng trong phim được xây dựng khá sống sượng, với nhiều hình ảnh, tư thế nhạy cảm quá lố. Phần âm thanh của nữ diễn viên bị lạm dụng cũng khiến người xem đỏ mặt. Lẽ ra, đạo diễn Thắng Vũ nên dành thời lượng để xây dựng quá trình My cưa cẩm Sơn bằng những hành động gợi cảm hay thả thính một cách táo bạo thay vì chỉ chăm chăm vào cảnh giường chiếu nóng bỏng để câu kéo khán giả ra rạp.

Nội dung đầy sạn

Nội dung của Chiếm đoạt không hề mới. Thậm chí, những phút mở đầu phim còn không khác gì Chị chị em em . Vẫn là câu chuyện hai vợ chồng cưu mang một cô gái trẻ rồi phát sinh việc ngoại tình. Song, tác phẩm của Kathy Uyên hợp lý hơn hẳn khi hành động của Thiên Kim (Thanh Hằng) xuất phát từ sự thương cảm dành cho số phận của Nhi (Chi Pu). Trong khi đó, không hiểu sao Hà lại chọn một nữ sinh vừa ra trường, gần như không có kinh nghiệm với trẻ em về làm bảo mẫu cho đứa con chỉ mới hơn 1 tuổi. Vốn là người từng bị bạn trai cũ “cắm sừng”, nữ đầu bếp cũng không hề có sự nhạy cảm của phụ nữ khi để một cô gái trẻ trung, ăn mặc gợi cảm lượn lờ trước mặt chồng mình.

Bước đầu đã phi lý, những hạt sạn trong phim về sau xuất hiện ngày càng nhiều. Vì sao Hoàng dễ dàng kể hết những chuyện “thâm cung bí sử” của mình và bạn thân cho một cô gái mới quen? Vì sao My không tìm cách để Sơn thú nhận tội lỗi để báo cảnh sát mà chỉ muốn làm “tiểu tam” phá vỡ hạnh phúc gia đình mà thôi?

Chiếm đoạt muốn cho thấy My dần thay thế vị trí của Hà trong gia đình chồng. Cô chăm con giỏi hơn, biết cách giao tiếp với cha mẹ của Sơn hơn hay thậm chí nóng bỏng hơn Hà khi ở trên giường. Nhưng cách thể hiện của phim quá nhạt nhòa chỉ qua loa vài tình huống đơn giản nên không mang lại cảm giác thỏa mãn trong những đoạn cao trào. Cuộc đấu đá giành vị trí CEO giữa Sơn và Như cũng được xây dựng rất hời hợt, không đủ sức nặng để trở thành một trong những mâu thuẫn quan trọng giữa các nhân vật. Câu chuyện tình của Hoàng và My được lồng ghép thêm vào càng khiến mọi thứ thêm lạc quẻ khi ban đầu, cả hai chỉ tán tỉnh nhau theo kiểu suồng sã để hoàn thành mục đích riêng rồi bỗng quay sang yêu chỉ sau vài phút.

Chiếm đoạt cũng thất bại trong việc tạo sự đồng cảm của khán giả với Sơn ở những phút đầu. Lẽ ra, đây là nhân vật phải nhận được thiện cảm từ sớm để rồi mới có thể gây sốc khi bộc lộ bản chất thật. Thế nhưng, người xem chỉ thấy đây là một kẻ bất tài, không có bản lĩnh chịu áp lực, chỉ biết hứa suông và dễ dàng ngoại tình mà thôi.

Đến khi mọi chuyện vỡ lở, thay vì dồn dập nút thắt vào cái kết, tác phẩm của đạo diễn Thắng Vũ lại lan man thêm 30 phút xoay quanh Hà và Sơn. Phân đoạn này chỉ khiến phim càng thêm dài dòng, lê thê và tụt hết mood của người xem khi những gì kịch tính nhất đã trôi qua mà đợi mãi cái kết vẫn không đến.

Phương Anh Đào là người duy nhất tỏa sáng

Dù quy tụ những cái tên nổi đình nổi đám ở thời điểm hiện tại nhưng diễn xuất của Chiếm đoạt không đồng đều. Lãnh Thanh lặp lại chính mình ở Chị chị em em. Diễn xuất của anh vẫn rập khuôn như trước, không có gì mới. Ở một vài cảnh thể hiện sự điên loạn của Sơn có thể nhận thấy rõ nét gồng mình của nam diễn viên sinh năm 1993.

Miu Lê vẫn là Miu Lê - một Việt An dễ thương trong Cô gái đến từ hôm qua (2017) hay “bà nội” đáng yêu trong Em là bà nội của anh (2015). Cô có thể thể hiện rất tốt những nét tinh nghịch, ngây ngô của My nhưng lại không cho thấy vẻ gợi cảm khi dụ dỗ người khác hay sức nặng của những cảnh tâm lý. Karik chỉ ở mức tròn vai còn Lương Thùy Linh thì gần như không diễn.

Phương Anh Đào là cái tên duy nhất tỏa sáng trong dàn ngôi sao. Cô thể hiện được hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin ở bên ngoài nhưng lại che giấu sự thất vọng và nỗi đau sâu trong lòng. Những phản ứng của Hà khi phát hiện ra chồng ngoại tình rất tự nhiên, khiến người đối diện vừa đau lòng mà cũng vừa sợ hãi.

Chấm điểm: 2/5

Chiếm đoạt là bộ phim ngập tràn cảnh nóng đáng quên của điện ảnh Việt. Dòng phim giật gân vốn rất khó làm vì đòi hỏi một kịch bản phức tạp. Lẽ ra, ê-kíp nên đầu tư cho yếu tố này thì vì tập trung thực hiện quá nhiều cảnh nóng chỉ để phục vụ việc lôi kéo khán giả tới rạp.